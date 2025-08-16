Apple và dự án sản phẩm bí mật nhất từ trước đến nay

Apple được cho là đang đặt cược lớn vào một mẫu robot để bàn, dự kiến ra mắt năm 2027, trở thành trung tâm trong chiến lược AI mới của hãng. Song song, một chiếc loa thông minh tích hợp màn hình sẽ xuất hiện ngay trong năm tới, đánh dấu bước đi nghiêm túc đầu tiên của Apple vào thị trường nhà thông minh đại chúng.

Động thái này được xem là nỗ lực “hồi sinh sức hút” sau khi Vision Pro thất bại về doanh số và các dòng sản phẩm chủ lực ít thay đổi thiết kế trong nhiều năm. Apple bị đánh giá là chậm chân trong làn sóng AI tạo sinh, trong khi OpenAI cùng cựu giám đốc thiết kế Jony Ive đang âm thầm phát triển thiết bị AI cạnh tranh trực tiếp.

Apple Vision Pro đang bị coi là thất bại doanh số. Ảnh: Apple

Trọng tâm của kế hoạch là robot bàn với màn hình 7 inch gắn trên cánh tay cơ động có thể xoay, tiến – lùi để theo dõi người dùng, gọi FaceTime, và đặc biệt là phiên bản Siri hoàn toàn mới biết tham gia đối thoại nhiều người, gợi ý nhà hàng hay hỗ trợ lập kế hoạch du lịch như một “người trong phòng”. Apple đang thử nghiệm biến iPhone thành bộ điều khiển robot, cho phép xoay hướng nhìn trong các cuộc gọi video.

Robot này sẽ vận hành trên hệ điều hành mới mang tên Charismatic, hỗ trợ nhiều người dùng, tự nhận diện khuôn mặt để cá nhân hóa nội dung và giao diện. Cùng hệ điều hành này, Apple cũng sẽ tung một màn hình thông minh cố định (không có tay robot) vào giữa năm sau, hướng tới điều khiển nhà, phát nhạc, ghi chú, duyệt web và gọi video.

Một robot gắn màn hình ở phía trước. Ảnh: Mashable

Ngoài robot và màn hình thông minh, Apple còn ấp ủ kính thông minh, iPhone gập, mẫu kỷ niệm 20 năm iPhone, và thiết bị lai giữa MacBook – iPad. Sau khi hủy dự án xe tự lái, những “quân bài” mới này được kỳ vọng sẽ giúp Apple mở rộng nguồn doanh thu và xóa bỏ định kiến rằng hãng không còn đổi mới.

Tuy nhiên, tất cả vẫn phụ thuộc vào tiến độ phát triển AI của Apple. Như CEO Tim Cook nhấn mạnh trong cuộc họp toàn công ty: “Dòng sản phẩm sắp tới thật tuyệt vời, các bạn sẽ sớm được thấy một phần, phần còn lại sẽ đến sau, và có rất nhiều điều đáng chờ đợi”.