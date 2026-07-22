Mỹ nhân 26 tuổi ngồi Rolls-Royce 83 tỷ về nhà chồng, giờ sống trong biệt thự bề thế, oách nhất nhì Hà Nội

Gả vào nhà hào môn, cuộc sống giàu sang trong biệt thự 5 tầng của mỹ nhân này khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Sau một thập kỷ kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ ghi dấu ấn với nhan sắc dịu dàng và hình ảnh thanh lịch, nàng Hậu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn sau khi kết hôn cùng doanh nhân Đỗ Quang Vinh. Năm 2022, ở tuổi 26, Đỗ Mỹ Linh chính thức về chung nhà cùng ông xã sau hai năm hẹn hò kín tiếng. Hôn lễ của cặp đôi từng gây sốt cõi mạng khi nàng Hậu được chồng rước dâu bằng siêu xe Rolls-Royce Phantom trị giá 83 tỷ đồng.

Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng và con gái nhỏ sinh sống trong dinh thự bề thế tại trung tâm Hà Nội. Cơ ngơi gây ấn tượng với kiến trúc sang trọng, không gian rộng rãi cùng hệ thống tiện ích cao cấp, được ví như một "resort thu nhỏ" giữa lòng Thủ đô, nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Toàn cảnh dinh thự của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh

Dinh thự 5 tầng của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh tọa lạc tại khu vực trung tâm Hà Nội, sở hữu vị trí đắt giá cùng quy mô bề thế. Cơ ngơi gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với kiến trúc sang trọng, thiết kế chỉn chu và không gian rộng rãi Mặt tiền được chăm chút tỉ mỉ với những đường nét tinh tế, kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, mang đến vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa quyền quý. Vào buổi tối, ánh đèn hắt lên khắp mặt tiền càng tôn lên sự lộng lẫy của căn biệt thự, khiến tổng thể trông chẳng khác nào một khách sạn 5 sao hay khu nghỉ dưỡng hạng sang.

Không gian trước cổng biệt thự là một trong những góc check-in quen thuộc của gia đình Đỗ Mỹ Linh mỗi dịp Tết đến. Vợ chồng nàng Hậu diện áo dài, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đầu năm trong khung cảnh sang trọng, bề thế của cơ ngơi.

Nếu ngoại thất gây ấn tượng bởi vẻ bề thế, sang trọng thì không gian bên trong biệt thự càng khiến nhiều người trầm trồ bởi sự đẳng cấp trong từng chi tiết. Toàn bộ nội thất được thiết kế theo phong cách châu Âu, ưu tiên những gam màu trang nhã cùng chất liệu cao cấp, mang đến cảm giác vừa tinh tế vừa ấm cúng.

Phòng khách là một trong những không gian nổi bật nhất của căn nhà. Trần nhà cao kết hợp cùng đèn chùm pha lê cỡ lớn tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bộ sofa da cao cấp được bố trí hài hòa với bàn trà, thảm trải sàn và những bức tranh nghệ thuật, tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể sang trọng nhưng không phô trương. Từng món nội thất, từ kệ trang trí đến các chi tiết trang trí nhỏ, đều được sắp đặt tinh tế, phản ánh gu thẩm mỹ chỉn chu của gia chủ và góp phần mang lại không gian sống vừa tiện nghi vừa đậm chất nghỉ dưỡng.

Bên trong nhà có phòng gym rộng rãi với đầy đủ máy tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, khu vực bể bơi ngoài trời được thiết kế thoáng đãng, bao quanh bởi nhiều mảng xanh, mang đến cảm giác thư thái và riêng tư. Nhờ những tiện ích này, gia đình Đỗ Mỹ Linh có thể tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại nhà mà không cần đi đâu xa.