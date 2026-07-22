Áo hai dây dáng dài và áo quây dài: Món đồ tối giản đang được những cô gái mặc đẹp diện nhiều nhất hè này

Nếu phải chọn một món đồ vừa tối giản, vừa đủ tinh tế để tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà không cần phối cầu kỳ, thì áo hai dây dáng dài và áo quây dáng dài chắc chắn là cái tên đáng để nhắc đến.

Không ôm sát như những chiếc áo crop top, cũng không quá nghiêm túc như áo sơ mi, kiểu áo này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch và có chút phóng khoáng. Chính vì vậy, ngày càng nhiều tín đồ thời trang lựa chọn chúng như một món đồ "must-have" trong tủ đồ mùa hè.

Nhìn vào những gợi ý phối đồ trong loạt ảnh trên, có thể thấy hầu hết các set đồ đều đi theo tinh thần tối giản với hai gam màu đen - trắng chủ đạo. Không cần họa tiết nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ, tổng thể vẫn toát lên vẻ sang trọng và đắt tiền.

Vì sao áo hai dây dáng dài lại được yêu thích?

Điểm khác biệt lớn nhất của kiểu áo này nằm ở chiều dài. Thiết kế thường phủ qua hông hoặc chạm phần đùi trên, giúp che khéo vòng hai và phần hông mà nhiều chị em thường thiếu tự tin.

Đường cắt gọn gàng kết hợp phom áo suông tạo cảm giác cơ thể thanh thoát hơn. Với những người có dáng quả lê, vòng hai chưa săn chắc hoặc muốn mặc đồ thoải mái nhưng vẫn đẹp, đây là một lựa chọn rất đáng thử.

Trong khi đó, phiên bản áo quây dài lại mang đến vẻ ngoài hiện đại và nữ tính hơn. Phần vai, xương quai xanh được để lộ vừa đủ, giúp tổng thể trông mềm mại mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Chỉ cần một chiếc quần ống rộng là đã có ngay bộ trang phục sang trọng

Công thức được các fashionista áp dụng nhiều nhất chính là kết hợp áo hai dây hoặc áo quây dáng dài cùng quần ống rộng.

Sự đối lập giữa phần thân trên gọn gàng và phần quần rộng tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối, giúp đôi chân trông dài hơn và vóc dáng thanh mảnh hơn.

Những gam màu trung tính như đen, trắng, kem, be hay ghi sáng là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Chỉ cần thêm một đôi sandal quai mảnh, giày mũi nhọn hoặc túi da cứng phom là cả bộ trang phục đã trở nên chỉn chu mà không mất quá nhiều thời gian phối đồ.

Đây cũng là kiểu trang phục phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, gặp gỡ bạn bè, hẹn hò cho đến những chuyến du lịch mùa hè.

Càng tối giản càng dễ tạo cảm giác cao cấp

Một trong những lý do khiến kiểu áo này trở nên cuốn hút là bởi nó không dựa vào quá nhiều chi tiết trang trí. Thay vào đó, vẻ đẹp đến từ chất liệu, phom dáng và cách phối tổng thể.

Vải linen, cotton dày, satin lì hoặc crepe đều là những chất liệu giúp chiếc áo giữ được đường nét đẹp mắt và tạo cảm giác cao cấp hơn. Khi kết hợp với trang sức vàng tối giản, kính râm hoặc túi xách có thiết kế tinh gọn, cả set đồ sẽ mang đậm tinh thần "ít nhưng chất".

Đôi khi, sự sang trọng không nằm ở việc mặc thật nhiều món đồ hay chạy theo xu hướng mới nhất. Chỉ cần một chiếc áo hai dây hoặc áo quây dáng dài được cắt may đẹp, phối cùng quần ống rộng và phụ kiện phù hợp, bạn đã có ngay một bản phối thanh lịch, hiện đại và đủ nổi bật để mặc đi nhiều dịp khác nhau suốt mùa hè.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Vana Muse

Nơi mua: ALOHA LU

Nơi mua: Rechic