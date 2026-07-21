Cô gái miền Tây đổi đời khi cưới thiếu gia Sài thành: Ngồi G63 về dinh, ở biệt thự tân hôn trăm tỷ

Từ cô gái miền Tây đến nàng dâu hào môn, cô gái này gây chú ý với cuộc sống sang chảnh mà triệu người ngưỡng mộ.

Từ một cô gái trẻ lớn lên ở Cần Thơ, Mai Tây (tên thật Nguyễn Túy Xuân Mai, sinh năm 2000) bước sang một chương hoàn toàn khác của cuộc đời khi kết hôn với Hoàng Đình Khang - thiếu gia trong một gia đình giàu có tại TP.HCM. Đám cưới diễn ra vào tháng 3/2024 sau khoảng 7 năm hẹn hò, gây chú ý từ không gian được trang hoàng cầu kỳ đến màn rước dâu bằng chiếc Mercedes-AMG G63 đắt đỏ. Hình ảnh cô gái miền Tây ngồi trên xe sang về nhà chồng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo sự quan tâm dành cho cuộc sống làm dâu hào môn của người đẹp sinh năm 2000.

Thế nhưng, chiếc G63 mới chỉ là một phần trong cuộc sống xa hoa mà Mai Tây bước vào sau ngày cưới. Món quà đặc biệt hơn cả là căn biệt thự tân hôn nằm tại khu Đảo Kim Cương, TP.HCM, được mẹ chồng chuẩn bị cho vợ chồng cô làm nơi bắt đầu cuộc sống riêng. Không chỉ tọa lạc tại khu vực bất động sản đắt đỏ, căn nhà còn gây choáng ngợp bởi quy mô rộng lớn, phong cách nội thất cầu kỳ cùng hàng loạt món đồ có giá trị cao. Tổng giá trị của cơ ngơi được nhiều nguồn truyền thông ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Mai Tây và chồng thiếu gia.

Tọa lạc tại Đảo Kim Cương, căn biệt thự gây ấn tượng ngay từ vẻ ngoài bề thế với lối kiến trúc hiện đại, cùng khoảng sân vườn rộng thoáng đãng. Công trình sử dụng tông màu sáng làm chủ đạo, kết hợp nhiều mảng xanh của cây cối, tạo cảm giác sang trọng nhưng không phô trương. Khi đêm xuống, toàn bộ hệ thống đèn được thắp sáng, tôn lên những đường nét kiến trúc tinh tế, khiến ngôi nhà càng trở nên nổi bật và mang vẻ ấm cúng của một tổ ấm gia đình.

Căn biệt thự vào ban ngày...

.. và khi đêm xuống đều rõ sự xa hoa.

Bên trong, từng không gian đều được hoàn thiện bằng nội thất cao cấp với phong cách sang trọng, tinh tế. Vào mỗi dịp lễ hay những sự kiện đặc biệt, Mai Tây cùng mẹ chồng thường dành thời gian trang hoàng khắp căn nhà bằng hoa tươi. Từ phòng khách, khu vực cầu thang cho đến bàn ăn đều phủ đầy sắc hoa, tạo nên không gian vừa lộng lẫy vừa gần gũi. Phòng khách được thiết kế theo phong cách sang trọng với tông màu trung tính làm chủ đạo. Nền đá bóng loáng kết hợp cùng những bộ sofa cao cấp, bàn trà và các chi tiết trang trí được lựa chọn kỹ lưỡng giúp tổng thể không gian trở nên bề thế nhưng không quá nặng nề.

Mỗi món nội thất đều được sắp đặt hài hòa, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng. Những bình hoa tươi được thay đổi thường xuyên trở thành điểm nhấn, mang lại sức sống cho toàn bộ căn phòng. Đây cũng là nơi gia đình quây quần, tiếp đón khách và tổ chức những dịp sum họp.

Mai Tây tự tay trang trí không gian sống cùng mẹ chồng.

