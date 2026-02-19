Xét học bổng sớm, chủ động lựa chọn môi trường đại học song ngữ - quốc tế

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), học sinh 2k8 có cơ hội học tập trong môi trường có thế mạnh cập nhật chương trình đào tạo phù hợp xu thế, chú trọng tiếng Anh cho người học, đảm bảo cơ hội việc làm cùng nhiều chính sách học bổng hấp dẫn trong kỳ tuyển sinh 2026.

Xét học bổng sớm giúp thí sinh chủ động lựa chọn môi trường đại học chất lượng

Chương trình song ngữ tạo nền tảng hội nhập

Chương trình đào tạo song ngữ, quốc tế tạo nên UEF có nhiều thế mạnh thu hút thí sinh. Sinh viên theo học tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt từ khi còn ngồi trên giảng đường. Với định hướng quốc tế hóa giáo dục, nhà trường triển khai giảng dạy kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức chuyên môn và tiếng Anh xuyên suốt toàn bộ khóa học, trong đó tiếng Anh chiếm 50% thời lượng học tập. Nhờ đó, sinh viên không chỉ nắm vững nền tảng nghề nghiệp mà còn phát triển năng lực ngoại ngữ trong học tập và làm việc sau này.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc người học được tiếp cận hệ thống tài liệu cập nhật, phương pháp giảng dạy hiện đại, gắn với bối cảnh quốc tế. Điều này giúp sinh viên sớm làm quen với tiêu chuẩn nghề nghiệp, đồng thời rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong những môi trường đa văn hóa.

Đào tạo gắn kết thực tiễn

UEF chú trọng xây dựng chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn, trong đó sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay từ khi còn học tập tại trường. Thông qua các học phần ứng dụng, dự án học tập, workshop chuyên đề và chương trình kiến tập - thực tập, sinh viên từng bước hiểu rõ yêu cầu công việc và định hướng phát triển bản thân.

UEF chú trọng gắn kết thực tiễn và doanh nghiệp

Mạng lưới kết nối hớn 1.000 doanh nghiệp của UEF giúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc với thực tế ngành nghề, rèn luyện kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp. Đây cũng là lợi thế quan trọng để sinh viên sớm thích nghi với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Quốc tế hóa trải nghiệm sinh viên

Hàng năm, không gian UEF diễn ra hàng trăm hoạt động quốc tế khác nhau mở ra cho sinh viên những trải nghiệm quốc tế đa dạng, đa văn hóa. Từ góc nhìn sinh viên, các hoạt động quốc tế sẽ làm giàu tư duy, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, rèn luyện sự thích ứng và hình thành tư duy công dân toàn cầu, yếu tố ngày càng được coi trọng trong giáo dục đại học hiện đại.

Đặc biệt, trường theo đuổi định hướng quốc tế hóa mạnh mẽ khi tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Singapore, Thái Lan,… Chương trình thực tập quốc tế giúp sinh viên được trang bị tư duy toàn cầu, kỹ năng liên văn hóa và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc quốc tế.

Sinh viên mở rộng tư duy và kỹ năng khi kết nối bạn bè quốc tế

Song song với cơ hội "xuất ngoại", trường còn chào đón các đoàn sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia,… đến học tập, giao lưu văn hóa và trải nghiệm môi trường giáo dục tại trường. Những hoạt động này góp phần hình thành tư duy toàn cầu, năng lực thích ứng đa văn hóa và bản lĩnh hội nhập cho sinh viên.

Cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao chất lượng học tập

Bên cạnh chương trình đào tạo, cơ sở vật chất hiện đại là yếu tố góp phần hoàn thiện trải nghiệm học tập tại UEF. Hệ thống phòng học, thư viện, khu tự học và không gian sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để sinh viên học tập, nghiên cứu và phát triển kỹ năng trong môi trường năng động.

Không gian học tập được thiết kế theo hướng mở, hỗ trợ làm việc nhóm, thảo luận và các phương pháp giảng dạy tích cực, những yếu tố thường thấy tại các môi trường đào tạo quốc tế. Điều này giúp sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn rèn luyện tư duy phản biện, khả năng trình bày và làm việc nhóm.

Khu vực thực hành với trang thiết bị hiện đại cũng góp phần giúp sinh viên khơi dậy sáng tạo, triển khai dự án một cách chuyên nghiệp và thuận lợi.

Xét học bổng sớm tăng lợi thế vào đại học

Nhằm tạo điều kiện để thí sinh chủ động lựa chọn môi trường học tập phù hợp, UEF triển khai chính sách xét học bổng sớm với nhiều mức giá trị từ 25%, 50% và 100%. Chính sách này không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính mà còn mở ra cơ hội để thí sinh tiếp cận sớm môi trường đại học song ngữ - quốc tế, từ đó an tâm chuẩn bị cho hành trình học tập phía trước.

Thí sinh có thể xét học bổng sớm trước 31/5 để tăng lợi thế

Việc đăng ký xét học bổng sớm được xem như một bước đi chủ động, giúp thí sinh và phụ huynh có thêm thời gian cân nhắc, định hướng và chuẩn bị toàn diện cho giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ phổ thông lên đại học. Thí sinh có thể đăng ký học bổng sớm vào trường bằng điểm học bạ 3 môn học kỳ 1 lớp 12 với tổng điểm từ 20 trở lên, áp dụng cho tất cả ngành đào tạo tại trường.

Trong bối cảnh giáo dục đại học không ngừng đổi mới, lựa chọn một môi trường học tập phù hợp giúp thí sinh có định hướng sớm để chuẩn bị tâm thế tham gia học tập trong môi trường đào tạo song ngữ, quốc tế. Đây cũng là hành trình đại học có nền tảng vững chắc và một tâm thế sẵn sàng hội nhập.

Thí sinh đăng ký xét học bổng sớm tại đây: https://xettuyenhocbong.uef.edu.vn/register