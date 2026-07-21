"Bạch nguyệt quang" của showbiz Việt trở lại: Visual lẫn style đều lên hương thấy rõ, netizen ngắm mãi không rời

Màn xuất hiện mới nhất của "bạch nguyệt quang" Vbiz khiến nhiều khán giả tin rằng nữ diễn viên đang từng bước lấy lại hình ảnh từng làm nên thương hiệu.

Từng được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất của màn ảnh Việt sau thành công của Mắt Biếc, Trúc Anh có quãng thời gian khá dài gần như rút khỏi sự chú ý của công chúng. Biến cố sức khỏe, những thay đổi rõ rệt về ngoại hình cùng tâm lý tự ti khiến nữ diễn viên không còn xuất hiện thường xuyên như trước. Bởi vậy, đoạn video mới được cô đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Trong những khung hình mới, Trúc Anh gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn hơn, gương mặt tươi tắn và thần thái tự tin đã lâu khán giả mới được nhìn thấy. Sự thay đổi này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến Hà Lan trong trẻo, dịu dàng của Mắt Biếc, đồng thời cho rằng “bạch nguyệt quang” từng khiến màn ảnh Việt xao xuyến đang dần tìm lại chính mình sau một giai đoạn nhiều biến động.

Nguồn: TikTok

Không chỉ cải thiện ngoại hình, Trúc Anh còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong phong cách thời trang. Sau hành trình giảm cân và chăm sóc sức khỏe, cô dường như cũng tìm được công thức ăn mặc phù hợp hơn với vóc dáng hiện tại. Từ những chiếc váy trắng mong manh, đầm hoa nữ tính đến các set đồ casual trẻ trung, mọi outfit đều góp phần tôn lên vẻ đẹp dịu dàng vốn đã trở thành "thương hiệu" của nữ diễn viên.

Trong loạt ảnh mới, Trúc Anh diện áo trễ vai màu vàng bơ kết hợp chân váy midi chấm bi đang được ưa chuộng. Công thức phối đồ đơn giản nhưng đậm tinh thần vintage giúp tổng thể vừa ngọt ngào, vừa phảng phất nét hoài niệm. Thiết kế trễ vai khéo tôn phần vai thanh mảnh, trong khi chất liệu satin của chân váy tạo độ mềm mại, uyển chuyển theo từng chuyển động. Sau những thay đổi về ngoại hình, nữ diễn viên dường như càng hiểu rõ cách yêu thương bản thân, lựa chọn trang phục phù hợp và tự tin tỏa sáng theo vẻ đẹp riêng của mình.

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Điểm danh outfit nổi bật gần đây của Trúc Anh, khó có thể bỏ qua chiếc váy trắng dài kèm khăn voan mỏng với những lớp bèo rủ mềm mại. Thiết kế tối giản nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn nhờ phom dáng bay bổng, mang đến cảm giác mong manh, thanh thoát. Kiểu tóc xoã tự nhiên cùng layout makeup trong veo khiến Trúc Anh gợi nhớ hình ảnh "nàng thơ" từng làm nên dấu ấn trong Mắt Biếc . Đây cũng là kiểu trang phục giúp cô khoe trọn vóc dáng thon gọn sau thời gian dài nỗ lực lấy lại phong độ.

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Vẻ ngọt ngào của nữ diễn viên tiếp tục được phát huy với chiếc váy ngắn màu kem, thiết kế corset ôm eo kết hợp tay trễ vai. Phom váy xòe nhẹ giúp tôn vòng eo và tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn, trong khi gam màu sáng làm nổi bật làn da trắng. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ với dây chuyền và lắc tay nhỏ xinh, nữ diễn viên vẫn ghi điểm bởi vẻ ngoài nữ tính, trong trẻo.

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Ở phong cách thường ngày, Trúc Anh lựa chọn set sơ mi kẻ sọc xanh dáng váy phối cùng áo thun trắng bên trong. Thiết kế có dây rút ở eo giúp tạo cảm giác gọn gàng, đồng thời tôn tỷ lệ cơ thể tốt hơn. Cô hoàn thiện outfit bằng túi đeo vai màu đỏ burgundy, tạo điểm nhấn màu sắc nổi bật nhưng không quá chói. Đây là gợi ý đáng tham khảo cho những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, năng động mà vẫn nữ tính.

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Cuối cùng, chiếc váy xanh họa tiết hoa nhỏ với phần chân váy xòe bồng mang đến hình ảnh tươi tắn, đúng tinh thần "girlhood". Thiết kế cổ yếm khoe khéo bờ vai, kết hợp cùng kẹp tóc và giày búp bê càng tăng vẻ ngọt ngào, đáng yêu. So với hình ảnh trước đây, có thể thấy Trúc Anh đã tự tin hơn rất nhiều khi diện những thiết kế ôm nhẹ phần eo hoặc váy ngắn, thay vì ưu tiên trang phục rộng để che khuyết điểm. Chính sự tự tin ấy cũng khiến thần thái của cô trở nên rạng rỡ và cuốn hút hơn.