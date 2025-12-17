Sắc màu vùng núi phía Bắc được nâng niu qua ống kính OPPO Find X9 Pro

Trong hành trình đến Hà Giang, Lai Châu và Cao Bằng, các nhiếp ảnh gia đã ghi lại những lát cắt chân thật về các dân tộc Lô Lô, Pu Péo, H’Mông, Dao đầu bằng và Nùng – như những mảnh ghép tạo nên bức tranh di sản đa dạng. Những khoảnh khắc ấy được tái hiện với độ trung thực cao qua Find X9 Pro, nâng niu từng dấu vân văn hóa trên lưng núi.

Hà Giang – Sắc màu vùng núi của người H’Mông, Lô Lô, và Pu Péo

Hà Giang luôn có cách khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải chậm lại – bởi những dãy núi sừng sững, những con đèo quanh co ôm lấy biển mây, và bởi những câu chuyện được gìn giữ trong từng bản làng của người H’Mông. Trở lại Hà Giang sau nhiều năm, travel blogger Chan La Cà vẫn có cảm giác bình yên và tự do khó tả vô cùng tại mảnh đất sương giăng này. Cuối năm 2018, anh đặt chân đến đây vào những ngày trời trở lạnh, cầm chiếc máy ảnh mới mua trên tay để dạo quanh và ghi lại một vài khoảnh khắc. Lần này quay lại, anh mang theo Find X9 Pro như người bạn đồng hành để cùng ngắm nhìn vùng cao Hà Giang theo một cách khác.

Những khoảnh khắc tại gia đình H’Mông và cảnh núi rừng Hà Giang được ngắm nhìn rõ nét qua Find X9 Pro, dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Chan La Cà

Ghé thăm gia đình như mọi lần, Chan La Cà dùng Find X9 Pro ghi lại nụ cười của Cu Vinh và Cu Dung, những hoa văn váy lanh và lát cắt văn hóa H’Mông đầy thân thương. "Với hệ thống camera tele đa tiêu cự trên Find X9 Pro, Chan được ngắm nhìn bồ câu bay, hay chú mèo điệu đà trên mái nhà, và những dãy núi sừng sững đặc trưng ở vùng Tây Bắc Việt Nam" - anh chia sẻ. Nhờ hệ thống camera flagship toàn diện trên Find X9 Pro, từng chi tiết nhỏ bé – một đường khắc, một nụ cười, một làn khói bếp – đều trở thành câu chuyện trọn vẹn của Hà Giang.

Tiếp nối hành trình tại Hà Giang, chiếc xe đêm từ Nội Bài đưa anh Nguyễn Sơn Tùng (sontungst) đến bản Lô Lô Chải – ngôi làng vừa được vinh danh "làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Sương sớm dần phủ lên những nếp nhà gỗ, khói bếp quyện mùi ngô nướng cùng với nhịp sống chậm rãi của người Lô Lô. Đi cùng hai cô bé Mỷ và Bích dạo quanh bản, anh Tùng gặp những người dân hiền hòa, gắn kết và gìn giữ trang phục thêu tam giác - một biểu tượng đặc trưng của núi rừng và tổ tiên. Giữa hơi ấm bếp lửa và nụ cười của bản làng, tình yêu dành cho mảnh đất cực Bắc hiện rõ - không phải tự nhiên mà có, mà là lựa chọn mỗi ngày của cộng đồng, cũng là nguồn cảm hứng khiến nhiều photographer tìm đến ghi lại vẻ đẹp chân thật nơi đây.

Chân dung dân tộc Lô Lô cùng trang phục thêu truyền thống giữa bản làng trong sương sớm Hà Giang qua góc nhìn của anh Nguyễn Sơn Tùng (sontungst)

"Tôi giơ Find X9 Pro lên, đã được trang bị sẵn ống kính tăng tiêu tự OPPO Hasselblad, chuyển qua các mức tiêu cự 10x và 20x để bắt trọn từng chi tiết tinh tế trên trang phục của các cụ" - anh Tùng chia sẻ. Những đường chỉ nổi với màu nhuộm chàm cũ, nếp gấp mềm của khăn đội đầu và những giọt sương còn đọng trên vạt áo. Ở khoảng cách khá xa, máy vẫn tái hiện rõ từng nét trên gương mặt, ánh mắt và nụ cười của họ, như thể có thể chạm vào được.

Từ làng Lô Lô Chải, anh Tùng men theo con đường quanh co dẫn về Phố Bảng, băng qua những dốc núi hẹp chỉ đủ một xe và những mái trình tường phủ khói bếp trong thung lũng. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy căn nhà nhỏ cạnh vách đá, nơi Mến - một cô gái Pu Péo, đang nấu rượu ngô trong gian bếp ấm áp, khói bay nghi ngút nhẹ nhàng trên mái trình tường. Cô bước ra, dáng nhỏ nhắn, nụ cười hiền, khoác bộ trang phục truyền thống sặc sỡ, kể về đời sống của người Pu Péo: trồng ngô, dệt vải, giữ tục thờ thần đá và lễ tạ đất đầu mùa.

Find X9 Pro ghi lại không gian bếp ấm áp dưới mái nhà trình tường cùng bộ trang phục dân tộc "duy nhất" được cất giữ kỹ lưỡng

Chỉ trong ánh sáng le lói của gian bếp, Find X9 Pro vẫn ghi lại được mọi khoảnh khắc – từ ánh lửa bập bùng, đến làn khói bếp nhẹ nhàng lững lờ, một chút ánh sáng xuyên qua mái nhà, cho đến hoa văn trên bộ trang phục dân tộc của Mến, tất cả đều được tái hiện một cách chi tiết và rõ nét. Giữa miền núi cao vắng vẻ, văn hóa và con người Pu Péo vẫn hiện hữu trọn vẹn qua từng khung hình, làm người xem cảm nhận được sự ấm áp và tinh thần bền bỉ nơi vùng đất này.

Lai Châu – Dao Đầu Bằng và vẻ đẹp cân đối, mạnh mẽ

Sì Thâu Chải, nép mình giữa những sườn đồi hùng vĩ của Tam Đường, Lai Châu, là một góc Tây Bắc nguyên sơ, nơi nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà và Find X9 Pro ghi lại trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng của người Dao Đầu Bằng. Bản nhỏ chỉ khoảng 70 hộ dân, bình yên và không hề xô bồ, nơi mỗi buổi sớm làn sương mỏng phủ nhẹ lên mái trình tường, hòa cùng không khí trong veo, yên tĩnh và dễ chịu. Nhiếp ảnh gia - Chu Việt Hà chia sẻ: "Cuộc sống nơi đây vẫn giữ nhịp điệu rất giản dị. Trẻ con tan học ríu rít chạy về nhà, chơi đùa dưới lá cờ treo gần trường, mặc những bộ trang phục truyền thống với hoa văn độc đáo, tinh xảo, khác biệt hẳn so với các nhóm Dao mà bạn có thể gặp ở các vùng khác".

Dạo quanh bản, dễ nhận thấy từng chi tiết đời thường nhưng đầy ý nghĩa: Những bàn tay thêu tỉ mỉ của các cụ bà, những chiếc mũ chóp tinh xảo đánh dấu tuổi trưởng thành của các cô gái, hay những ngôi nhà trình tường ấm áp trong làn khói bếp dịu dàng. Tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống giản dị, thân thiện và tràn đầy bản sắc văn hóa của người Dao Đầu Bằng, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng muốn chậm lại để cảm nhận trọn vẹn.

Trẻ em Dao Đầu Bằng vui đùa trong trang phục truyền thống cùng các cụ đang thêu thùa, qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà.

