Hoa giấy không khó trồng, nhưng muốn cây khỏe, tán đẹp và nở hoa rực rỡ quanh năm thì cần chú ý từ khâu chọn vị trí, đất trồng đến cách tưới và cắt tỉa.

Hoa giấy là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình Việt Nam yêu thích nhờ màu sắc rực rỡ, dễ tạo dáng và có thể trồng từ sân vườn, hàng rào đến ban công hay sân thượng. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cây chỉ phát triển cành lá mà rất ít hoa, hoặc hoa nở thưa, nhanh tàn. Nguyên nhân thường không nằm ở giống cây mà đến từ cách trồng và chăm sóc. Chỉ cần đáp ứng đúng một vài yêu cầu cơ bản, hoa giấy có thể sinh trưởng khỏe mạnh và cho hoa nhiều năm liền.

1. Chọn giống và vị trí trồng

Hoa giấy có thể được nhân giống bằng nhiều phương pháp như giâm cành, chiết cành hoặc ghép. Trong đó, giâm cành là cách phổ biến nhất vì tỷ lệ sống cao, cây giữ được đặc tính của cây mẹ và nhanh cho hoa. Dù trồng dưới đất hay trong chậu, điều quan trọng nhất là chọn vị trí có nhiều nắng . Hoa giấy là loài cây ưa ánh sáng, cần ít nhất 6-8 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày để phát triển và hình thành nụ. Nếu đặt ở nơi râm mát hoặc chỉ có ánh sáng yếu, cây vẫn xanh tốt nhưng rất khó ra hoa.

2. Chuẩn bị đất và trồng cây

Hoa giấy không kén đất nhưng lại rất "sợ" úng nước. Vì vậy, đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt và không giữ ẩm quá lâu. Có thể phối trộn đất thịt với cát, trấu hun, xơ dừa hoặc phân hữu cơ hoai mục để tăng độ thông thoáng cho bộ rễ. Nếu trồng trong chậu, nên chọn chậu có lỗ thoát nước ở đáy và kích thước phù hợp với cây. Khi đặt cây vào chậu, giữ nguyên bầu rễ nếu là cây giống, lấp đất vừa kín gốc rồi tưới nhẹ để cố định cây. Trong vài tuần đầu, nên giữ ẩm vừa phải để rễ nhanh hồi phục và bám đất.

3. Muốn hoa giấy nhiều hoa, đừng tưới quá nhiều nước

Đây là sai lầm phổ biến nhất của người mới trồng. Không giống nhiều loại cây cảnh khác, hoa giấy chịu hạn khá tốt và không cần tưới nước mỗi ngày. Chỉ nên tưới khi thấy lớp đất trên bề mặt đã khô. Việc tưới quá thường xuyên hoặc để đất luôn ẩm sẽ khiến cây phát triển mạnh cành lá nhưng hạn chế ra hoa, thậm chí làm rễ bị úng. Khi cây đã trưởng thành và khỏe mạnh, nhiều người trồng còn chủ động giảm lượng nước tưới trong một khoảng thời gian ngắn trước mùa hoa để kích thích cây phân hóa mầm hoa. Sau đó mới tưới trở lại bình thường khi cây bắt đầu ra nụ.

4. Cắt tỉa đúng thời điểm giúp cây ra hoa đều hơn

Sau mỗi đợt hoa, nên cắt bỏ những cành đã tàn, cành khô hoặc cành mọc rối để cây tập trung nuôi chồi mới. Việc cắt tỉa không chỉ giúp tán cây gọn gàng mà còn tạo điều kiện cho nhiều cành non phát triển. Bởi trên thực tế, hoa giấy thường ra hoa ở đầu các cành non mới. Bên cạnh đó, cần bón phân với lượng vừa phải. Không nên lạm dụng các loại phân giàu đạm vì sẽ khiến cây phát triển lá mạnh hơn hoa. Thay vào đó, có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc các loại phân có hàm lượng lân và kali cao hơn vào giai đoạn cây chuẩn bị ra nụ để hỗ trợ quá trình hình thành hoa.

Hoa giấy là loài cây có sức sống bền bỉ, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc nhưng lại cần đúng kỹ thuật. Chỉ cần trồng ở nơi nhiều nắng, sử dụng đất thoát nước tốt, tưới vừa đủ và cắt tỉa định kỳ, cây sẽ phát triển khỏe mạnh, cho tán đẹp và nở những chùm hoa rực rỡ suốt nhiều mùa trong năm. Đây cũng là lý do hoa giấy luôn nằm trong nhóm cây cảnh được ưa chuộng để tạo điểm nhấn cho không gian sống của nhiều gia đình Việt.