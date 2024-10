Jang Dong Gun "bóc" lối sống khác xa vẻ ngoài của vợ, tiết lộ gia đình thường xảy ra tranh cãi

Vừa qua, nhân dịp quảng bá tác phẩm điện ảnh mới, Jang Dong Gun cùng dàn diễn viên đã tham gia chương trình talkshow đặc biệt của MC Shin Dong Yup.

Tại đây, Jang Dong Gun đã có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân và gia đình.

Jang Dong Gun hé lộ bà xã có thể uống rượu nguyên ngày

Cụ thể, Jang Dong Gun có hé lộ về lối sống cũng như niềm đam mê với rượu của bà xã. Theo Jang Dong Gun, anh có thói quen đi ngủ khi say, thậm chí từng ngủ gục trên đùi của tiền bối Sol Kyung Gu. "Biệt danh của tôi là '10 phút', vì tôi luôn ngủ sau 10 phút uống rượu mà không hay biết gì", Jang Dong Gun tiết lộ.

Thế nhưng, phong cách uống rượu của bà xã Jang Dong Gun lại hoàn toàn khác biệt: "Vợ tôi thì có thể chọn một ngày để nói rằng, hôm nay là ngày uống rượu và sau đó uống 1 cách say sưa, đến nỗi ngày hôm sau gần như biến mất. Còn tôi thì thích uống 1 chút mỗi ngày, như 1 lon bia hay nửa chai rượu vang ở nhà".

Nam tài tử cho biết, do cùng tuổi lại từng là bạn bè nên hai vợ chồng cũng thường xảy ra tranh cãi

Ngoài ra, nam tài tử đình đám xứ Hàn cũng cho biết, 2 vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi, kiểu "không ai chịu nhường ai". Nguyên nhân là do cả hai đều khá cứng đầu: "Tôi khá là cứng đầu. Vợ tôi thì cũng sẽ nói kiểu: 'Em là Go So Young đấy', như thể không chịu kém cạnh".

Jang Dong Gun tiếp tục: "Với Go So Young, chúng tôi bằng tuổi và từng là bạn bè trước khi trở thành vợ chồng, nên cả hai thường xuyên cãi nhau kiểu hơn thua như thế". Có thể thấy, Go So Young sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, nhưng lại là người phụ nữ có tính cách khá mạnh mẽ.

Nữ diễn viên Go So Young từ sau khi lập gia đình gần như đã lui về hậu trường, không còn xuất hiện trên màn ảnh. Hiện tại, bà xã Jang Dong Gun tập trung cho gia đình nhỏ cùng công việc kinh doanh riêng. Về phần Jang Dong Gun, nam tài tử chỉ thỉnh thoảng nhận dự án mới. Thời gian còn lại, nam tài tử đều dành hết cho gia đình. Tới nay vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young đã chung sống 14 năm, nhưng cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào.