Nữ tiến sĩ hiếm hoi của showbiz Việt ở biệt thự rộng 1.000m² đẹp như resort, sống viên mãn bên chồng Viện trưởng

Cuộc sống viên mãn của mỹ nhân này khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ được biết đến là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc dân gian, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn còn là gương mặt hiếm hoi của showbiz Việt thành công trên cả con đường nghệ thuật lẫn học thuật. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến, nữ nghệ sĩ hiện giữ cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Tân Nhàn còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người chồng sinh năm 1980, hiện là Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Viện trưởng của một viện khoa học công nghệ. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ ông xã luôn chủ động san sẻ việc chăm sóc gia đình và con cái để cô yên tâm theo đuổi sự nghiệp giảng dạy cũng như biểu diễn.

Tân Nhàn và ông xã Viện trưởng.

Ở tuổi ngoài 40, Tân Nhàn có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc và khối bất động sản đáng mơ ước. Trong đó nổi bật là căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng khoảng 1.000m² tại Tuần Châu (Quảng Ninh) - nơi nữ nghệ sĩ ví như "xứ sở thần tiên" và là chốn cả gia đình tìm về mỗi dịp nghỉ ngơi.

Nữ tiến sĩ cùng chồng và các con.

Theo chia sẻ từ NSƯT Tân Nhàn, cô mua khu đất này từ khoảng 10 năm trước, khi nơi đây vẫn còn khá hoang sơ. Sau nhiều năm sử dụng, nữ nghệ sĩ quyết định cải tạo toàn bộ biệt thự để mang đến diện mạo hiện đại và tiện nghi hơn. Tọa lạc trên khuôn viên rộng khoảng 1.000m², cách bờ biển chừng 30m, căn biệt thự gồm 10 phòng ngủ với thiết kế sang trọng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của cả gia đình cũng như đón tiếp người thân, bạn bè mỗi dịp sum họp.

Tầm view triệu đô của căn biệt thự.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào biệt thự là khoảng sân vườn rộng mở được bao phủ bởi nhiều loại cây xanh và hoa đủ màu sắc. Chính vì vậy, Tân Nhàn gọi nơi đây là "xứ sở thần tiên" của riêng mình. Các lối đi trong khuôn viên được quy hoạch cẩn thận với hệ cây trồng theo nhiều tầng lớp, tạo chiều sâu cho cảnh quan và giữ cho không gian luôn xanh mát. Xen kẽ giữa thảm cỏ, hàng cây và các khóm hoa là những khoảng nghỉ nhỏ, mang lại cảm giác thư thái như đang ở trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nhờ diện tích rộng, toàn bộ khuôn viên luôn thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là nơi nữ nghệ sĩ thường dành thời gian đi dạo, tận hưởng không khí trong lành sau những ngày làm việc bận rộn.

Sân vườn đầy hoa xen kẽ những lối đi lát đá.

Trong toàn bộ công trình, hồ bơi ngoài trời là hạng mục được Tân Nhàn đầu tư nhiều tâm huyết nhất. Hồ bơi có diện tích lớn, nằm ngay trước căn biệt thự, bao quanh là hàng cau cảnh, giàn hoa và khu vực thư giãn được bố trí hài hòa. Đây là nơi cả gia đình cùng vui chơi vào mỗi dịp cuối tuần, đồng thời cũng là góc yêu thích của nữ nghệ sĩ để ngắm trăng, đọc sách hoặc tận hưởng những phút giây yên bình bên người thân. Không gian mở cùng nhiều cây xanh khiến khu vực hồ bơi mang dáng dấp của một resort ven biển hơn là một biệt thự nghỉ dưỡng thông thường.

Hồ bơi riêng trong khuôn viên nhà.

Sau đợt cải tạo gần đây, toàn bộ biệt thự khoác lên diện mạo mới với phong cách hiện đại và sang trọng. Bên trong bố trí 10 phòng ngủ, đủ để phục vụ những kỳ nghỉ đông đủ của đại gia đình hoặc tiếp đón bạn bè thân thiết. Các không gian sinh hoạt được thiết kế rộng rãi, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để mang đến cảm giác thoáng đãng. Nội thất sử dụng phong cách hiện đại với gam màu trang nhã, tạo nên tổng thể vừa tinh tế vừa ấm cúng.

