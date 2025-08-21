Australia phát hiện "amip ăn não" trong nguồn nước sinh hoạt

Ký sinh trùng amip ăn não dưới kính hiển vi (Ảnh: CCO)

Việc phát hiện "amip ăn não" trong hệ thống cung cấp nước uống tại hai thị trấn thuộc bang Queensland đã làm dấy lên lo ngại về an toàn nguồn nước sinh hoạt tại khu vực.



Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai địa điểm phát hiện amip bao gồm thị trấn Augathella với 300 dân và Charleville với 3.000 dân, đều cách thủ phủ Brisbane khoảng 750 km về phía Tây. Mặc dù nguyên nhân nhiễm bẩn vẫn đang được điều tra, các chuyên gia nghi ngờ nguồn lây nhiễm có thể đến từ dòng nước ngọt hoặc mạch nước ngầm đã bị nhiễm khuẩn.

"Amip ăn não" là sinh vật đơn bào microscopic, chỉ tồn tại trong môi trường nước ngọt ấm từ 25 - 40oC như ao, hồ, sông suối và suối nước nóng. Điều đáng chú ý là loại amip này có tỷ lệ tử vong lên đến 92% trong các ca nhiễm bệnh được ghi nhận. Theo thống kê toàn cầu đến năm 2018, Australia đứng thứ 5 về số ca nhiễm với 22 trường hợp, sau Mỹ, Pakistan, Mexico và Ấn Độ.

Đặc biệt nguy hiểm, vi sinh vật này xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi và di chuyển đến não thông qua dây thần kinh khứu giác. Sau khi vào não, chúng gây phá hủy mô não và gây phù não, dẫn đến các triệu chứng như đau đầu, sốt, ảo giác, thay đổi vị giác và khứu giác. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài 3 - 7 ngày và bệnh nhân thường tử vong trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng việc uống nước nhiễm khuẩn không gây bệnh, nhưng mọi hoạt động khiến nước tiếp xúc với mũi đều tiềm ẩn nguy cơ. Người dân được khuyến cáo thận trọng khi tắm vòi sen, tắm bồn và đặc biệt là khi rửa mũi, nên sử dụng dung dịch nước muối vô trùng.