"Pháp sư AI" đại náo thị trường phòng trọ: Ảnh quảng cáo long lanh như Pinterest, khách xem ngoài đời ôm đầu vỡ mộng

Ngày càng nhiều chủ trọ dùng AI "thay da đổi thịt" căn phòng trên ảnh, khiến người thuê ngã ngửa khi tận mắt chứng kiến thực tế.

Mới đây, một bài đăng trên Threads đã thu hút gần 200.000 lượt xem khi lên tiếng cảnh báo về chiêu trò mới trong thị trường cho thuê phòng trọ: sử dụng AI để chỉnh sửa ảnh, biến căn phòng trở nên đẹp và lung linh hơn nhiều so với thực tế. Những hình ảnh được "phù phép" này có thể khiến người thuê dễ bị thu hút, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ rơi vào cảnh "treo đầu dê bán thịt chó" khi đến xem phòng.

Trong bài đăng viral, chủ tài khoản chia sẻ: "Tui làm sale trọ và tui vừa phát hiện ra được trò mới của các chủ trọ, đó là dùng AI để chỉnh cho ảnh phòng nhìn lung linh hơn. Thực sự là rất khó để nhận ra luôn, tui tình cờ phát hiện ra được nhờ thấy ảnh gốc ở 1 chỗ khác, 2 ảnh thì đều báo về cùng 1 vị trí, xong tui mới đi so sánh 2 ảnh với nhau. Các chủ trọ ơi, chỉnh màu cho sáng đẹp thì không sao, chứ chỉnh thêm nội thất, thêm đồ decor thì hơi quá đáng rồi đó ạ. Nếu thấy phòng nào đẹp quá là phải hỏi kỹ lại nha, nhất là mấy phòng nhỏ nhỏ mà nhìn chill chill ấy, cứ xin được video phòng là oke nhất".

Có thể thấy, chỉ cần đặt hai hình ảnh cạnh nhau là đã dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Phiên bản được chỉnh sửa bằng AI trông sáng sủa, bắt mắt hơn hẳn khi được "thêm" nhiều chi tiết như bàn ghế, kệ tủ, tranh treo tường hay các món đồ decor, khiến tổng thể căn phòng trở nên hiện đại và có sức hút hơn.

Điều đáng nói là đây có thể không phải trường hợp cá biệt. Việc lạm dụng AI để "tân trang" ảnh phòng trọ đang khiến không ít người thuê gặp khó khăn trong việc đánh giá đúng hiện trạng. Chỉ qua vài tấm ảnh trên điện thoại, rất khó để phân biệt đâu là không gian thật, đâu là hình ảnh đã được AI can thiệp. Hệ quả là nhiều người phải mất thời gian, công sức đến xem phòng nhưng nhận về trải nghiệm hoàn toàn khác so với kỳ vọng. Thậm chí, nếu quá tin vào hình ảnh và chuyển tiền đặt cọc từ trước, người thuê còn có nguy cơ rơi vào tình huống "tiền mất, phòng không như quảng cáo".

Ảnh phòng trọ sau khi có sự can thiệp của AI trông đẹp, sáng sủa hơn so với ảnh gốc

Ở phần bình luận, netizen kể lại trải nghiệm của bản thân khi "dính" ảnh phòng trọ AI

Có netizen thậm chí còn "dính" tới 3 căn phòng dùng ảnh AI để trông đẹp, sáng sủa hơn

Một trong những "trò lừa" kinh điển khi dùng ảnh AI đó là phòng trọ có cửa sổ/ban công vì phần lớn ai cũng thích những căn phòng sáng sủa, thông thoáng

Dùng AI không xấu, nhưng sự chân thực phải đặt lên hàng đầu

Việc ứng dụng AI để chỉnh sửa ảnh phòng trọ không phải là điều xấu nếu chỉ dừng ở mức cải thiện chất lượng hình ảnh, chẳng hạn như tăng độ sáng, cân bằng màu sắc hay xóa bớt những vật dụng tạm thời khiến căn phòng trông bừa bộn. Đây đều là những chỉnh sửa giúp hình ảnh rõ nét và dễ quan sát hơn mà không làm thay đổi hiện trạng. Tuy nhiên, nếu AI được sử dụng để "cơi nới" diện tích, thêm cửa sổ, ban công, nội thất hay các món đồ decor không hề tồn tại trong thực tế mà không thông báo rõ cho khách hàng thì đó lại là một câu chuyện khác. Những hình ảnh này có thể tạo kỳ vọng sai lệch, khiến người thuê mất thời gian đi xem phòng, thậm chí chịu rủi ro nếu chuyển tiền đặt cọc trước.

Lời khuyên cho những người đi thuê trọ

Trong thời đại AI có thể tạo ra những hình ảnh gần như thật, người thuê trọ nên dành thêm vài phút để kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra quyết định. Một số lưu ý dưới đây có thể giúp hạn chế nguy cơ gặp phải những tin đăng "ảnh một đằng, phòng một nẻo":

- Yêu cầu video quay thực tế thay vì chỉ xem ảnh tĩnh. Video quay liền mạch sẽ giúp quan sát rõ diện tích, ánh sáng và bố cục căn phòng.

- Xin thêm ảnh ở nhiều góc khác nhau , đặc biệt là khu vực cửa sổ, ban công, nhà vệ sinh và bếp để đối chiếu.

- Hỏi rõ nội thất nào được bàn giao , tránh trường hợp ảnh có nhiều bàn ghế, đồ trang trí nhưng thực tế không hề có.

- Ưu tiên đến xem phòng trực tiếp trước khi quyết định thuê, nhất là với những căn có hình ảnh đẹp bất thường hoặc giá quá hấp dẫn.

- Không chuyển tiền đặt cọc chỉ dựa trên ảnh quảng cáo , trừ khi đã xác minh được thông tin và hiện trạng căn phòng.

- Đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn như website, fanpage hoặc các hội nhóm để xem hình ảnh và đánh giá của những người từng thuê trước đó.