Be Classy - Local brand kể chuyện bằng phim ngắn thay vì quảng cáo

Mở đầu đoạn phim chỉ là một căn phòng khách tối, tiếng lật báo, và một đôi giày bóng loáng gõ nhịp xuống sàn của người Ba.

Đó là cách mà Be Classy - một local brand giày Việt chọn mở đầu giới thiệu "tác phẩm truyền thông" Short Film NOT MY PATH của mình vào năm thứ 9 thành lập - không phải bằng một TVC, mà bằng một thước phim ngắn 3 tập đậm chất "điện ảnh".

Sản phẩm "nép mình", để câu chuyện lên tiếng

Nếu chỉ nhìn lướt qua, rất khó để nhận ra đây là nội dung quảng cáo của thương hiệu. Short Film của Be Classy mở ra như một "lát cắt" điện ảnh thực thụ: người cha doanh nhân thất vọng vì con trai vừa du học về đã chọn làm Barber thay vì nối nghiệp kinh doanh gia đình. Be Classy chọn tình tiết thoại cả tiếng Anh - Việt để thể hiện sự bất đồng từ ngôn ngữ đến quan điểm, càng nói càng xa nhau, cho đến câu chốt lạnh lùng vang lên: "Ba đã xây sẵn con đường." Và câu trả lời chắc nịch đủ sức nặng: "Nhưng đó (tức Barber) mới là đường của con."

Không ai nhắc đến sản phẩm, không có cú máy nào cố tình lia qua logo. Cả câu chuyện, ít nhất ở tập đầu tiên, thuộc về hai con người và một khoảng cách thế hệ - thứ mà bất kỳ ai từng cãi nhau với ba mẹ vì một lựa chọn nghề nghiệp "khác người" đều sẽ đồng cảm và tự thấy mình trong đó.

Mỗi phân cảnh cận giày trong Film: cái đạp ghế cắt tóc của anh Barber với đôi Derby sờn, hay cái xoay người của người Ba lúc may đo… tất cả đều là những chi tiết được "cài cắm" có chủ đích. Tuy nhiên, không phải để bán hàng. Mà để kể một cách chi tiết về câu chuyện lớn hơn, nói về việc theo đuổi một nghề bằng cả sự tận tâm và tử tế.

Ba tập phim, một khát khao làm nghề duy nhất

Điều khiến series này giữ chân người xem không phải là plot twist, mà là một câu thoại đầy tính toán: "Rồi một ngày ba sẽ hiểu." ở tập 02 thể hiện khát khao được thấu hiểu.

Khát khao đó được thể hiện qua việc thấu hiểu câu chuyện của khách hàng để chọn kiểu tóc phù hợp nhất, qua tiếng kéo cắt tóc đều đặn trong tiệm barber - duy chỉ có ánh mắt đầy đam mê của một người đang làm đúng việc mình chọn.

Không ai nói ra, nhưng khoảnh khắc đó, người xem nhận ra: nghề nào cũng cần một người đủ kiên trì để theo đến cùng. Cắt tóc, may vest, hay đóng một đôi giày, suy cho cùng đều là những công việc thủ công thể hiện ý nghĩa giống nhau: sự tận tâm không thể giả vờ qua bất kỳ chi tiết nào.

Be Classy quảng cáo bằng câu chuyện: rủi ro lớn?

Giữa một thị trường mà phần lớn nội dung quảng cáo vẫn chọn cách nói thẳng "sản phẩm tốt, giá hợp lý, mua ngay", việc một thương hiệu giày quyết định kể một câu chuyện gia đình kéo dài ba tập, để sản phẩm lùi lại phía sau làm nền cho cảm xúc, là một lựa chọn không dễ dàng. Nếu làm không khéo, người xem có thể xem xong cả series mà chẳng nhớ đây là quảng cáo sản phẩm gì và cho thương hiệu nào.

Be Classy chọn kể chuyện qua hình ảnh của hai người đàn ông: một là thợ may Vest - một là barber đam mê với nghề, thay vì kể trực tiếp về nghề đóng giày. Đó là cách một Local brand giày Việt - Be Classy chọn nói về chính mình: không phải bằng cách khoe sản phẩm, mà bằng cách tôn vinh tinh thần của những người chọn làm nghề một cách tử tế, kiên trì và không vội vàng - đúng tinh thần bền vững mà thương hiệu theo đuổi suốt gần một thập kỷ qua, một đôi giày da thật, được may đo tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ, dịch vụ hậu mãi hỗ trợ khách hàng suốt 3 năm sử dụng giày.

"Cái kết" nào cho câu chuyện được tạo nên bởi một thương hiệu giày

Ba tập phim khép lại, nhưng câu hỏi mà nó để lại thì không hề đóng: liệu người cha trong phim, sau khi "bắt đầu hiểu", có thực sự bước đến gặp con mình? Be Classy chọn không trả lời điều đó, thay bằng một cái kết mở.

Vì đôi khi, một câu chuyện hay không cần một cái kết viên mãn - nó chỉ cần đủ chân thật để người xem tự viết tiếp phần còn lại bằng chính câu chuyện của mình.