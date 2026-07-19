Vì sao hành, tỏi để lâu lại mọc mầm?

Hành tỏi sau khi mua về một thời gian thường có dấu hiệu mọc mầm.

Hành và tỏi là những gia vị quen thuộc trong căn bếp của hầu hết gia đình Việt. Thế nhưng chỉ sau một thời gian bảo quản, nhiều người nhận thấy củ bắt đầu nhú những chồi xanh. Không ít người cho rằng đây là dấu hiệu hành, tỏi đã hỏng và cần bỏ đi. Thực tế, việc mọc mầm là một hiện tượng tự nhiên, nhưng nguyên nhân và cách xử lý lại không phải ai cũng hiểu đúng.

Vì sao hành, tỏi lại mọc mầm?

Hành và tỏi đều là thân hành (bulb) – cơ quan dự trữ chất dinh dưỡng để cây phát triển. Sau khi thu hoạch, chúng không hoàn toàn “ngừng sống” mà vẫn tiếp tục diễn ra các hoạt động sinh lý. Trong điều kiện thích hợp, phần mầm ngủ nằm ở giữa củ sẽ được kích hoạt. Lúc này, củ sử dụng lượng tinh bột và đường dự trữ để nuôi mầm phát triển, chuẩn bị cho một chu kỳ sinh trưởng mới.

Nói cách khác, mọc mầm là quá trình phát triển tự nhiên của cây chứ không phải do củ tự nhiên bị hỏng.

Những yếu tố khiến hành, tỏi mọc mầm nhanh hơn

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ mọc mầm, trong đó phổ biến nhất là:

1. Độ ẩm cao

Độ ẩm là yếu tố kích thích mầm phát triển mạnh. Nếu hành, tỏi được cất ở nơi kín, ẩm hoặc gần khu vực rửa thực phẩm, khả năng mọc mầm sẽ cao hơn.

2. Nhiệt độ phù hợp

Nhiệt độ mát vừa phải kết hợp với độ ẩm thích hợp có thể thúc đẩy quá trình nảy mầm. Vì vậy, nhiều gia đình để hành, tỏi ở góc bếp hoặc trong túi kín lâu ngày sẽ thấy mầm xuất hiện nhanh hơn.

3. Ánh sáng

Ánh sáng không phải nguyên nhân trực tiếp khiến củ nảy mầm nhưng có thể thúc đẩy chồi phát triển xanh và dài hơn sau khi mầm đã xuất hiện.

4. Thời gian bảo quản

Ngay cả khi được bảo quản đúng cách, hành và tỏi cũng sẽ dần phá trạng thái ngủ theo thời gian. Càng để lâu, khả năng mọc mầm càng cao.

Hành, tỏi mọc mầm có còn ăn được không?

Đây là điều nhiều người quan tâm nhất.

1. Với tỏi

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, tỏi mới nhú mầm vẫn có thể sử dụng nếu củ còn chắc, không bị mềm, mốc hay có mùi lạ. Phần mầm không tạo ra độc tố nguy hiểm. Tuy nhiên, do một phần dưỡng chất đã được chuyển sang nuôi mầm nên tép tỏi có thể bớt hăng, giảm độ giòn và hương vị không còn đậm như ban đầu. Nếu củ tỏi đã teo tóp, mềm nhũn, xuất hiện nấm mốc hoặc có dấu hiệu hư hỏng thì nên bỏ.

2. Với hành

Hành tím hoặc hành khô mọc mầm cũng không tự sinh ra chất độc. Nếu củ vẫn còn cứng, không bị thối, chảy nước hoặc mốc thì vẫn có thể dùng sau khi cắt bỏ phần mầm nếu muốn. Tuy nhiên, khi mầm phát triển quá dài, chất lượng củ sẽ giảm vì dinh dưỡng đã được tiêu hao để nuôi chồi.

Bảo quản thế nào để hành, tỏi lâu mọc mầm?

Để kéo dài thời gian sử dụng, bạn nên lưu ý một số nguyên tắc sau:

- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Không để trong túi nilon buộc kín vì hơi ẩm dễ tích tụ.

- Nên đựng trong rổ, giỏ lưới hoặc túi giấy để không khí lưu thông.

- Tránh đặt cạnh khoai tây. Trong quá trình bảo quản, khoai tây giải phóng độ ẩm và khí ethylene, có thể khiến hành, tỏi nhanh hỏng hoặc nảy mầm hơn.

- Chỉ bóc vỏ khi chuẩn bị sử dụng để hạn chế mất nước và giảm thời gian bảo quản.

Một lưu ý khác là không phải lúc nào tủ lạnh cũng là nơi lý tưởng. Với hành và tỏi nguyên củ, môi trường trong ngăn mát thường có độ ẩm cao hơn, dễ kích thích nảy mầm hoặc làm củ nhanh mềm nếu lấy ra lấy vào liên tục. Vì vậy, đa số trường hợp nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo và thông thoáng.

Nhìn chung, hành và tỏi mọc mầm là kết quả của quá trình sinh trưởng tự nhiên chứ không đồng nghĩa với việc đã hỏng. Điều quan trọng là quan sát tình trạng của củ: nếu vẫn còn cứng, không mốc, không thối hay có mùi bất thường thì vẫn có thể sử dụng. Ngược lại, khi xuất hiện các dấu hiệu hư hỏng rõ rệt, bạn nên loại bỏ để đảm bảo chất lượng món ăn.