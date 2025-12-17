Tất cả người tham gia giao thông phải biết: Camera AI "soi" rõ bao xa, lưu trữ "bằng chứng" bao lâu?

Camera AI ở Hà Nội nhìn xa tới 700m, lưu dữ liệu 75 ngày

Từ ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức vận hành hệ thống hơn 1.830 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn. Hệ thống này không chỉ giúp phát hiện, xử lý vi phạm giao thông theo thời gian thực mà còn hỗ trợ điều hành giao thông thông minh, góp phần từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Các camera AI được tích hợp tại 195 nút giao có đèn tín hiệu giao thông, có khả năng ghi hình 360 độ, nhận diện rõ phương tiện, biển số và hành vi vi phạm ở khoảng cách từ 500 đến 700 mét. Thiết bị hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, đồng thời có thể tự động đánh giá lưu lượng phương tiện để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với tình hình thực tế.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, hệ thống sẽ tự động ghi nhận, trích xuất hình ảnh và truyền dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lực lượng chức năng rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, dữ liệu từ hệ thống camera AI được lưu trữ trên nhiều máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Nhờ đó, mạng lưới camera không chỉ phục vụ xử lý vi phạm theo thời gian thực mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, kiểm tra và xác định hành trình, hành vi của phương tiện trong quá khứ khi cần thiết. Các camera được lắp đặt tại những vị trí có thể bao quát nhiều chiều đường, bảo đảm hình ảnh rõ nét và tính khách quan.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường; điều khiển phương tiện đúng phần đường, làn đường quy định. Đồng thời, mỗi người tham gia giao thông cần từ bỏ tâm lý đối phó, tìm cách “né” camera, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Camera AI sẽ chú ý những lỗi vi phạm giao thông nào?

Thông qua công nghệ hiện đại, hệ thống có khả năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với hơn 23 nhóm hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, hệ thống sẽ tự động ghi nhận, trích xuất hình ảnh và truyền dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lực lượng chức năng rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định. Thực tế cho thấy, các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện… đều được camera AI ghi nhận đầy đủ.

Đây là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, trước đây thường xảy ra tình trạng cố tình vi phạm khi không thấy lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Theo quy định tại Nghị định 168, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông bị xử phạt rất nghiêm khắc. Cụ thể, người điều khiển ô tô vi phạm có thể bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe; đối với mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và cũng bị trừ 4 điểm. Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng đối với xe máy và từ 4 đến 6 triệu đồng đối với ô tô.

Ngoài các lỗi trên, hệ thống camera AI còn phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm khác như không tuân thủ vạch kẻ đường, không bật tín hiệu chuyển hướng, dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, xe khách dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, che dán biển số, chở hàng cồng kềnh, xe tự chế…

Đồng thời, hệ thống cũng phát cảnh báo trực tiếp đến lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến để kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải hoặc vi phạm nghiêm trọng khác.