4 loài hoa không phụ người trồng: Ít công chăm, nhiều mùa nở, đẹp đến quên hết đường về

4 loài hoa này được xếp vào danh sách bền bỉ, ít tốn công chăm sóc nhưng nở rực rỡ nhiều mùa, càng ngắm càng say mê.

Không cần sở hữu khu vườn rộng hay dành hàng giờ chăm bón, những loài hoa này vẫn có thể liên tục phủ màu cho ban công, hiên nhà và khoảng sân đầy nắng. Nhiều loại hoa đẹp rực rỡ khi mới mua về nhưng chỉ sau một đợt mưa kéo dài, vài ngày nắng gắt hoặc đôi lần quên tưới đã bắt đầu vàng lá, thối rễ. Với người bận rộn, lựa chọn khôn ngoan không phải là tìm cây “đẹp nhất lúc nở”, mà là tìm loại đủ khỏe để sống lâu, tự phục hồi và liên tục cho hoa trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

4 loài dưới đây không quá phổ biến như hoa hồng, dạ yến thảo hay mười giờ, nhưng đều sở hữu vẻ đẹp riêng, thời gian nở kéo dài và cách chăm tương đối nhẹ nhàng. Chỉ cần đặt đúng vị trí, dùng đất thoát nước và tránh tưới quá tay, cây có thể đáp lại người trồng bằng nhiều đợt hoa nối tiếp nhau.

1. Hoa thanh tú

Thanh tú gây ấn tượng bằng màu xanh lam trong trẻo, một gam màu không thường gặp trong các khu vườn nhiệt đới. Hoa nhỏ, cánh tròn, ở giữa có điểm trắng như một ngôi sao, nổi bật trên lớp lá xanh pha ánh bạc. Khi trồng trong chậu cao hoặc giỏ treo, các cành mềm rủ xuống, tạo thành một thảm xanh dịu mắt.

Đây là loài cây ưa nắng và chịu nóng tốt. Cây có thể nở liên tục trong mùa ấm, hoa cũ rụng xuống rồi nhanh chóng được thay bằng những bông mới nên người trồng không phải thường xuyên ngắt hoa tàn. Khi đã bén rễ ổn định, thanh tú còn có khả năng chịu được những khoảng thời gian đất hơi khô.

Điểm cần lưu ý là hoa thường khép lại vào ban đêm, những ngày âm u hoặc khi nắng chiều quá gắt. Đây là đặc tính tự nhiên, không phải dấu hiệu cây yếu. Muốn cây tạo tán dày và nhiều hoa, nên đặt chậu ở nơi có ít nhất 5-6 giờ nắng, tưới khi bề mặt đất đã se khô và tuyệt đối không để nước đọng lâu dưới đáy chậu. Sau một thời gian, nếu cành vươn dài và thưa, chỉ cần cắt bớt khoảng một phần ba chiều dài. Cây sẽ nhanh chóng bật nhánh mới, tròn tán và bước vào một đợt hoa khác.

2. Cẩm tú mai

Cẩm tú mai không có những bông hoa lớn để gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sức hấp dẫn của cây nằm ở hàng nghìn bông hoa tím li ti rải đều trên tán lá nhỏ, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng rất sang khi trồng thành bụi, viền lối đi hoặc đặt trong những chiếc chậu gốm thấp. Cây thuộc nhóm bụi thường xanh ở vùng khí hậu ấm, chịu nhiệt khá tốt và không đòi hỏi đất quá giàu dinh dưỡng. Hoa xuất hiện dày từ mùa ấm đến khi thời tiết lạnh, còn tại những nơi ít rét, cây có thể duy trì nhiều đợt nở trong năm. Một ưu điểm khác là hoa tự rụng sau khi tàn nên gần như không cần ngắt từng bông.

Cẩm tú mai thích nắng nhưng vẫn chịu được bóng bán phần. Nếu trồng ngoài sân, cây chỉ cần được tưới đều trong giai đoạn mới trồng. Khi bộ rễ đã phát triển, việc chăm sóc chủ yếu là giữ đất không khô trắng trong thời gian quá lâu và cắt tỉa vài lần mỗi năm để bụi cây gọn gàng.