Một trong những không gian gây chú ý nhất của căn biệt thự chính là phòng karaoke riêng. Thay vì chỉ đầu tư hệ thống giải trí thông thường, gia đình Mai Tây mạnh tay trang bị bộ loa có giá gần 6 tỷ đồng, tương đương giá trị của một căn hộ cao cấp. Việc dành khoản đầu tư lớn cho hệ thống âm thanh cho thấy sự chỉn chu trong việc xây dựng không gian giải trí ngay tại nhà. Đây cũng là nơi các thành viên trong gia đình có thể thư giãn, ca hát và tụ họp cùng bạn bè trong không gian riêng tư.

Phòng karaoke riêng.

Khu bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại với đầy đủ tiện nghi, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày vừa mang tính thẩm mỹ cao. Không chỉ sở hữu hệ thống bếp sang trọng, nơi đây còn gây ấn tượng với bộ máy pha cà phê phiên bản giới hạn có giá hơn 200 triệu đồng. Ngay cả những món đồ trang trí nhỏ cũng đều thuộc phân khúc cao cấp. Bộ gương decor được tiết lộ có giá hơn 80 triệu đồng, trong khi bộ nến thơm được sử dụng để tạo hương cho không gian cũng có giá khoảng 6 triệu đồng.

Khu bếp.

Bộ gương hơn 80 triệu đồng.

Liền kề khu bếp là phòng ăn với bộ bàn ăn cỡ lớn mang phong cách hoàng gia, đủ chỗ cho cả gia đình và khách mỗi khi sum họp. Sự cầu kỳ còn thể hiện ở những chi tiết nhỏ như bộ khăn lót đĩa trên bàn ăn có giá gần chục triệu đồng mỗi chiếc.

Khu vực bàn rộng rãi và đẳng cấp.

Khoảng sân phía ngoài biệt thự được chăm chút như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Bên cạnh bể bơi là khu vực uống trà với bộ bàn ghế sang trọng, nơi các thành viên có thể thư giãn hoặc trò chuyện trong không gian thoáng đãng. Sự kết hợp giữa cây xanh, mặt nước và khu vực nghỉ ngơi tạo nên cảm giác riêng tư, yên bình, giúp căn biệt thự trở thành nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM. Từng góc nhỏ đều được bài trí có chủ đích, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa mang lại sự tiện nghi trong quá trình sử dụng.

Khu thư giãn ngoài trời.

Các phòng ngủ trong biệt thự được thiết kế theo sở thích của từng thành viên trong gia đình thay vì sử dụng một phong cách thống nhất. Mỗi căn phòng đều có bảng màu, cách bài trí và lựa chọn nội thất riêng, tạo nên dấu ấn cá nhân rõ rệt. Dù khác biệt về phong cách, các phòng ngủ vẫn giữ điểm chung là sự rộng rãi, nhiều ánh sáng tự nhiên và cảm giác thoải mái, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của từng người.

Phòng ngủ.

Không gian phòng tắm được thiết kế với tông màu đen chủ đạo, mang phong cách hiện đại và mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa chất liệu cao cấp cùng cách bố trí tối giản giúp nơi đây vừa sang trọng vừa tạo cảm giác riêng tư. Từ màu sắc đến đường nét thiết kế đều hướng tới vẻ đẹp tinh tế, góp phần hoàn thiện tổng thể đẳng cấp của căn biệt thự.

Phòng tắm.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Hoàng Khang, Mai Tây bước vào cuộc sống mới trong gia đình giàu có nhưng vẫn giữ hình ảnh nhẹ nhàng và kín tiếng. Từ cô gái miền Tây gây ấn tượng bởi nhan sắc, cô hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng trong căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng được gia đình chồng trao tặng. Không chỉ gây chú ý bởi không gian sống xa hoa, câu chuyện của Mai Tây còn khiến nhiều người quan tâm bởi cách cô hòa nhập với gia đình chồng và xây dựng cuộc sống hôn nhân bình yên. Chính sự giản dị trong lối sống cùng cách cư xử khéo léo đã giúp hình ảnh của cô ngày càng ghi được nhiều thiện cảm trong mắt công chúng.