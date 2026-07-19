Có nên bật điều hòa 26 độ cả đêm không?

Nhiều gia đình để điều hòa 26°C từ tối đến sáng.

Khi đi ngủ, nhiều người có thói quen cài điều hòa ở mức 26°C rồi để máy chạy đến sáng vì cho rằng đây là mức nhiệt "chuẩn", vừa mát vừa tiết kiệm điện. Thực tế, 26°C đúng là mức cài đặt được nhiều chuyên gia và nhà sản xuất khuyến nghị, nhưng điều đó không có nghĩa mọi người đều nên giữ nguyên mức nhiệt này suốt cả đêm.

26°C là mức nhiệt hợp lý, nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Theo nhiều hãng điều hòa như Daikin, Panasonic hay Mitsubishi Electric, mức cài đặt khoảng 26-28°C thường giúp cân bằng giữa cảm giác dễ chịu và hiệu quả tiết kiệm điện. Tuy nhiên, nhiệt độ hiển thị trên điều hòa không phải là nhiệt độ cơ thể cảm nhận. Khả năng làm mát còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như:

- Diện tích phòng

- Mức độ cách nhiệt của ngôi nhà

- Số người trong phòng

- Độ ẩm không khí

- Vị trí dàn lạnh

- Loại chăn, đệm và quần áo khi ngủ

Ví dụ, cùng cài 26°C nhưng một phòng nhỏ, kín và cách nhiệt tốt sẽ cho cảm giác mát hơn nhiều so với phòng rộng hoặc thường xuyên mở cửa. Vì vậy, không có một mức nhiệt duy nhất phù hợp với tất cả mọi gia đình.

Ban đêm cơ thể cần ít làm mát hơn ban ngày

Khi ngủ, quá trình trao đổi chất của cơ thể giảm xuống, nhiệt lượng sinh ra cũng ít hơn. Đồng thời, nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm thường giảm so với ban ngày. Nếu vẫn giữ điều hòa ở mức lạnh như lúc mới đi ngủ trong suốt 7-8 tiếng, nhiều người có thể gặp tình trạng lạnh về gần sáng, phải kéo chăn hoặc thức giấc giữa đêm. Đây cũng là lý do nhiều hãng khuyến khích sử dụng chế độ Sleep (Ngủ). Chế độ này sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ tăng dần khoảng 1-2°C sau vài giờ hoạt động để phù hợp với sự thay đổi của cơ thể trong lúc ngủ, đồng thời giúp giảm điện năng tiêu thụ.

Không phải cứ tăng lên 26°C là sẽ tiết kiệm điện

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cài 26°C thì tiền điện chắc chắn sẽ thấp. Thực tế, mức tiêu thụ điện còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Nếu phòng bị hở, ánh nắng chiếu trực tiếp vào ban ngày khiến tường tích nhiệt, bộ lọc điều hòa bẩn hoặc máy đã lâu không vệ sinh, máy nén vẫn phải hoạt động nhiều để duy trì nhiệt độ cài đặt. Ngược lại, một chiếc điều hòa Inverter được vệ sinh định kỳ, lắp đúng công suất và sử dụng trong phòng kín có thể vận hành rất tiết kiệm ngay cả khi hoạt động suốt đêm. Nói cách khác, nhiệt độ cài đặt chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định lượng điện tiêu thụ.

Vậy có nên bật điều hòa 26°C cả đêm?

Câu trả lời là có thể, nhưng không nhất thiết phải giữ nguyên 26°C từ tối đến sáng.

Nếu 26°C khiến bạn cảm thấy dễ chịu và không bị lạnh về gần sáng thì hoàn toàn có thể sử dụng. Tuy nhiên, để vừa ngủ ngon vừa tiết kiệm điện, nên kết hợp thêm một số cách sau:

- Ưu tiên sử dụng chế độ Sleep nếu điều hòa có hỗ trợ

- Có thể kết hợp quạt ở mức gió nhẹ để không khí lưu thông đều, giúp phòng mát nhanh hơn mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp

- Đóng kín cửa phòng để hạn chế thất thoát hơi lạnh

- Vệ sinh lưới lọc và bảo dưỡng điều hòa định kỳ để máy hoạt động hiệu quả

- Nếu thường xuyên bị lạnh vào rạng sáng, có thể tăng nhiệt độ lên 27-28°C hoặc hẹn giờ điều chỉnh nhiệt độ sau vài giờ ngủ

Nhìn chung, 26°C là mức cài đặt hợp lý với đa số gia đình, nhưng không phải là "con số vàng" áp dụng cho mọi trường hợp. Quan trọng hơn cả là lựa chọn mức nhiệt mang lại cảm giác thoải mái, phù hợp với điều kiện căn phòng và biết tận dụng các chế độ thông minh của điều hòa để vừa ngủ ngon, vừa tiết kiệm điện và giảm tải cho thiết bị.