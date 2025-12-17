Apple phát hành macOS Tahoe 26.2, có tính năng dùng màn hình làm đèn chiếu sáng khi họp cực hay

Apple vừa tung ra macOS Tahoe 26.2 cho người dùng Mac trên toàn cầu. Một trong những thay đổi thú vị nhất của bản cập nhật là “Edge Light”, tính năng hỗ trợ ánh sáng khi gọi video. Nhiều người đã cập nhật hệ điều hành nhưng có thể vẫn chưa hề nhận ra sự xuất hiện của tính năng này.

Edge Light: Dùng chính màn hình làm đèn chiếu mặt

Edge Light được thiết kế cho các tình huống gọi video trong điều kiện thiếu sáng, vốn khá quen thuộc với dân văn phòng, làm việc tại nhà hoặc họp đêm. Thay vì yêu cầu người dùng mua thêm đèn chiếu hay sắp xếp lại không gian, macOS Tahoe 26.2 biến viền màn hình Mac thành nguồn sáng mềm chiếu thẳng vào khuôn mặt.

Khi kích hoạt, hệ thống sẽ tạo một dải sáng quanh mép hiển thị, đủ để làm rõ gương mặt trong khung hình webcam mà không gây lóa hay làm thay đổi màu sắc quá nhiều.

Cường độ ánh sáng được điều chỉnh linh hoạt theo môi trường và sẽ tự động thu gọn khi người dùng bắt đầu thao tác chuột hoặc bàn phím, tránh ảnh hưởng tới nội dung đang làm việc.

Tính năng này có thể tự động kích hoạt khi phát hiện người dùng đang ở trong môi trường thiếu sáng.

Edge Light không nhằm thay thế các giải pháp ánh sáng chuyên nghiệp, nhưng lại cực kỳ hữu dụng trong những tình huống “cấp tốc” như cuộc họp bất ngờ, cuộc gọi FaceTime nhanh hay trao đổi công việc ngắn. Đây là ví dụ điển hình cho cách Apple tận dụng phần mềm để bù đắp giới hạn phần cứng mà không bắt người dùng phải mua thêm phụ kiện.

Những tinh chỉnh nhỏ nhưng có võ khác trong macOS Tahoe 26.2

Bên cạnh Edge Light, bản cập nhật 26.2 còn mang tới hàng loạt cải tiến nhỏ rải rác trong hệ thống:

- Reminders được nâng cấp với tùy chọn nhắc nhở mức độ cao, cho phép thiết lập thông báo kèm âm báo nổi bật hơn, hữu ích khi theo dõi deadline quan trọng hoặc công việc khẩn.

- Podcasts tiếp tục được làm thông minh hơn với tính năng tạo chương tự động và liên kết nhanh tới các nội dung được đề cập trong tập, giúp người nghe dễ quay lại đúng đoạn mình quan tâm.

- Trải nghiệm chơi game trên Mac được tinh chỉnh nhẹ, từ quản lý thư viện, hiển thị thông tin game cho tới độ ổn định khi kết nối tay cầm, đặc biệt với các game chạy qua Metal.

- AirDrop được tăng cường bảo mật, yêu cầu xác nhận rõ ràng hơn khi chia sẻ nội dung với thiết bị lạ hoặc không nằm trong danh bạ, hạn chế tình trạng nhận nhầm file không mong muốn.

- Một số ứng dụng hệ thống như Apple Music, News, Freeform cũng được điều chỉnh giao diện và cách sắp xếp nội dung theo hướng gọn gàng, ít rối mắt hơn khi sử dụng lâu dài.

Ngoài ra, macOS Tahoe 26.2 còn bao gồm các bản vá hiệu năng và bảo mật nền tảng, giúp hệ thống vận hành ổn định hơn trong các tác vụ thường ngày như gọi video, đa nhiệm và làm việc với nhiều màn hình ngoài.