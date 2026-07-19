Có được để nước mắm qua đêm không?

Sau mỗi bữa ăn, không ít người băn khoăn: Bát nước mắm trên bàn có được để qua đêm không?

Sau bữa cơm, nhiều gia đình thường còn thừa một bát nước mắm chấm. Thay vì đổ đi, không ít người đậy lại rồi để trên bàn hoặc cất vào tủ lạnh để dùng tiếp vào hôm sau.

Vậy nước mắm đã dùng rồi có nên để qua đêm không?

Câu trả lời là có thể, nhưng còn tùy vào cách pha và cách bảo quản.

Bản thân nước mắm có độ mặn cao nên khá khó bị hỏng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nước mắm dùng để chấm thường không chỉ có nước mắm mà còn được pha thêm nước lọc, đường, chanh hoặc quất, tỏi, ớt… Chính những nguyên liệu này khiến nước mắm dễ biến đổi hơn nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Đặc biệt, nếu trong bữa ăn mọi người dùng đũa đang gắp thức ăn để chấm trực tiếp vào bát nước mắm thì vụn thức ăn, nước bọt và vi khuẩn cũng có thể theo đó đi vào bát nước chấm, làm chất lượng giảm nhanh hơn.

Nếu muốn để qua đêm, nên bảo quản thế nào?

Nếu nước mắm vẫn còn sạch, chưa bị lẫn nhiều thức ăn, bạn có thể:

- Đậy kín ngay sau bữa ăn.

- Cất vào ngăn mát tủ lạnh thay vì để trên bàn bếp qua đêm.

- Nên dùng hết trong vòng 1-2 ngày để hương vị vẫn ngon.

Ngược lại, nếu bát nước mắm đã có nhiều cặn thức ăn, bị khuấy nhiều trong bữa ăn hoặc để ngoài trời nhiều giờ thì không nên giữ lại.

Nhiều người mắc một sai lầm khi cất nước mắm

Một thói quen khá phổ biến là dùng màng bọc thực phẩm hoặc chiếc đĩa úp hờ lên bát nước mắm rồi để ngay trên bàn ăn đến sáng hôm sau. Cách làm này giúp tránh bụi nhưng không làm chậm quá trình biến đổi của nước mắm khi để ở nhiệt độ phòng, nhất là vào những ngày thời tiết nóng.

Nếu xác định sẽ dùng lại, tốt nhất nên cho vào hộp hoặc bát có nắp kín rồi cất vào ngăn mát ngay sau bữa ăn.

Muốn nước mắm chấm ngon hơn ở lần dùng sau, hãy nhớ 3 điều này:

- Không dùng đũa đang ăn khuấy liên tục trong bát nước chấm.

- Sau bữa ăn, cất vào tủ lạnh càng sớm càng tốt nếu muốn giữ lại.

- Chỉ pha lượng vừa đủ cho một bữa để hạn chế phải bảo quản nhiều lần.