Mỹ nhân World Cup viral với khoảnh khắc "hờn cả thế giới": Visual "thiên thần" ở tuổi 30, gu mặc đẹp không trượt phát nào

Bên cạnh nhan sắc gây thương nhớ, mỹ nhân này còn sở hữu gu thời trang đẹp quên lối về.

Anya Taylor-Joy sinh năm 1996, là nữ diễn viên kiêm người mẫu đình đám của Hollywood. Cô ghi dấu ấn với khán giả toàn cầu qua loạt tác phẩm nổi tiếng như The Queen's Gambit, The Witch, Dune: Part Two... Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại trận chung kết World Cup 2026. Có mặt trên khán đài để cổ vũ cho Argentina, Anya Taylor-Joy khiến cộng đồng mạng thích thú với gương mặt phụng phịu đầy tiếc nuối khi đội bóng yêu thích lỡ hẹn với cúp vàng. Hình ảnh nữ diễn viên với vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái cuốn hút cùng biểu cảm "dỗi iu" nhanh chóng viral khắp cõi mạng.

Mỹ nhân "phụng phịu" Anya Taylor-Joy không chỉ được yêu mến bởi tài năng diễn xuất mà còn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách thời trang luôn tạo dấu ấn riêng. Loạt outfit của cô ghi điểm bởi sự đa dạng, khi thì sang chảnh, quyến rũ, lúc lại cá tính, nổi bật nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng.

Sở hữu vóc dáng cao ráo cùng thân hình mảnh mai, Anya Taylor-Joy dễ dàng chinh phục mọi phong cách thời trang. Trong một lần xuống phố, nữ diễn viên gây ấn tượng với combo áo croptop phối cùng chân váy da, hoàn thiện tổng thể bằng đôi boots da đồng điệu. Set đồ tuy không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ cá tính, thời thượng và cực kỳ tôn dáng, là gợi ý đáng tham khảo cho những cô nàng yêu thích phong cách sành điệu.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Chân váy

Khoảnh khắc chụp vội khi bước xuống xe cũng đủ để mọi ánh nhìn phải đổ dồn về Anya Taylor-Joy. Nữ diễn viên đẹp tràn màn hình từ visual đến gu thời trang. Cô chọn diện áo trắng mỏng bên trong, khoác ngoài bằng blazer họa tiết kẻ phối cùng chân váy ngắn, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa thời thượng. Cô khéo léo nhấn nhá outfit với quần tất lưới và boots cao cổ, giúp vẻ ngoài thêm cá tính, sang chảnh mà vẫn cuốn hút.

Gợi ý mua sắm tương tự: Blazer - Chân váy

Vẫn là blazer quen thuộc nhưng ở một outfit khác, Anya Taylor-Joy mang đến hình ảnh nhẹ nhàng và dễ ứng dụng hơn với combo áo thun phối cùng quần suông. Cách kết hợp này vừa giữ được nét thanh lịch, chỉn chu của blazer, vừa tạo cảm giác trẻ trung, năng động và thoải mái. Đây cũng là công thức mặc đẹp có tính ứng dụng cao, phù hợp để chị em diện đi chơi, đi làm hay dạo phố hằng ngày.

Gợi ý mua sắm tương tự: Blazer - Quần

Style của Anya Taylor-Joy luôn có sức hút riêng dù cô diện những set đồ tối giản hay các thiết kế màu sắc nổi bật. Nữ diễn viên cho thấy khả năng phối đồ tinh tế khi kết hợp áo sơ mi chấm bi cùng quần dáng đứng màu cam rực rỡ, tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể. Cô hoàn thiện outfit bằng đôi sneaker năng động, mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển vừa trẻ trung, cá tính.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Quần

Diện một outfit sành điệu, Anya Taylor-Joy chọn áo dáng yếm nổi bật với thiết kế hở lưng, kết hợp cùng chân váy họa tiết da báo tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa cá tính. Sự kết hợp giữa kiểu dáng gợi cảm và họa tiết nổi bật giúp cô nàng khoe trọn thần thái cuốn hút, thời thượng đúng chất fashion icon.