Khi mua đào, chọn "đầu tròn" hay "đầu nhọn"? Lão nông giàu kinh nghiệm nói: "Chưa đủ, phải biết thêm 4 đặc điểm nữa"

Nếu chỉ biết dựa vào cách nhìn những quả đào tròn, nhọn để phân biệt đào ngon là chưa đủ. Bạn muốn tránh những quả đào chín bằng hormone, thì một người nông dân trồng trái cây giàu kinh nghiệm chỉ thêm cho bạn 4 mẹo nữa.

Vào tháng Bảy và tháng Tám hàng năm, đào vào mùa thu hoạch. Chúng ta sẽ thấy đào được bày bán rất nhiều ở chợ, siêu thị và các shop bán hoa quả online. Tuy nhiên để mua được những quả đào giòn ngon, ngọt thì không phải ai cũng biết cách chọn lựa. Nhiều người sau khi mua đào về cảm giác như bị lừa vì đào trông to mọng nhưng nhạt nhẽo, không vị, lại có chút đắng. Sau vài ngày, vỏ đào bị nhăn nheo, và chẳng ai muốn ăn. Cuối cùng, những quả đào đó bị vứt hết vào thùng rác, rất lãng phí.

Để thưởng thức những quả đào thật ngọt ngào, nhiều người thậm chí bỏ ra mức tiền cao hơn nhưng khi đến tay cũng không được như ý muốn. Một lão nông trồng đào lâu năm đã nói rằng nhiều người ở thành phố chỉ nhìn vào kích thước và màu sắc, nhưng thực tế còn nhiều yếu tố khác nữa để xác định một quả đào tươi ngon.

Lời khuyên đầu tiên của lão nông này là: Khi mua đào, hãy nhìn vào "đầu", tức là hình dạng phần trên của quả đào. Một số quả đào có đầu tròn với một vết lõm nhẹ ở giữa; người ta gọi những quả này là "đào cái". Những quả đào này hấp thụ tương đối ít chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển. Vì vậy chúng không được mọng nước lắm, và độ ngọt chỉ ở mức trung bình. Những quả đào khác có phần đầu nhỏ nhọn rõ rệt, giống như một cái miệng đang chu ra; những quả này được gọi là "đào đực". Chúng hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn, có thịt chắc hơn, và khi bạn cắn vào, nước sẽ trào ra, và chúng ngọt hơn nhiều. Vì vậy, nếu bạn thấy quả đào có đầu nhọn, hãy chọn nó trước - bạn sẽ không bao giờ sai cả.

Nếu chỉ biết dựa vào cách nhìn những quả đào tròn, nhọn để phân biệt đào ngon là chưa đủ. Bạn muốn tránh những quả đào chín bằng hormone, thì một người nông dân trồng trái cây giàu kinh nghiệm chỉ thêm cho bạn 4 mẹo nữa, mỗi mẹo đều rất hữu ích.

Trước tiên, hãy nói về "đường rãnh"/đường gân trên quả đào

Mỗi quả đào đều có một đường rãnh dọc theo từ cuống đến phần đầu quả từ khi còn non. Khi lớn lên và chín tự nhiên, đường này dần dần phẳng ra và trở nên đầy đặn hơn, gần như không nhìn thấy được. Nếu bạn thấy một quả đào có một đường rãnh sâu và rõ ràng ở giữa, giống như vết dao cắt, điều đó có nghĩa là nó đã được hái trước khi chín hoàn toàn hoặc không phát triển tốt. Những quả đào như vậy sẽ cứng và nhạt nhẽo, vì vậy đừng mua chúng.

Thứ 2: Hãy quan sát "cuống đào"

Một quả đào chín tự nhiên có phần cuống màu xanh, giống như màu lá non; nhưng nếu đã được xử lý bằng chất làm chín, phần cuống sẽ có màu đỏ bất thường. Những quả đào như vậy thường chuyển sang màu đỏ sớm ở bên ngoài, nhưng bên trong vẫn chua, và thậm chí không có mùi thơm đặc trưng của một quả đào. Chúng chỉ là "hình thức mà không có chất lượng".

Thứ 3: Sau đó hãy nhìn vào màu sắc

Phần quả đào tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời sẽ chuyển sang màu đỏ tươi, trong khi phần bị che khuất sẽ có màu trắng tự nhiên hoặc vàng nhạt. Quả đào càng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lâu thì lượng đường tích tụ càng nhiều. Vì vậy, khi chọn đào, hãy cố gắng chọn những quả có màu đỏ chủ đạo, đặc biệt là những quả có phần đỏ lớn. Những quả đào chủ yếu màu trắng và ít màu đỏ thường không đủ ngọt.

Thứ 4: Cuối cùng, đừng quên ngửi mùi của chúng

Tất cả các loại trái cây chín tự nhiên đều có mùi thơm riêng, và đào cũng không ngoại lệ. Nếu bạn ngửi thấy mùi thơm đào ngọt ngào, đậm đà thì chắc chắn đó là quả đào ngon; nếu bạn ngửi kỹ mà không thấy mùi gì cả, hoặc thậm chí có mùi hơi sống hoặc mùi xanh, thì hãy đặt nó xuống ngay lập tức, cho dù nó rẻ đến đâu.

Tóm lại, khi mua đào, hãy ưu tiên những quả có đầu nhọn. Cũng cần kiểm tra xem đường gân trên quả đào có căng mọng, cuống có màu xanh, màu sắc có hồng hào và mùi thơm có nồng không. Nếu đáp ứng tất cả các điểm này, bạn chắc chắn sẽ mua được những quả đào ngọt, giòn và mọng nước. Nếu bài viết hôm nay hữu ích, hãy theo dõi và chia sẻ bài viết nhé.