Hành, tỏi mọc mầm có ăn được không?

Hành, tỏi để lâu mọc mầm, nhiều người băn khoăn không biết nên bỏ đi hay tiếp tục sử dụng nấu ăn.

Mở tủ bếp thấy củ hành hoặc củ tỏi đã nhú mầm xanh, không ít người sẽ phân vân: Liệu có còn ăn được không hay nên bỏ ngay?

Thực tế, hành và tỏi mọc mầm không đồng nghĩa với việc đã hỏng. Điều quan trọng là quan sát tình trạng của củ, bởi việc mọc mầm và việc bị hư hỏng là hai quá trình hoàn toàn khác nhau.

Hành, tỏi mọc mầm là hiện tượng tự nhiên

Hành và tỏi là những loại cây thân hành, có khả năng dự trữ chất dinh dưỡng để chuẩn bị cho chu kỳ sinh trưởng tiếp theo. Sau khi thu hoạch, các củ vẫn còn “sống” và duy trì hoạt động sinh lý.

Khi gặp điều kiện thích hợp như thời gian bảo quản đủ lâu, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, phần mầm ngủ bên trong củ sẽ bắt đầu phát triển. Để nuôi chồi mới, củ sử dụng lượng tinh bột và đường dự trữ, vì vậy người ta thường thấy mầm xanh nhú lên từ giữa củ.

Nói cách khác, mọc mầm là dấu hiệu củ đang phát triển thành cây mới, không phải tự sinh ra độc tố.

Hành, tỏi mọc mầm có còn ăn được không?

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, tỏi hoặc hành mới mọc mầm vẫn có thể sử dụng nếu củ còn chắc, không bị thối, mốc hoặc có mùi bất thường.

Đối với tỏi, phần mầm không chứa chất độc. Tuy nhiên, khi mầm lớn dần, một phần chất dinh dưỡng trong tép tỏi sẽ được chuyển sang nuôi chồi, khiến tỏi bớt hăng, giảm độ giòn và hương vị không còn đậm như lúc mới.

Đối với hành tím hoặc hành khô, tình trạng cũng tương tự. Nếu củ vẫn cứng, khô ráo và chỉ mới nhú mầm, bạn vẫn có thể sử dụng. Một số người lựa chọn cắt bỏ phần mầm vì vị của mầm có thể hơi đắng, nhưng điều này không bắt buộc.

Khi nào nên bỏ?

Việc mọc mầm không đáng lo bằng những dấu hiệu cho thấy củ đã thực sự hư hỏng. Bạn nên bỏ hành hoặc tỏi nếu thấy:

- Củ bị mềm nhũn hoặc chảy nước.

- Xuất hiện nấm mốc màu trắng, xanh hoặc đen.

- Có mùi hôi, mùi chua bất thường.

- Vỏ bị thối hoặc teo tóp quá nhiều.

Lúc này, chất lượng thực phẩm đã giảm đáng kể và không còn phù hợp để sử dụng.

Làm sao để hành, tỏi lâu mọc mầm?

Dù không gây nguy hiểm, hành và tỏi mọc mầm sẽ làm giảm chất lượng và hương vị. Để kéo dài thời gian bảo quản, bạn nên:

- Cất ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Bảo quản trong rổ, giỏ lưới hoặc túi giấy để không khí lưu thông, thay vì túi nilon buộc kín.

- Tránh đặt gần nguồn nhiệt hoặc nơi có độ ẩm cao như cạnh bồn rửa.

- Không để chung với khoai tây. Trong quá trình bảo quản, khoai tây giải phóng độ ẩm và khí ethylene, có thể khiến hành, tỏi nhanh xuống chất lượng hoặc nảy mầm hơn.

- Chỉ bóc vỏ khi chuẩn bị sử dụng.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen cho hành, tỏi nguyên củ vào ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn lý tưởng vì môi trường trong tủ lạnh thường có độ ẩm cao, dễ khiến củ nhanh mềm hoặc nảy mầm khi lấy ra - cất vào nhiều lần.