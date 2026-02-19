Bà ngoại lì xì cho mỗi cháu một bọc tiền to ở Bắc Ninh: Hé lộ ý nghĩa đặc biệt

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ xách đang lì xì cho các cháu theo cách "độc nhất vô nhị". Trong clip, người bà xách theo một túi lớn, bên trong chứa nhiều bọc ni lông tiền lẻ để mừng tuổi cho các cháu. Cả nhà ai nấy vừa bất ngờ, vừa bật cười thích thú khi nhận lì xì của bà.

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem. Mọi người để lại nhiều bình luận hài hước: "Bà chơi lớn quá"; "Về kể được lì xì một bọc tiền không ai tin".

Được biết, đoạn clip được ghi lại trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ một gia đình ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Chị Út Nghĩa là một trong những người cháu được bà mừng tuổi bọc tiền.

Bà phát từng bọc tiền lì xì cho các cháu.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , chị Út Nghĩa cho hay bên trong bọc tiền của bà ngoại chị là tiền lẻ với đủ mệnh giá từ 1.000 - 20.000 đồng. Đây là năm đầu tiên bà ngoại chị Út Nghĩa lì xì cho cháu theo cách này. Nguyên nhân là bởi gia đình đông cháu, nên bà mong các con, cháu có thêm hoạt động vui chơi trong ngày Tết. Bà không muốn các cháu nhận tiền xong là cất mà muốn có trò để các cháu chơi cùng nhau.

Các em nhỏ trong nhà tỏ ra ngơ ngác khi nhận lì xì, nhiều bé còn hỏi lại người lớn vì không thấy phong bao lì xì đỏ như mọi năm. Tuy nhiên khi đã hiểu hành động của bà thì các cháu quây quần vào hào hứng đếm tiền.

Các cháu đều bất ngờ và thích thú khi nhận được lì xì kiểu độc lạ của bà.

Út Nghĩa cho hay, bà ngoại đã chuẩn bị cho mỗi cháu bọc tiền khoảng 300.000 - 400.000 đồng. Theo gia đình chị Út Nghĩa, cách lì xì này còn giúp các cháu làm quen với việc tính toán cũng như cách sử dụng tiền hợp lý, tránh tiêu xài lung tung.

Tổng hợp