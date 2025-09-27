Mới đây, nhà sản xuất Trần Lam - "bà trùm" showbiz Hong Kong đã có những chia sẻ về nữ diễn viên Lưu Diệc Phi (Trung Quốc) thu hút sự chú ý. Theo bà Lam, Lưu Diệc Phi trưởng thành thành công như ngày hôm nay có công rất lớn từ sự dạy dỗ và định hướng của mẹ.

Bà trùm tiết lộ khi Diệc Phi 14 tuổi đã được mẹ đưa đến Hong Kong gặp bà. Biết con gái muốn bước vào showbiz, mẹ của cô ủng hộ và động viên con.

Nhà sản xuất cho biết bấy giờ dù còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn nhưng cách nói chuyện của Lưu Diệc Phi làm người đối diện cảm thấy cô lịch sự và khí chất sang trọng. Bà đánh giá cao khi cô gái có năng khiếu chơi piano, cưỡi ngựa, giọng hát ổn.

Lưu Diệc Phi và mẹ (lúc trẻ)

Trần Lam dõi theo hành trình phát triển sự nghiệp của Lưu Diệc Phi, cho rằng thành công của cô không thể thiếu vai trò của bà Lưu Hiểu Lợi. Người mẹ uốn nắn con gái hiểu chuyện, biết đồng cảm với khó khăn của người khác. Trong công việc, hai mẹ con luôn đúng giờ, tôn trọng êkíp.

Trần Lam tiết lộ bà Lưu Hiểu Lợi theo quan điểm "dùng sự giàu có để nuôi con gái", nghĩa là từ nhỏ chú trọng bồi dưỡng khí chất, tri thức cho con để khi lớn, con gái không bị choáng ngợp và cám dỗ bởi hư vinh, vẻ ngoài hào nhoáng, không đánh mất bản thân vì những thứ đó.

Không chỉ đầu tư tiền bạc, bà Lưu Hiểu Lợi dành phần lớn thời gian của mình để bầu bạn với con, đồng hành giai đoạn con chập chững vào nghề. Nhà sản xuất khâm phục bà mẹ đơn thân bồi dưỡng con gái ưu tú.

Câu chuyện về cách bà Lưu Hiểu Lợi nuôi dạy Lưu Diệc Phi mà nhà sản xuất Trần Lam tiết lộ thực sự là một minh chứng cho việc song hành EQ (trí tuệ cảm xúc) và IQ (trí tuệ thông minh) trong giáo dục con cái.

Ngay từ nhỏ, Diệc Phi được mẹ dạy cách hiểu chuyện, đúng giờ, tôn trọng người khác và đồng cảm với khó khăn của ê-kíp. Đây là những biểu hiện điển hình của một người có EQ cao: biết đặt mình vào vị trí người khác, giữ thái độ khiêm nhường, và cư xử văn minh trong môi trường nhiều cạnh tranh như showbiz. Chính sự dạy dỗ này đã giúp Lưu Diệc Phi, dù nổi tiếng từ rất sớm, vẫn giữ hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" thanh thoát, không vướng scandal thái độ.

Sự "giàu có" mẹ Lưu Diệc Phi trao cho con không chỉ là tiền bạc mà là sự đầu tư vào giáo dục, nghệ thuật và trải nghiệm sống. Cho con học piano, cưỡi ngựa, luyện thanh nhạc… không đơn thuần để có tài lẻ, mà để bồi dưỡng khả năng cảm thụ nghệ thuật, sự kiên nhẫn và tính kỷ luật.

Việc tiếp xúc đa dạng môn học giúp Diệc Phi phát triển tư duy logic, sáng tạo, cũng như rèn trí tuệ cảm xúc qua nghệ thuật. Sự đồng hành của mẹ cũng giúp Diệc Phi có điểm tựa tâm lý vững chắc, giữ được sự tỉnh táo trước cám dỗ.

Nhiều nghệ sĩ trẻ mất kiểm soát vì thiếu sự kèm cặp. Ngược lại, Diệc Phi lớn lên với hình ảnh một người mẹ vừa nghiêm khắc vừa gần gũi, nên cô giữ được sự cân bằng nội tâm. Đó chính là lý do vì sao cô không chỉ đẹp, tài năng mà còn tỏa ra khí chất thanh tao, khiến người trong ngành lẫn khán giả đều nể trọng.

Được biết, không chỉ là "thần tiên tỷ tỷ" không thể thay thế của Cbiz, Lưu Diệc Phi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu học vấn đáng nể, trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.

Cô tham dự kỳ thi tuyển vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 15 tuổi và thành công trở thành tân sinh viên trẻ tuổi nhất lịch sử Học viện này.

Bận rộn với nhiều kế hoạch quay phim truyền hình và cả album ca nhạc, Lưu Diệc Phi vẫn bảo vệ thành công khóa luận ra trường đúng hạn vào năm 2006. Cô nhận bằng Cử nhân loại xuất sắc với bài luận văn có điểm số cao nhất khóa.

Cũng trong năm 2006, Lưu Diệc Phi nhận được lời mời thỉnh giảng tại Đại học Stanford. Năm 2007, Lưu Diệc Phi nộp đơn vào Khoa Diễn xuất của Đại học Yale ở New Haven, Mỹ và đã vượt qua các vòng tuyển chọn đầu tiên. Lưu Diệc Phi thành thạo tiếng Anh, có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật, Pháp và Hàn Quốc.