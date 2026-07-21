5 loại phấn phủ mỏng nhẹ, kiềm dầu cực đỉnh cho mùa hè: Giá bình dân, đánh như không đánh

Một hộp phấn phủ tốt không chỉ giúp kiềm dầu mà còn góp phần làm lớp nền bền đẹp suốt cả ngày.

Mùa hè là "kẻ thù" của lớp makeup. Chỉ cần ra ngoài vài tiếng, mồ hôi và dầu thừa đã đủ khiến lớp nền xuống tông, bóng nhẫy, thậm chí loang lổ. Chính vì vậy, một hộp phấn phủ mỏng nhẹ, kiềm dầu tốt là món đồ không thể thiếu trong túi trang điểm. Khác với những loại phấn phủ lì dày trước đây, các sản phẩm thế hệ mới tập trung vào hiệu ứng tự nhiên, giúp hút bớt dầu thừa nhưng vẫn giữ được độ trong trẻo của làn da. Đặc biệt, nhiều sản phẩm còn có kết cấu siêu mịn, gần như "tàng hình" trên da nên ngay cả người thích phong cách makeup nhẹ nhàng cũng rất dễ sử dụng. Nếu đang tìm một hộp phấn phủ vừa đẹp, vừa có mức giá dễ tiếp cận, bạn có thể tham khảo 5 cái tên dưới đây.

1. Club Suppin Powder & Cream C

Club Suppin là dòng phấn phủ đến từ Nhật Bản đã rất quen thuộc với những người yêu thích phong cách trang điểm tự nhiên. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở lớp phấn siêu mịn, bám lên da nhẹ như một lớp sương mỏng. Khi phủ lên nền, da gần như không bị dày phấn mà vẫn được làm mờ lỗ chân lông và giảm độ bóng dầu khá hiệu quả. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những ngày chỉ dùng kem chống nắng hoặc cushion mỏng nhẹ. Ngoài khả năng kiềm dầu, Club Suppin còn mang lại hiệu ứng da mềm mịn, trong trẻo đúng kiểu "mặt mộc đẹp hơn một chút". Mùi hương phấn nhẹ nhàng cũng là điểm cộng khiến nhiều người yêu thích dòng sản phẩm này.

Nơi mua: Club Suppin

2. Carslan White Magnet 12H SPF40+ PA+++

Carslan đang là một trong những thương hiệu trang điểm được nhiều người quan tâm nhờ các sản phẩm có chất lượng ổn định nhưng giá thành khá dễ chịu. Dòng White Magnet 12H gây ấn tượng bởi khả năng giữ lớp nền bền màu trong nhiều giờ, đồng thời tích hợp SPF40+ PA+++, giúp tăng cường bảo vệ da trước tia UV khi sử dụng vào ban ngày. Kết cấu phấn mỏng nhẹ, dễ tán và không tạo cảm giác nặng mặt. Khi phủ lên da, sản phẩm giúp làm mờ lỗ chân lông khá tốt, kiểm soát dầu ở vùng chữ T nhưng vẫn giữ được độ căng mịn tự nhiên. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài trời hoặc làm việc trong điều kiện nóng ẩm.

Nơi mua: Carslan

3. INNISFREE No Sebum Mineral Powder

Nhắc đến phấn phủ kiềm dầu bình dân thì rất khó bỏ qua INNISFREE No Sebum Mineral Powder – sản phẩm đã trở thành "quốc dân" trong nhiều năm. Ưu điểm lớn nhất của hộp phấn này là khả năng hút dầu rất tốt nhờ công thức chứa khoáng chất và bột kiểm soát bã nhờn. Chỉ cần phủ nhẹ lên vùng trán, mũi và cằm, làn da sẽ trở nên ráo mịn gần như ngay lập tức. Điểm đáng khen là dù kiềm dầu tốt nhưng sản phẩm không khiến lớp nền bị dày hay quá lì. Hiệu ứng cuối cùng vẫn khá tự nhiên, thích hợp với phong cách makeup Hàn Quốc. Ngoài việc phủ mặt, nhiều người còn tận dụng sản phẩm để phủ lên tóc mái khi tóc hơi bết hoặc dùng làm lớp lót cho vùng mí mắt trước khi đánh phấn mắt.

Nơi mua: INNISFREE

4. Laneige Neo Essential Blurring Finish Powder

Nếu yêu thích lớp nền mịn như filter, Laneige Neo Essential Blurring Finish Powder là cái tên rất đáng trải nghiệm. Sản phẩm sử dụng các hạt phấn siêu nhỏ giúp tạo hiệu ứng "blur", làm mờ lỗ chân lông và những vùng da kém mịn mà không tạo cảm giác dày phấn. Khả năng kiềm dầu ở mức khá, đủ để giữ lớp nền khô ráo trong nhiều giờ nhưng vẫn duy trì độ căng bóng nhẹ, không khiến khuôn mặt trở nên khô lì. Hộp phấn có thiết kế nhỏ gọn, tiện mang theo để dặm lại trong ngày. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người có làn da hỗn hợp hoặc da thường muốn lớp nền tự nhiên nhưng vẫn chỉn chu.

Nơi mua: Laneige

5. Mistory Phấn phủ bột lụa

Mistory là cái tên đang được nhiều tín đồ làm đẹp truyền tai nhau nhờ chất lượng vượt mong đợi trong tầm giá. Điểm nổi bật của dòng phấn phủ bột lụa là kết cấu cực kỳ mịn, tạo cảm giác nhẹ mặt ngay sau khi sử dụng. Các hạt phấn bám đều trên da, giúp kiểm soát dầu và hạn chế tình trạng xuống tông của lớp nền. Hiệu ứng mà sản phẩm mang lại khá mềm mại, không quá lì nên da vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Đặc biệt, sản phẩm phù hợp với những người yêu thích phong cách trang điểm "no makeup makeup", chỉ cần phủ nhẹ là gương mặt đã trở nên tươi tắn và gọn gàng hơn.

Nơi mua: Mistory

Dù sử dụng loại phấn phủ nào, kỹ thuật cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thay vì phủ dày toàn bộ khuôn mặt, bạn chỉ nên tập trung vào những vùng dễ tiết dầu như trán, mũi, hai bên cánh mũi và cằm. Hãy dùng cọ hoặc bông phấn lấy lượng sản phẩm vừa đủ, sau đó dặm nhẹ thay vì miết mạnh để lớp nền không bị xê dịch. Nếu phải hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, bạn có thể mang theo hộp phấn để dặm lại sau khoảng 4–6 giờ nhằm giữ lớp makeup luôn tươi tắn.

Một hộp phấn phủ tốt không chỉ giúp kiềm dầu mà còn góp phần làm lớp nền bền đẹp suốt cả ngày. Club Suppin Powder & Cream C, Carslan White Magnet 12H, INNISFREE No Sebum Mineral Powder, Laneige Neo Essential Blurring Finish Powder và Mistory phấn phủ bột lụa đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa hè. Với kết cấu mỏng nhẹ, hiệu ứng tự nhiên cùng khả năng kiểm soát dầu hiệu quả, đây là những "trợ thủ" giúp bạn luôn giữ được gương mặt khô thoáng, rạng rỡ dù thời tiết nóng bức đến đâu.