Có nên cắm sạc điện thoại qua đêm không?

Sạc điện thoại trước khi đi ngủ là thói quen quen thuộc của rất nhiều người.

Buổi tối cắm sạc điện thoại rồi để đến sáng hôm sau mới rút là thói quen của không ít người. Điều này vừa tiện lợi, vừa giúp máy luôn đầy pin khi bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, cũng từ đó xuất hiện nhiều tranh cãi: có người cho rằng sạc qua đêm sẽ làm chai pin rất nhanh, người khác lại khẳng định điện thoại hiện đại đã đủ thông minh để tự ngắt sạc nên không cần lo lắng.

Vậy đâu mới là câu trả lời đúng?

1. Sạc điện thoại qua đêm không còn nguy hiểm như nhiều người vẫn nghĩ

Với các smartphone hiện đại sử dụng pin lithium-ion, việc cắm sạc qua đêm không đồng nghĩa với việc pin bị "sạc quá mức". Thực tế, điện thoại hiện nay đều được trang bị hệ thống quản lý pin (Battery Management System - BMS). Khi pin đạt 100%, hệ thống sẽ ngừng nạp điện vào pin. Thay vì tiếp tục "bơm" điện liên tục, máy sẽ sử dụng nguồn điện từ bộ sạc để duy trì hoạt động và chỉ nạp bổ sung khi dung lượng pin giảm xuống một mức nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu sử dụng bộ sạc đạt chuẩn và thiết bị hoạt động bình thường, việc cắm sạc qua đêm không phải là nguyên nhân trực tiếp gây cháy nổ hay làm hỏng pin ngay lập tức.

2. Nhưng điều đó không có nghĩa đây là thói quen tốt nhất cho tuổi thọ pin

Điểm cần phân biệt là an toàn và tốt cho pin không phải lúc nào cũng giống nhau. Pin lithium-ion sẽ lão hóa dần theo thời gian. Một trong những yếu tố khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn là việc pin duy trì ở mức sạc rất cao trong thời gian dài, đặc biệt khi kết hợp với nhiệt độ cao.

Nếu đêm nào điện thoại cũng đạt 100% từ khoảng 1-2 giờ sáng nhưng đến 7 giờ mới rút sạc, pin sẽ ở trạng thái đầy trong nhiều giờ liên tục. Dù điện thoại không liên tục nạp điện, hệ thống vẫn phải thực hiện những lần sạc bổ sung nhỏ để giữ pin gần mức 100%. Về lâu dài, điều này có thể góp phần đẩy nhanh quá trình lão hóa hóa học của pin, khiến dung lượng pin giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, đây là quá trình diễn ra từ từ chứ không phải chỉ sau vài lần sạc qua đêm.

3. Nhiệt độ mới là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ pin

Theo các chuyên gia, nhiệt độ cao mới là một trong những nguyên nhân khiến pin xuống cấp nhanh. Trong quá trình sạc, pin luôn sinh nhiệt. Nếu điện thoại được đặt dưới gối, chăn hoặc ở nơi khó tản nhiệt, lượng nhiệt này sẽ tích tụ nhiều hơn, từ đó làm tăng tốc độ lão hóa của pin. Tương tự, việc vừa sạc vừa chơi game, xem video hoặc chạy các ứng dụng nặng cũng khiến máy nóng lên đáng kể. Đây mới là thói quen ảnh hưởng rõ rệt đến tuổi thọ pin hơn so với việc chỉ cắm sạc qua đêm. Nói cách khác, điều đáng lo không phải là "qua đêm", mà là qua đêm trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc sử dụng không đúng cách.

Vậy có nên cắm sạc điện thoại qua đêm?

Câu trả lời là: Có thể, nếu bạn sử dụng điện thoại và bộ sạc đạt tiêu chuẩn an toàn. Với smartphone hiện đại, việc sạc qua đêm nhìn chung không gây hại ngay lập tức và cũng không khiến pin bị "quá sạc" như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, để pin bền hơn trong thời gian dài, bạn nên:

- Bật tính năng sạc tối ưu hoặc bảo vệ pin nếu điện thoại có hỗ trợ

- Sử dụng bộ sạc và cáp đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Đặt điện thoại ở nơi thông thoáng khi sạc, tránh để dưới gối, chăn hoặc nơi giữ nhiệt

- Hạn chế vừa sạc vừa chơi game hoặc thực hiện các tác vụ nặng

- Nếu điện thoại hỗ trợ giới hạn mức sạc tối đa (80-85%), có thể cân nhắc sử dụng khi không cần pin đầy 100% mỗi ngày

Nhìn chung, sạc điện thoại qua đêm không còn là điều quá đáng lo với smartphone hiện đại. Điều quan trọng hơn là sử dụng bộ sạc an toàn, hạn chế để máy quá nóng và tận dụng các tính năng bảo vệ pin để kéo dài tuổi thọ thiết bị.