Mỹ nữ gập bụng 800 lần/ngày: Mặt xinh như búp bê, body nuột nà mặc gì cũng đẹp

Cô nàng này sở hữu vòng eo thon gọn đáng mơ ước, style đẹp như sách mẫu.

Ahyeon là một trong những thành viên nổi bật của nhóm BABYMONSTER. Bên cạnh giọng hát nội lực, nữ idol sinh năm 2007 còn gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh cùng vóc dáng chuẩn chỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhắc đến body của Ahyeon, vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc chính là điểm nhấn nổi bật hơn cả. Để duy trì vóc dáng đáng mơ ước này, cô nàng luôn chăm chỉ tập luyện và từng khiến netizen bất ngờ với thói quen gập bụng 800 lần/ngày. Thành quả vòng 2 săn chắc, cơ bụng số 11 "uy tín" giúp Ahyeon tự tin khoe dáng trong nhiều phong cách thời trang khác nhau. Sở hữu lợi thế gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nổi bật, gu thời trang của Ahyeon cũng ngày càng được chú ý, từ style trên sân khấu, đi sự kiện cho đến phong cách đời thường đều ghi điểm bởi sự trẻ trung, cá tính và đầy cuốn hút.

Ngắm loạt outfit đời thường của Ahyeon, chị em không chỉ bỏ túi thêm nhiều công thức mặc đẹp mà còn có thêm động lực để chăm chỉ tập luyện. Vòng eo thon gọn, vóc dáng săn chắc của nữ idol hẳn sẽ khiến nhiều người muốn gập bụng ngay tắp lự để sớm có được body mơ ước, tha hồ diện đồ khoe dáng xinh.

Vi vu dạo phố, Ahyeon ghi điểm với outfit trẻ trung và đầy cuốn hút khi diện chiếc đầm ngắn ôm body, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo thon gọn. Nữ idol kết hợp cùng boots cao cổ, giúp tổng thể thêm phần sành điệu, cá tính nhưng vẫn giữ được nét năng động, thời thượng.

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Khác với phong cách trình diễn thường nổi bật với những bộ cánh sặc sỡ, style đời thường của Ahyeon lại thiên về sự đơn giản. Nữ idol ưu ái những thiết kế cơ bản, trong đó có công thức áo hai dây bản to phối cùng quần short, tạo nên tổng thể trẻ trung, sành điệu và năng động. Cách mix match này vừa tôn vóc dáng thon gọn, vừa mang đến cảm giác thoải mái, hợp diện đi chơi, đi cà phê cuối tuần.

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Cô nàng tiếp tục gợi ý cho chị em một công thức phối đồ xinh xịn không kém với áo hai dây đỏ nổi bật kết hợp cùng quần jeans. Sự kết hợp giữa gam màu rực rỡ và item denim quen thuộc tạo nên tổng thể vừa nữ tính, cuốn hút vừa trẻ trung, năng động, giúp outfit đời thường trở nên nổi bật mà vẫn dễ áp dụng.

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Ahyeon ghi điểm với vẻ ngoài xinh tươi, rạng rỡ khi diện đầm hoa nữ tính. Cô lựa chọn thiết kế hai dây với họa tiết hoa nổi bật, kết hợp cùng những đường tầng bồng bềnh, tạo cảm giác mềm mại và bay bổng cho tổng thể. Đây là kiểu váy chị em nên sắm trong tủ đồ bởi dễ mặc lại mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung và cuốn hút.

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Style sân bay của Ahyeon ghi điểm ấn tượng với vẻ yêu kiều, sành điệu. Cô diện set đồ trắng gồm áo dáng ôm và quần short đồng màu, khoác thêm áo jacket nâu tạo điểm nhấn, giúp tổng thể trở nên hài hòa, thời thượng. Sự kết hợp giữa gam màu tối giản cùng phom dáng trẻ trung thành công mang đến cho nữ idol vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa năng động khi di chuyển.