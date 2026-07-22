4 lỗi sai khi cắm cơm cần sửa ngay

Sai lầm khi cắm cơm có thể khiến hạt cơm giảm giá trị dinh dưỡng, mất đi độ ngon, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến mà nhiều người vẫn duy trì mỗi ngày.

Ngâm gạo quá lâu trước khi nấu

Không ít người có thói quen ngâm gạo từ 30 phút đến vài giờ với suy nghĩ hạt gạo sẽ nở đều, cơm mềm và ngon hơn. Thậm chí, có người chuẩn bị gạo từ sáng để tối mới cắm cơm nhằm tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ngâm gạo quá lâu không mang lại nhiều lợi ích đối với các loại gạo thông dụng hiện nay. Ngược lại, một số vitamin tan trong nước, đặc biệt là vitamin B1 (thiamine), có thể bị thất thoát trong quá trình ngâm.

Nếu thời gian ngâm kéo dài trong điều kiện nhiệt độ môi trường, nhất là vào mùa hè, gạo còn có nguy cơ bị lên men hoặc tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, làm ảnh hưởng đến chất lượng cơm sau khi nấu.

Các chuyên gia khuyến cáo, với gạo trắng thông thường, chỉ cần vo nhẹ rồi nấu ngay. Chỉ một số loại gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên hạt mới cần ngâm theo hướng dẫn để rút ngắn thời gian nấu.

Nấu cơm.

Cho quá nhiều nước khi cắm cơm

Nhiều người cho rằng cho nhiều nước sẽ giúp cơm mềm, dễ ăn hơn. Tuy nhiên, việc đong nước quá tay lại là nguyên nhân khiến cơm nhão, dính, mất độ tơi xốp và làm giảm hương vị tự nhiên của hạt gạo.

Ngoài ra, cơm quá nhão thường được tiêu hóa nhanh hơn, có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn so với cơm được nấu chín vừa, đặc biệt ở những người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết.

Để có nồi cơm ngon, người nội trợ nên đong nước theo đúng hướng dẫn của từng loại gạo hoặc điều chỉnh phù hợp với khẩu vị, tránh quan niệm "càng nhiều nước càng mềm".

Không vệ sinh nồi cơm điện thường xuyên

Sau mỗi lần nấu, nhiều người chỉ rửa lòng nồi mà quên vệ sinh các bộ phận khác như nắp trong, van thoát hơi, gioăng cao su hay khu vực quanh mâm nhiệt.

Theo thời gian, cặn tinh bột, hơi nước và dầu mỡ có thể bám lại ở những vị trí này, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển nếu không được làm sạch định kỳ. Không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh thực phẩm, các cặn bẩn còn có thể làm giảm hiệu quả truyền nhiệt, khiến cơm chín không đều hoặc nhanh có mùi.

Các chuyên gia khuyến cáo nên vệ sinh lòng nồi sau mỗi lần sử dụng, đồng thời tháo rời nắp trong, van thoát hơi và lau sạch thân nồi theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây là thao tác đơn giản nhưng góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị và đảm bảo an toàn cho bữa ăn.

Tiếp tục sử dụng lòng nồi bị bong lớp chống dính

Lòng nồi cơm điện sau thời gian dài sử dụng có thể xuất hiện các vết trầy xước hoặc bong lớp chống dính. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn tiếp tục sử dụng vì cho rằng chỉ ảnh hưởng đến hình thức.

Thực tế, khi lớp chống dính bị hư hỏng, cơm dễ bám đáy, cháy khét và việc vệ sinh cũng trở nên khó khăn hơn. Các vết xước còn tạo ra những khe nhỏ giữ lại cặn thức ăn, làm tăng nguy cơ tích tụ vi khuẩn nếu không được làm sạch kỹ.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên thay lòng nồi khi lớp chống dính bong tróc trên diện rộng hoặc xuất hiện nhiều vết xước sâu. Đồng thời, nên sử dụng muôi cơm bằng nhựa, gỗ hoặc silicone thay vì muỗng kim loại để hạn chế làm hỏng bề mặt chống dính.

Một nồi cơm ngon không chỉ phụ thuộc vào chất lượng gạo mà còn đến từ cách chế biến và bảo quản. Tránh ngâm gạo quá lâu, đong nước vừa đủ, vệ sinh nồi cơm điện thường xuyên và thay lòng nồi khi đã xuống cấp là những việc làm đơn giản nhưng mang lại lợi ích lâu dài.

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen trong gian bếp, mỗi bữa cơm không chỉ giữ được hương vị thơm ngon mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.