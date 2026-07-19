5 công thức diện áo thun tới công sở: Vừa trẻ trung, vừa thanh lịch, mặc cả tuần không biết chán

Chỉ cần kết hợp khéo léo với những món đồ phù hợp, một chiếc áo thun đơn giản cũng đủ mang đến diện mạo thanh lịch, chuyên nghiệp mà vẫn giữ được sự năng động.

Áo thun từ lâu đã được xem là món đồ "quốc dân" trong tủ đồ của mọi cô gái. Không chỉ mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu, áo thun còn có khả năng biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau. Nếu trước đây nhiều người cho rằng áo thun chỉ phù hợp để đi chơi hay dạo phố, thì nay item này đã trở thành lựa chọn quen thuộc của hội công sở nhờ những cách phối đồ tinh tế, chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung.

Chỉ cần kết hợp khéo léo với những món đồ phù hợp, một chiếc áo thun đơn giản cũng đủ mang đến diện mạo thanh lịch, chuyên nghiệp mà vẫn giữ được sự năng động. Dưới đây là 5 công thức phối áo thun được nhiều tín đồ thời trang yêu thích, có thể áp dụng từ đầu tuần đến cuối tuần.

1. Áo thun + quần âu ống suông

Đây là công thức kinh điển dành cho môi trường công sở. Sự mềm mại, thoải mái của áo thun được cân bằng bởi nét chỉn chu của quần âu ống suông, tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa thanh lịch. Bạn nên ưu tiên những mẫu áo thun trơn màu trắng, đen, be hoặc xám để dễ phối đồ. Kết hợp cùng quần âu cạp cao sẽ giúp kéo dài đôi chân và tạo cảm giác vóc dáng cao ráo hơn. Chỉ cần sơ vin gọn gàng và hoàn thiện bằng một đôi giày loafer hoặc giày cao gót mũi nhọn, bạn đã có ngay bộ trang phục phù hợp cho những ngày làm việc bận rộn.

2. Áo thun + quần jeans

Nếu nơi làm việc không yêu cầu dress code quá nghiêm ngặt, quần jeans là lựa chọn vừa trẻ trung vừa thời thượng. Tuy nhiên, thay vì những mẫu jeans rách hay wash quá đậm, hãy ưu tiên quần jeans ống suông hoặc jeans đứng với gam màu xanh đậm hoặc xanh nhạt cổ điển. Áo thun trắng kết hợp quần jeans luôn là công thức không bao giờ lỗi mốt. Bạn có thể khoác thêm blazer, cardigan mỏng hoặc sơ mi oversized để tăng vẻ lịch sự. Bộ đôi này vừa phù hợp đi làm, vừa có thể mặc ngay sau giờ tan sở để gặp gỡ bạn bè mà không cần thay trang phục.

3. Áo thun + chân váy dài

Những chiếc chân váy dài luôn mang đến vẻ ngoài nữ tính và thanh lịch. Khi kết hợp với áo thun đơn giản, tổng thể trở nên cân bằng hơn, không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất cuốn hút. Bạn có thể chọn chân váy lụa, chân váy xếp ly hoặc chân váy chữ A dáng dài tùy theo phong cách yêu thích. Một chiếc áo thun ôm nhẹ hoặc áo thun oversized sơ vin nửa vạt đều tạo nên hiệu ứng thời trang đẹp mắt. Đây cũng là set đồ rất phù hợp trong mùa hè vì vừa thoáng mát, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng.

4. Áo thun + chân váy lửng

Chân váy lửng đang là xu hướng nổi bật trong thời gian gần đây nhờ vẻ đẹp cổ điển xen lẫn hiện đại. Độ dài qua gối hoặc ngang bắp chân giúp người mặc trông thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. Khi phối cùng áo thun, hãy ưu tiên những thiết kế có phom dáng vừa vặn để tổng thể gọn gàng hơn. Bạn có thể chọn chân váy lụa viền ren, chân váy bút chì hoặc chân váy suông để phù hợp với môi trường công sở. Một chiếc thắt lưng mảnh và túi xách da sẽ là điểm nhấn giúp bộ trang phục thêm tinh tế.

5. Áo thun + chân váy chữ A

Nếu yêu thích phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, chân váy chữ A là lựa chọn rất đáng thử. Thiết kế ôm nhẹ phần eo rồi xòe dần xuống giúp tôn vòng eo, đồng thời khéo léo che khuyết điểm hông và đùi. Áo thun trắng, áo thun kẻ ngang hoặc áo thun màu pastel đều rất phù hợp với kiểu chân váy này. Bạn có thể kết hợp cùng giày búp bê, sneaker trắng hoặc sandal quai mảnh để tạo nên diện mạo vừa nữ tính vừa hiện đại. Đây cũng là công thức giúp "hack tuổi" hiệu quả mà vẫn đủ lịch sự để diện đến văn phòng.

Để áo thun trở nên phù hợp với môi trường công sở, bạn nên ưu tiên những thiết kế có chất liệu dày dặn, đứng phom như cotton cao cấp hoặc cotton pha. Áo nên vừa vặn với cơ thể, tránh quá rộng hoặc quá bó sát. Những gam màu trung tính như trắng, đen, kem, be, ghi hay xanh navy sẽ dễ phối đồ và mang lại cảm giác chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, phụ kiện cũng góp phần hoàn thiện tổng thể. Một chiếc đồng hồ tối giản, khuyên tai nhỏ, túi xách có phom dáng cứng cáp hay đôi giày da sẽ giúp bộ trang phục trông chỉn chu hơn đáng kể.

Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

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Áo thun không còn là món đồ chỉ dành cho những ngày cuối tuần. Với những cách phối đơn giản nhưng tinh tế, item quen thuộc này hoàn toàn có thể trở thành "trợ thủ" đắc lực trong tủ đồ công sở. Chỉ cần kết hợp cùng quần âu, quần jeans hay các kiểu chân váy phù hợp, bạn sẽ dễ dàng có được diện mạo vừa trẻ trung, thanh lịch, vừa đủ linh hoạt để đồng hành suốt cả ngày làm việc.