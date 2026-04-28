Áp lực vì lấy chồng quá đẹp trai, cô vợ 1m55 quyết phẫu thuật thẩm mỹ dù chồng khẳng định "Tôi yêu cô ấy vì phẩm chất bên trong"

Trong thế giới của những người sáng tạo nội dung, chuyện tình giữa Pugun (Gunpirom Wisading - Thái Lan) và Ruslan Mamlay (người mẫu gốc Uzbekistan) từng được ví như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Thế nhưng, đằng sau những thước phim màu hồng là một cuộc chiến tâm lý dai dẳng, dẫn đến quyết định lên bàn phẫu thuật thẩm mỹ đầy cam go của Pugun tại Hàn Quốc vừa qua.

Từ "cặp đôi làm ăn" đến lễ cưới cổ tích

Mối duyên của cả hai bắt đầu qua một ứng dụng hẹn hò tại xứ sở Kim Chi. Trong khi Ruslan là một nam người mẫu sở hữu vẻ ngoài cực phẩm, Pugun lại thu hút anh bởi năng lượng tích cực và cá tính rạng rỡ. Dù vậy, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Pugun đã tự ti trước ngoại hình của bạn trai, còn Ruslan thì khẳng định: "Tôi yêu cô ấy vì phẩm chất bên trong hơn là vẻ ngoài".

Hành trình yêu của họ không trải đầy hoa hồng mà đầy rẫy những bình luận ác ý. Netizen từng công kích Pugun bằng những từ ngữ miệt thị như "nhìn như mẹ của Ruslan", hay cho rằng họ là "cặp đôi làm ăn" chỉ đang cố diễn để tạo nội dung. Đứng trước bão dư luận, Ruslan vẫn kiên định bảo vệ vợ: "Đối với tôi, Pugun là người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Cả hai đã chứng minh tình yêu bằng một đám cưới ngọt ngào vào năm 2025.

Cuộc phẫu thuật để "yêu bản thân" hay để thoát khỏi áp lực?

Mới đây, loạt video Pugun bước vào phòng phẫu thuật tại Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý lớn. Hình ảnh Ruslan xúc động, lo lắng tột độ bên ngoài phòng mổ và sự chăm sóc tận tụy hậu phẫu đã lay động nhiều người. Pugun chia sẻ, cô quyết định chỉnh sửa không phải để người khác ngắm nhìn mà là "sự lựa chọn chủ quan để yêu bản thân hơn", sau thời gian dài chịu áp lực bị so sánh ngoại hình với người chồng quá đỗi hoàn hảo.

Cộng đồng mạng chia làm nhiều luồng ý kiến. Người thì tiếc nuối vì cho rằng cô vốn đã xinh đẹp, kẻ thì phẫn nộ thay khi một phụ nữ phải chịu áp lực đến mức cần phẫu thuật để thấy mình "xứng" với chồng.

Câu chuyện của Pugun và Ruslan không chỉ là chuyện yêu đương hay làm đẹp, nó bóc tách nhiều sự thật trần trụi về tâm lý con người trong thời đại số:

Sức sát thương của "tiêu chuẩn kép": Ruslan càng tử tế, càng điển trai, Pugun lại càng bị tấn công. Đây là một nghịch lý đau lòng. Dư luận tôn thờ tình yêu cao thượng của người chồng nhưng lại dùng chính sự hoàn hảo đó để làm "vũ khí" đâm vào người vợ. Khi người phụ nữ phải tìm đến phẫu thuật để cảm thấy mình đủ tư cách đứng cạnh chồng, đó là thất bại của cái nhìn cộng đồng chứ không phải thất bại của nhan sắc.

Giá trị của sự ủng hộ im lặng: Nhiều người chỉ trích Ruslan vì không ngăn cản vợ phẫu thuật. Tuy nhiên, tình yêu thực sự đôi khi không phải là "ngăn cản" mà là "tôn trọng lựa chọn". Ruslan hiểu rằng nỗi đau tâm lý của vợ chỉ có thể được xoa dịu khi chính cô cảm thấy hài lòng với gương mặt mình. Việc anh đứng bên cạnh, run rẩy lo lắng nhưng vẫn ủng hộ vợ chính là đỉnh cao của sự thấu hiểu.

Lựa chọn chủ quan hay sự thỏa hiệp ngầm? Chúng ta khó có thể bóc tách đâu là mong muốn thật sự của Pugun, đâu là hệ lụy từ những bình luận ác ý suốt nhiều năm. Nhưng suy cho cùng, nếu dao kéo có thể mang lại cho cô ấy sự tự tin để ngẩng cao đầu đứng cạnh chồng mà không cần lo sợ, thì đó là một cái giá có thể chấp nhận được.

Đừng chỉ trích một phụ nữ chọn phẫu thuật để thấy mình đẹp hơn. Hãy chỉ trích những kẻ đã khiến cô ấy cảm thấy mình không đủ đẹp. Trong cuộc hôn nhân này, Ruslan có thể là một người mẫu hoàn hảo, nhưng chính Pugun mới là một "chiến thần" thực thụ khi dám đối mặt với cả thế giới và cả chính mình trên bàn mổ.