Phụ nữ Dao Đầu Bằng nổi bật với trang phục tinh xảo. "Mỗi chiếc áo thêu phải mất 6–8 tháng mới xong," một cụ bà trong bản chia sẻ. Hình ảnh đôi tay khéo léo lướt đều trên từng mũi chỉ đã được camera của Find X9 Pro ghi lại một cách sắc nét ở tiêu cự 6x (140mm). Chiếc mũ chóp đội đầu con gái từ tuổi 14–16, xưa làm từ tóc rối, ngày nay thay bằng cước nhuộm màu, điểm thêm tấm bạc tròn chạm khắc tinh xảo, vừa là dấu mốc trưởng thành vừa là biểu tượng riêng của cộng đồng. Hoa văn trên viền cổ và hai bên tà áo, mỗi đường thêu đều cho thấy sự kiên nhẫn và khéo léo.

Cao Bằng – Người Nùng và sắc chàm lặng lẽ nhưng tinh tế

Nối tiếp hành trình tại Lai Châu, nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà đến với làng hương Phia Thắp - Cao Bằng, nằm nép mình giữa thung lũng, bao quanh bởi núi non hùng vĩ, vẫn giữ nguyên sự bình yên và mộc mạc vốn có. Anh chia sẻ: "Người dân Nùng nơi đây hiền hậu, thân thiện, luôn nở nụ cười chào khách lạ". Mỗi hộ dân đều gắn bó với nghề làm hương truyền thống. Họ tự chẻ que hương từ cây mai, thu hái lá rừng, đến công đoạn trộn mùn cưa và nặn hương bằng tay - một công việc vất vả nhưng tràn đầy niềm vui. "Mình làm hương cả đời rồi, nhưng vui nhất là thấy mọi người vẫn thích ngửi hương quê mình" - một người phụ nữ Nùng chia sẻ khi đang sàng mùn cưa.

Hình ảnh người dân Nùng tận tụy cùng nghề làm hương qua ống kính Find X9 Pro được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà

Các hoạt động thường nhật ở làng hương Phia Thắp, từ những động tác xoay bó hương tung bụi mịn, đôi tay thoăn thoắt tách từng sợi nguyên liệu, đến khoảnh khắc người phụ nữ Nùng lúi húi làm hương giữa gian nhà sàn, đều được tái hiện chân thực qua hệ thống camera của Find X9 Pro. Máy giữ lại từng chuyển động nhỏ, từng lớp bụi bay lên trong ánh nắng, từng đường nét trên gương mặt và trang phục truyền thống, dù bối cảnh thay đổi từ ngoài sân rực sáng đến không gian trong nhà thiếu sáng. Nhờ khả năng tái tạo chi tiết và xử lý ánh sáng vượt trội, hình ảnh hiện lên "rất thật và sống động", như lời một người dân chia sẻ, khiến câu chuyện về cộng đồng Nùng hiền hòa và nghề làm hương truyền thống được lan tỏa trọn vẹn qua mỗi khung hình.

Hành trình khám phá miền cực Bắc với Find X9 Pro khép lại, nhưng những khoảnh khắc và câu chuyện vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Từ bản Lô Lô Chải của Hà Giang, Phố Bảng của Pu Péo, Sì Thâu Chải của Dao Đầu Bằng đến làng hương Phia Thắp của người Nùng ở Cao Bằng, mỗi bức hình đều ghi lại những chi tiết tinh tế – từ hoa văn trang phục, chiếc mũ chóp đặc trưng, ánh mắt trẻ thơ, đến nhịp sống giản dị thường nhật của bà con. Find X9 Pro không chỉ là công cụ lưu giữ hình ảnh, mà còn giúp tái hiện trọn vẹn văn hóa, con người và tinh thần của miền núi phía Bắc, để mỗi khung hình trở thành cầu nối đưa người xem đến gần hơn với những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ, nâng niu từng dấu vân văn hóa trên lưng núi.