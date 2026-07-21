Chỉ với những chiếc xô nhựa, bà cụ thu hoạch gần 25kg ớt: Cư dân mạng trầm trồ "Đúng là cao thủ làm vườn"

Không có mảnh vườn rộng hay thiết bị hiện đại, một bà cụ vẫn khiến hàng nghìn người bất ngờ khi trồng cây ớt trong những chiếc xô nhựa cũ và thu hoạch gần 25kg quả. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người muốn tự trồng rau sạch ngay trên ban công.

Nhiều người vẫn cho rằng muốn trồng rau sai quả phải có sân vườn rộng. Tuy nhiên, câu chuyện của một bà cụ sống cùng con cháu tại thành phố đã chứng minh điều ngược lại.

Mới đây, một chàng trai ở Chiết Giang (Trung Quốc) chia sẻ hình ảnh bà nội của mình trồng ớt trong những chiếc xô nhựa từng đựng nước khoáng. Điều khiến mọi người kinh ngạc không nằm ở chiếc "chậu" đặc biệt ấy mà ở thành quả thu được: bà đã thu hoạch gần 25kg quả trong một mùa.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người gọi bà là "cao thủ trồng rau", thậm chí không ít cư dân mạng hài hước bình luận: "Tôi ghen tị vì bạn có một người bà quá giỏi".

Từ những chiếc xô bỏ đi đến vườn ớt sai trĩu quả

Theo chia sẻ của người cháu, bà vốn là người làm nông nhiều năm ở quê. Sau khi lên thành phố sống cùng con cháu, bà cảm thấy nhớ công việc đồng áng nên quyết định tận dụng khoảng ban công nhỏ để trồng rau.

Không có đất vườn, bà thu gom những chiếc xô nhựa cũ, tự khoan lỗ thoát nước rồi biến chúng thành chậu trồng cây.

Gia đình vốn rất thích ăn ớt nên bà chọn loại ớt phù hợp để trồng. Chỉ sau vài tháng chăm sóc, ba cây ớt phát triển khỏe mạnh, cành nào cũng sai quả.

Người cháu cho biết không chỉ đủ dùng cho cả gia đình, số ớt thu hoạch còn nhiều đến mức bà đem chia cho hàng xóm.

Những bức ảnh ghi lại cảnh cây ớt phủ kín quả xanh, đỏ trên ban công khiến nhiều người thích thú. Không ít người cho rằng đây là minh chứng cho việc làm vườn không phụ thuộc vào diện tích mà phụ thuộc nhiều hơn vào kinh nghiệm và cách chăm sóc.

Cộng đồng yêu cây hào hứng chia sẻ kinh nghiệm

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người cũng khoe thành quả trồng ớt của mình.

Có người cho biết mỗi ngày đi làm về nhìn những chùm ớt đỏ treo đầy ban công là thấy thư giãn hơn hẳn.

Một số người khác chia sẻ họ cũng trồng ớt trong chậu nhưng cây ít đậu quả hoặc bị xoăn lá. Từ đó, cuộc thảo luận nhanh chóng chuyển sang những kinh nghiệm chăm sóc thực tế.

Nhiều ý kiến cho rằng cây ớt trồng trong nhà thường khó thụ phấn hơn do thiếu côn trùng, vì vậy người trồng nên hỗ trợ thụ phấn bằng tay. Một số trường hợp cây bị xoăn lá có thể liên quan đến rệp hoặc nhện đỏ và cần xử lý sớm để tránh ảnh hưởng đến năng suất.

Muốn trồng ớt trong chậu, nên bắt đầu từ đâu?

Theo kinh nghiệm của nhiều người làm vườn, việc chọn đúng giống là yếu tố quan trọng đầu tiên.

Nếu gia đình thích ăn cay, có thể chọn các giống ớt hiểm hoặc ớt chỉ thiên. Nếu muốn vừa làm cảnh vừa thu hoạch, các loại ớt nhiều màu hoặc ớt cảnh cũng là lựa chọn phù hợp. Với ban công nhỏ, nên ưu tiên các giống cây có kích thước gọn, tán không quá lớn.

Chậu trồng không cần đắt tiền nhưng phải thoát nước tốt

Những chiếc xô nhựa, thùng sơn cũ hay chậu nhựa đều có thể tận dụng nếu được khoan lỗ thoát nước.

Khi cây còn nhỏ, chậu đường kính khoảng 20–30cm là đủ. Khi cây phát triển mạnh, nên chuyển sang chậu lớn hơn để bộ rễ có không gian sinh trưởng.

Đất trồng cần tơi xốp, giàu hữu cơ và thoát nước tốt. Có thể phối trộn đất vườn với phân hữu cơ hoai mục, trấu hun hoặc xơ dừa để tăng độ thông thoáng.

Càng nhiều nắng, cây càng sai quả

Ớt là loại cây rất ưa sáng.

Ban công có từ 6–8 giờ nắng mỗi ngày sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra hoa nhiều và đậu quả tốt hơn. Trong những ngày nắng gắt trên 35°C, nên che bớt nắng vào buổi trưa để hạn chế hiện tượng rụng hoa.

Môi trường trồng cũng cần thông thoáng để hạn chế nấm bệnh.

Tưới nước và bón phân đúng thời điểm

Trong giai đoạn sinh trưởng, cây cần được giữ ẩm nhưng không để úng nước.

Mùa hè có thể tưới 1–2 lần mỗi ngày tùy điều kiện thời tiết. Khi cây bước vào thời kỳ ra hoa, kết trái, nhu cầu nước tăng lên nên cần theo dõi thường xuyên để đất không bị khô kéo dài.

Về dinh dưỡng, nên bón phân định kỳ khoảng 10–15 ngày/lần với lượng vừa phải. Khi cây chuẩn bị ra hoa và nuôi quả, có thể bổ sung thêm phân giàu kali và lân để tăng tỷ lệ đậu trái và giúp quả phát triển đồng đều.

Đừng quên cắt ngọn và hỗ trợ thụ phấn

Một mẹo được nhiều người áp dụng là bấm ngọn khi cây cao khoảng 20cm để kích thích ra nhiều cành nhánh.

Đối với cây trồng trong nhà hoặc ban công kín gió, việc hỗ trợ thụ phấn bằng cọ nhỏ hoặc tăm bông sẽ giúp tăng đáng kể tỷ lệ đậu quả.

Ngoài ra, nên thường xuyên tỉa bớt lá già, cành yếu để cây thông thoáng, giảm nguy cơ sâu bệnh và tập trung dinh dưỡng nuôi quả.

Làm vườn không chỉ để có rau sạch

Câu chuyện của bà cụ cùng ba chiếc xô nhựa không chỉ khiến nhiều người bất ngờ về năng suất thu hoạch mà còn truyền đi một thông điệp giản dị: chỉ cần một góc ban công nhỏ và sự kiên trì, ai cũng có thể tạo nên "vườn rau mini" của riêng mình.

Đôi khi, niềm vui của việc trồng cây không nằm ở số cân ớt thu hoạch được, mà ở cảm giác mỗi sáng nhìn thấy cây lớn lên từng ngày, rồi tự tay hái những trái ớt sạch cho bữa cơm gia đình. Với nhiều người, đó mới là thành quả đáng giá nhất.