Sự sáng tạo nội dung đột phá tạo nên thành công cho fanpage "Chửi Thuê"

Nội dung của "Chửi Thuê" tập trung vào các tình huống đời thường dưới góc nhìn hài hước và châm biếm nhẹ nhàng. Thay vì công kích hay gay gắt, đội ngũ hướng đến phong cách "chửi mà như không", tạo sự gần gũi qua những câu chuyện mà ai cũng từng gặp phải.

Điểm khác biệt lớn nhất của Chửi Thuê nằm ở khả năng “biến hóa” thông tin theo cách độc đáo và cuốn hút. Thay vì sử dụng những đoạn văn dài dòng, đội ngũ luôn áp dụng tư duy kể chuyện đa phương tiện, ưu tiên truyền tải thông điệp qua hình ảnh, meme, video ngắn hoặc những mẩu chuyện được xây dựng kịch tính. Mỗi nội dung đều được gán ghép khéo léo yếu tố hài hước, châm biếm sâu cay hoặc cảm xúc bất ngờ, giúp người xem bị thu hút ngay từ những câu chữ đầu tiên. Đồng thời, Chửi Thuê duy trì một hệ thống ngôn ngữ đặc trưng - thẳng thắn, hài hước, đôi khi “cà khịa” nhưng vẫn tinh tế tạo nên giọng điệu riêng biệt và sự gần gũi.

Fanpage có hơn 3,1 triệu người theo dõi

Các bài viết trên page luôn được xây dựng theo hướng khơi gợi sự đồng cảm, hoặc tạo cảm giác tò mò cho độc giả. Nhờ vậy, mọi người không chỉ dừng lại ở việc bình luận về nội dung mà còn chủ động chia sẻ cảm xúc, câu chuyện cá nhân liên quan, giúp không khí tương tác trở nên sôi nổi và chân thật hơn.

Bên cạnh đó, mỗi bài đăng đều được dẫn dắt một cách khéo léo, thường kết thúc mở hoặc hé lộ những nội dung tiếp theo, tạo nên sự mong chờ khiến cộng đồng luôn giữ tâm lý “hóng” và quay lại thường xuyên. Page cũng tích cực khuyến khích độc giả đóng góp ý tưởng và chủ đề, biến fanpage thành một sân chơi chung, nơi sự hài hước được nhân rộng và cộng đồng cùng nhau tạo nên giá trị.

"Tên fanpage dù nghe rất 'gắt', nhưng tư duy nội dung lại hoàn toàn 'mềm' và đầy tính nhân văn. Chửi Thuê luôn đặt ra những nguyên tắc rõ ràng: không cổ vũ tiêu cực, không gây tổn thương cá nhân, không đụng chạm các vấn đề nhạy cảm và tuyệt đối không khai thác nỗi đau của bất kỳ ai để tạo tiếng cười.

Chúng tôi chọn sự hài hước tử tế làm kim chỉ nam - một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng thách thức trong thời đại mạng xã hội đầy nhạy cảm và biến động hiện nay", admin của fanpage Chửi Thuê chia sẻ.

Ngoài ra, đội ngũ content của Chửi Thuê luôn làm việc với tinh thần rằng không hề tồn tại một công thức cố định nào cho sự hài hước. Chính vì vậy, mỗi câu chuyện mới hằng ngày sẽ lại được kể theo một góc nhìn mới và cả những định dạng nội dung mới.

Sự đổi mới liên tục này giúp fanpage luôn giữ được độ “fresh”, tạo cảm giác mới mẻ cho người xem và tránh sự nhàm chán, dù đã hoạt động bền bỉ suốt nhiều năm. “Chúng tôi chọn lọc trend, phân tích mức độ phù hợp với cộng đồng, rồi biến nó thành phiên bản mang sắc thái riêng của page”, admin của Chửi Thuê nhấn mạnh thêm.

Chính những điều này đã đưa fanpage Chửi Thuê phát triển cộng đồng giải trí lớn, với phong cách hài hước đậm chất riêng. Ở đó, không xây dựng trên sự gay gắt, mà trên sự thông minh, duyên dáng và khác biệt.