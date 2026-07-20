Chiếc quần mặc lên là chân dài thêm cả chục centimet: Che chân cong, chân to cực khéo

Không cần những món đồ quá cầu kỳ hay đắt đỏ, đôi khi chỉ một chiếc quần phù hợp cũng đủ thay đổi toàn bộ tỷ lệ cơ thể.

Nếu chỉ được chọn một kiểu quần vừa dễ mặc, vừa có khả năng "hack" chiều cao và che khuyết điểm hiệu quả, thì quần ống suông họa tiết sọc dọc chắc chắn là cái tên đáng đầu tư nhất. Không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến hiệu ứng thị giác đáng kinh ngạc, thiết kế này đang được hàng loạt fashionista, blogger thời trang và dân công sở yêu thích nhờ khả năng giúp đôi chân trông dài hơn, vóc dáng thanh thoát hơn chỉ trong tích tắc.

Khác với những mẫu quần trơn thông thường, họa tiết sọc dọc tạo cảm giác kéo dài cơ thể theo chiều thẳng đứng. Chính hiệu ứng thị giác này giúp người mặc trông cao hơn vài centimet mà không cần đến giày cao gót. Đặc biệt, khi kết hợp với phom quần ống suông rộng vừa phải, tổng thể càng trở nên thanh mảnh, cân đối và hiện đại. Đây cũng là một trong số ít kiểu quần phù hợp với hầu hết vóc dáng. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn hay thân hình đầy đặn, bạn vẫn có thể diện đẹp nếu lựa chọn đúng phom dáng và tỷ lệ.

Điểm cộng lớn nhất của quần ống suông sọc dọc chính là khả năng che khuyết điểm gần như hoàn hảo. Với những cô nàng có đôi chân cong, bắp chân to hay phần đùi kém thon gọn, thiết kế ống suông sẽ giúp che phủ toàn bộ đường nét không mong muốn. Trong khi đó, những đường sọc chạy dọc liên tục lại khiến đôi chân trông thẳng và dài hơn đáng kể. Nếu lựa chọn thêm thiết kế cạp cao, hiệu ứng "kéo chân" còn được nhân đôi. Phần eo được nâng lên giúp tỷ lệ cơ thể trở nên cân đối, tạo cảm giác đôi chân dài miên man. Đây cũng là lý do kiểu quần này luôn xuất hiện trong tủ đồ của những cô nàng có chiều cao khiêm tốn.

Một ưu điểm khác là quần sọc dọc không hề kén môi trường sử dụng. Chỉ cần thay đổi cách phối đồ, bạn có thể diện từ văn phòng đến những buổi cà phê cuối tuần hay cả các chuyến du lịch mùa hè. Đối với môi trường công sở, công thức an toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt là kết hợp quần sọc dọc cùng áo sơ mi trắng hoặc sơ mi xanh nhạt. Bạn có thể sơ vin gọn gàng để nhấn mạnh vòng eo, đồng thời tạo cảm giác vóc dáng cao ráo hơn. Hoàn thiện bằng một đôi giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót sẽ giúp tổng thể thêm thanh lịch và chuyên nghiệp.

Nếu muốn trẻ trung hơn, hãy thử phối quần cùng áo thun ôm hoặc áo len dệt kim mỏng. Những chiếc áo dáng gọn sẽ cân bằng với phần ống quần rộng, giúp bộ trang phục trông hài hòa mà vẫn tôn dáng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày làm việc không yêu cầu trang phục quá cứng nhắc. Trong những buổi dạo phố, áo tank top, áo hai dây hoặc áo croptop là "bạn đồng hành" hoàn hảo của quần sọc dọc. Sự đối lập giữa phần thân trên gọn gàng và chiếc quần suông rộng mang đến vẻ ngoài năng động nhưng vẫn rất thời thượng. Chỉ cần thêm một đôi sneaker trắng hoặc sandal quai mảnh là đã có ngay outfit vừa thoải mái vừa sành điệu.

Vào những ngày nắng, bạn cũng có thể khoác thêm một chiếc sơ mi oversized bên ngoài. Cách mặc này không chỉ giúp chống nắng mà còn tạo hiệu ứng layer đang rất được yêu thích. Những gam màu trung tính như trắng, be, xanh pastel hay ghi nhạt đều dễ dàng kết hợp với quần sọc dọc mà không gây cảm giác rối mắt. Đối với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản, hãy ưu tiên các mẫu quần có sọc nhỏ với tông màu trung tính như đen - trắng, xám - trắng, xanh navy - trắng hoặc be - nâu. Những gam màu này vừa dễ phối đồ vừa giữ được vẻ thanh lịch, có thể mặc quanh năm mà không sợ lỗi mốt.

Một lưu ý nhỏ khi lựa chọn kiểu quần này là nên ưu tiên họa tiết sọc dọc mảnh thay vì sọc quá to hoặc quá nhiều màu sắc. Đường sọc càng liền mạch, hiệu ứng kéo dài đôi chân càng rõ rệt. Ngoài ra, chiều dài quần cũng rất quan trọng. Quần nên chạm mu bàn chân hoặc phủ nhẹ lên giày để tạo cảm giác chân dài hơn.

Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

Quần suông tuýt sy kẻ, chất liệu cao cấp mềm mát, tôn dáng thời trang thiết kế Calie

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Quần Dài Ống Suông Linen Kẻ Sọc Augety Studio, JOSIE Pants

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Set đồ nữ YOUNGER BY CARDINA áo kate kẻ phối cổ cravat kèm quần suông

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Cira Boutique Set Gile Cộc Tay Viền Cổ Kẻ Sọc Phối Quần Suông Ống Rộng Công Sở Hiện Đại

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Quần suông nữ thiết kế kẻ sọc đỉa liền thân HAGOO phong cách công sở thanh lịch

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Không cần những món đồ quá cầu kỳ hay đắt đỏ, đôi khi chỉ một chiếc quần phù hợp cũng đủ thay đổi toàn bộ tỷ lệ cơ thể. Quần ống suông họa tiết sọc dọc chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Vừa thời trang, vừa dễ mặc, lại có khả năng tôn dáng và che khuyết điểm hiệu quả, đây là món đồ xứng đáng có mặt trong tủ đồ của mọi cô gái. Dù đi làm, đi chơi hay du lịch, chỉ cần khéo léo phối cùng những item cơ bản, bạn sẽ luôn có vẻ ngoài cao ráo, thanh lịch và hiện đại mà không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ.