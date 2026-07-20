4 lời khuyên đến những người đang dùng chảo chống dính

Từ chiên trứng đến xào rau, chảo chống dính gần như được sử dụng mỗi ngày.

Chảo chống dính là vật dụng quen thuộc trong hầu hết căn bếp, giúp việc nấu nướng trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, không ít người có thói quen dùng một chiếc chảo trong nhiều năm, chỉ thay khi lớp chống dính bong tróc gần hết hoặc chảo đã quá cũ. Theo các chuyên gia và khuyến cáo từ nhiều nhà sản xuất, đây không phải là cách sử dụng lý tưởng. Quan trọng hơn cả là biết dùng đúng cách và thay chảo khi đã có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt.

1. Đừng đợi lớp chống dính bong gần hết mới nghĩ đến chuyện thay

Không phải cứ thấy một vài vết xước nhỏ là phải bỏ ngay chảo chống dính. Trong quá trình sử dụng, bề mặt chảo có thể xuất hiện những vết trầy nhẹ do ma sát hoặc vệ sinh. Điều này không đồng nghĩa chiếc chảo lập tức mất an toàn. Tuy nhiên, nếu lớp chống dính đã bong tróc trên diện rộng, xuất hiện nhiều mảng tróc, bề mặt sần sùi, đáy chảo cong vênh hoặc khả năng chống dính giảm rõ rệt khiến thức ăn bám nhiều, đó là lúc người dùng nên cân nhắc thay mới.

Các hãng sản xuất cũng khuyến cáo người dùng thường xuyên kiểm tra tình trạng bề mặt chảo thay vì chỉ quan tâm đến thời gian đã sử dụng bao lâu. Tuổi thọ của chảo phụ thuộc vào tần suất sử dụng, cách nấu ăn và cách vệ sinh, vì vậy không có một mốc thời gian cố định áp dụng cho mọi gia đình.

2. Ba thói quen khiến chảo chống dính nhanh xuống cấp

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là đun chảo rỗng trên lửa lớn. Khi không có thực phẩm hoặc dầu ăn hấp thụ nhiệt, nhiệt độ bề mặt chảo có thể tăng rất nhanh, làm lớp chống dính lão hóa nhanh hơn. Thói quen thứ hai là sử dụng thìa, muôi hoặc đũa kim loại. Các vật dụng này có thể tạo ra những vết xước trên bề mặt nếu cào mạnh trong quá trình nấu. Để bảo vệ lớp chống dính, nhiều nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng dụng cụ bằng gỗ, silicon hoặc nhựa chịu nhiệt. Ngoài ra, dội nước lạnh vào chảo khi còn đang rất nóng cũng là điều nên tránh. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến chảo bị cong đáy, giảm khả năng truyền nhiệt và ảnh hưởng đến độ bền của lớp phủ.

3. Dùng đúng cách để chảo bền hơn

Để kéo dài tuổi thọ của chảo chống dính, người dùng nên nấu ở mức lửa vừa hoặc lửa nhỏ trong phần lớn thời gian. Với nhiều món ăn thông thường, không cần sử dụng nhiệt quá cao để đạt hiệu quả nấu nướng. Sau khi nấu, nên để chảo nguội tự nhiên vài phút rồi mới rửa. Khi vệ sinh, chỉ cần dùng miếng bọt biển mềm cùng nước rửa chén thông thường. Không nên dùng búi cọ kim loại hoặc chất tẩy rửa có tính mài mòn vì có thể làm hỏng lớp phủ. Nếu xếp nhiều chảo chồng lên nhau, nên đặt một tấm lót mềm hoặc khăn giữa các chảo để hạn chế va chạm trực tiếp gây trầy xước.

4. Khi nào nên thay chảo chống dính?

Không phải chiếc chảo nào cũ cũng cần thay ngay, nhưng nếu xuất hiện những dấu hiệu như lớp chống dính bong tróc nhiều, bề mặt hư hỏng rõ rệt, đáy chảo cong vênh, tay cầm lỏng hoặc chảo không còn hoạt động ổn định, người dùng nên cân nhắc thay mới. Việc thay chảo đúng thời điểm không chỉ giúp nấu ăn thuận tiện hơn mà còn tránh tình trạng thức ăn bám dính nhiều, khó vệ sinh và làm giảm trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Một chiếc chảo chống dính có thể sử dụng bền trong nhiều năm nếu được dùng và bảo quản đúng cách. Thay vì chờ đến khi lớp phủ bong gần hết mới thay, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của chảo và điều chỉnh những thói quen sử dụng chưa phù hợp để vừa kéo dài tuổi thọ của dụng cụ, vừa giúp việc nấu nướng an toàn và hiệu quả hơn.