Bước vào bên trong, phòng khách gây ấn tượng bởi không gian mở rộng lớn với trần cao và hệ thống đèn chùm pha lê cỡ lớn được bố trí đối xứng. Ánh sáng vàng dịu từ hệ đèn âm trần kết hợp với sàn đá bóng kính tạo nên cảm giác sang trọng. Khu vực tiếp khách sử dụng bộ sofa mang phong cách tân cổ điển với tông trắng - nâu chủ đạo. Phía sau là bức tường trang trí họa tiết hoa sen khổ lớn, kết hợp cùng chiếc tivi màn hình cỡ lớn và hệ tủ trang trí mạ ánh kim. Những bình hoa tươi cùng các vật phẩm trang trí được sắp đặt cân đối khiến không gian trở nên mềm mại, nữ tính nhưng vẫn toát lên vẻ bề thế của một căn biệt thự cao cấp. Điểm đặc biệt là phòng khách được thiết kế với nhiều ô cửa kính lớn mở ra sân vườn và hồ bơi, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cũng như tạo cảm giác kết nối giữa không gian trong nhà và thiên nhiên bên ngoài.

Phòng khách.

Liền mạch với phòng khách là khu vực bếp và phòng ăn theo thiết kế không gian mở. Toàn bộ hệ tủ bếp sử dụng gam màu trắng kết hợp mặt đá vân mây, mang đến cảm giác sạch sẽ, tinh tế và hiện đại. Bố cục chữ L giúp tối ưu diện tích sử dụng nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng. Ở trung tâm là bàn ăn dài có sức chứa đông người, phù hợp với những buổi sum họp gia đình hoặc tiếp đón bạn bè. Bộ ghế ăn bọc nỉ màu xám phối da nâu tạo điểm nhấn sang trọng, trong khi những chiếc đèn chùm pha lê phía trên giúp không gian thêm phần lộng lẫy. Dù sử dụng nhiều chi tiết cầu kỳ, tổng thể vẫn giữ được sự hài hòa nhờ bảng màu sáng và cách bố trí gọn gàng. Việc kết nối trực tiếp phòng khách, phòng ăn và khu bếp cũng tạo nên cảm giác rộng rãi, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày cũng như những dịp gia đình quây quần.

Bàn ăn và khu bếp.

Các phòng ngủ được thiết kế theo phong cách sang trọng nhưng nhẹ nhàng, ưu tiên sự thoải mái để nghỉ ngơi. Điểm nhấn nổi bật là bức tường đầu giường được trang trí bằng họa tiết hoa đào khổ lớn, mang hơi hướng nghệ thuật và tạo chiều sâu cho không gian. Chiếc giường bọc da màu kem kết hợp cùng hệ tab đầu giường, đèn ngủ ánh vàng và sàn gỗ mang lại cảm giác ấm áp. Phòng sử dụng hệ cửa kính cao sát trần với rèm hai lớp, vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên vừa đảm bảo sự riêng tư khi cần thiết. Bên cạnh đó, đèn chùm pha lê tiếp tục xuất hiện như một điểm nhấn xuyên suốt trong phong cách nội thất của căn biệt thự, giúp phòng ngủ vừa sang trọng vừa giữ được vẻ mềm mại, thanh lịch.

Phòng ngủ.

Ngoài ra, khu thể thao ngoài trời của nội khu nằm ngay phía trước biệt thự. Một sân bóng rổ tiêu chuẩn được bố trí trên nền sơn xanh nổi bật, bao quanh là không gian cây xanh thoáng đãng. Ngay phía sau sân là hồ bơi ngoài trời kéo dài dọc theo mặt tiền ngôi nhà, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa thư giãn. Sự kết hợp giữa khu thể thao, hồ bơi và sân vườn khiến toàn bộ không gian mang dáng dấp của một resort cao cấp hơn là một căn biệt thự nghỉ dưỡng thông thường.

Nhờ quy mô lớn, biệt thự không chỉ là nơi nghỉ ngơi của gia đình mà còn được khai thác cho thuê vào những thời điểm chủ nhân không sử dụng. Tân Nhàn cho biết cô thường cùng người thân, bạn bè trở về căn biệt thự vào các dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ. Với số lượng phòng lớn cùng khuôn viên rộng rãi, nơi đây dễ dàng đáp ứng những buổi sum họp đông người mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên. Không gian xanh, hồ bơi ngoài trời và bầu không khí trong lành khiến căn biệt thự trở thành điểm đến lý tưởng để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Nguồn: Tổng hợp