Người trồng không nên bón quá nhiều phân đạm vì cây sẽ tập trung phát triển lá, tán dễ um tùm nhưng ít hoa. Một lớp phân hữu cơ mỏng hoặc phân tan chậm dùng định kỳ đã đủ để cây giữ màu lá đẹp và nở bền.

3. Hoa ngọc hân

Ngọc hân, còn được gọi là Angelonia, có dáng hoa thanh thoát với những cành thẳng mang đầy bông nhỏ màu tím, hồng, trắng hoặc xanh tím. Nhìn từ xa, cây giống một phiên bản mềm mại hơn của hoa mõm sói, nhưng lại hợp với khí hậu nóng hơn nhiều.

Trong điều kiện nắng đầy đủ, ngọc hân cho hoa kéo dài suốt mùa nóng. Cây chịu được nhiệt, độ ẩm và những khoảng khô ngắn sau khi đã ổn định. Thân cây khá cứng, có thể tự đứng mà không cần chống đỡ, trong khi hoa tàn tự rụng nên người trồng không phải liên tục cắt bỏ từng cành hoa cũ.

Ngọc hân đặc biệt phù hợp với ban công hướng nắng, bồn hoa trước nhà hoặc những khu vực thường bị nóng vào buổi trưa. Cây càng nhận đủ ánh sáng, tán càng gọn và số lượng hoa càng nhiều. Nếu thiếu nắng, thân có thể vươn dài, mềm và thưa nụ. Sau mỗi đợt nở rộ, có thể cắt thấp phần ngọn đã già rồi bổ sung một lượng phân loãng. Cây thường nhanh chóng phát triển chồi bên và tiếp tục cho lứa hoa mới. Yếu tố dễ khiến ngọc hân suy yếu nhất không phải nắng nóng mà là đất bí, giữ nước lâu làm bộ rễ thiếu không khí.

4. Hoa diễm châu

Diễm châu có những cụm hoa hình cầu, gồm nhiều bông nhỏ năm cánh trông giống các ngôi sao. Mỗi cụm hoa có thể mang màu đỏ, hồng, tím nhạt hoặc trắng, nổi bật trên tán lá xanh đậm. Cây trưởng thành tạo thành bụi tròn, chỉ cần một chậu lớn đã đủ trở thành điểm nhấn cho sân hoặc ban công.

Đây là cây có nguồn gốc nhiệt đới, ưa nắng và phát triển tốt trong thời tiết ấm. Tại những vùng không có mùa đông lạnh sâu, diễm châu có thể sống nhiều năm và liên tục lặp lại các đợt hoa. Cây chịu nóng khá tốt, đồng thời không cần chăm sóc cầu kỳ ngoài việc giữ đất thoát nước và tưới đều trong những giai đoạn khô kéo dài.

Muốn bụi cây sai hoa, nên cho cây nhận nắng trực tiếp ít nhất nửa ngày. Khi một cụm hoa đã chuyển màu nâu, cắt bỏ cả cuống sẽ giúp tán thông thoáng và kích thích chồi mới. Nếu cây cao, mất dáng sau vài mùa, người trồng có thể cắt mạnh vào đầu giai đoạn sinh trưởng; diễm châu thường bật lại khá nhanh. Hoa còn có khả năng thu hút bướm nhờ các cụm hoa giàu mật, vì vậy chỉ một vài chậu diễm châu cũng có thể khiến góc sân trở nên sinh động hơn.

Ít chăm không có nghĩa là bỏ mặc

Điểm chung của bốn loài hoa này là chịu nóng, thời gian nở kéo dài và không đòi hỏi phải liên tục ngắt hoa tàn. Tuy nhiên, không có cây nào thực sự sống khỏe nếu bị đặt trong chậu không có lỗ thoát nước hoặc tưới theo lịch cố định bất kể đất đang khô hay ướt.

Cách chăm đơn giản nhất là dùng giá thể tơi xốp, đặt cây tại nơi có đủ ánh sáng và chỉ tưới khi lớp đất mặt bắt đầu khô. Mỗi vài tháng, cắt bỏ cành già, bổ sung một lượng phân vừa phải và kiểm tra đáy chậu. Chỉ từng ấy công việc cũng đủ để cây tiếp tục xanh tán, nối hoa qua nhiều đợt và không biến thú chơi cây thành một cuộc chạy đua chăm sóc.