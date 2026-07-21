Từ ngày đổi sang dùng dầu gội Việt tôi thấy mái tóc khác hẳn, phải công nhận là gội 3 ngày vẫn chưa thấy tóc bết

Với trải nghiệm sau 2 tuần, đây là một sản phẩm đáng thử, đặc biệt nếu bạn cũng đang có mái tóc khô xơ, dễ gãy rụng.

Nếu ai có chất tóc khô xơ chắc sẽ hiểu, tóc nhìn khô cứng, phần đuôi tóc lúc nào cũng thiếu sức sống. Mái tóc khô xơ cũng khiến mình thiếu tự tin, chất tóc còn bông tự nhiên nên nhìn càng lộ rõ xơ rối.

Mai Anh (35 tuổi, Hà Nội) sở hữu chất tóc bông tự nhiên, khô xơ dễ gãy rụng.

Có thời điểm gội đầu xong mà tóc mình rụng nhiều đến mức này.

Nhiều người khuyên mình chọn dầu gội xả có thành phần dưỡng ẩm, phục hồi nhưng nói thật mình cũng đổi nhiều loại dầu gội rồi mà không ăn thua. Thời gian gần đây mình chuyển sang dùng dầu gội chiết xuất hoa bưởi của Thorakao để xem thử mái tóc có mềm hơn chút nào không.

Đến nay mình mới dùng được khoảng 2 tuần , nên đây là những cảm nhận ban đầu. Điều mình nhận thấy rõ nhất là mái tóc có vẻ mềm mại hơn và tình trạng gãy rụng giảm đáng kể . Trước đây, mỗi lần chải đầu hay gội tóc là tóc rụng rất nhiều, nhìn dưới sàn nhà tắm hay trên lược là mình thấy khá lo.

Sau khi đổi sang dùng dầu gội hoa bưởi khoảng vài tuần thì tóc mình giảm gãy rụng đáng kể.

Sau khoảng 2 tuần thay đổi dầu gội và chăm sóc tóc cẩn thận hơn, mình thấy tóc không còn khô ráp như trước. Tóc mềm hơn khi vuốt tay, cảm giác có độ ẩm tự nhiên hơn.

Đặc biệt, khoảng 1 tuần đổ lại đây, mình mới để ý là tóc chỉ rụng vài sợi trong lúc gội và chải đầu, ít hơn hẳn so với trước.

Dù thời gian sử dụng chưa dài để khẳng định khả năng giúp tóc mọc nhanh hay dày hơn, nhưng cảm giác tổng thể là mái tóc khỏe hơn và có vẻ mềm hơn trước.

Ấn tượng đầu tiên của mình về sản phẩm là màu dầu gội xanh khá cơ bản , thiết kế chai nhìn đơn giản, không quá bắt mắt, thậm chí còn "nhạt nhẽo". Nếu chỉ nhìn bao bì thì thật sự mình không kỳ vọng nhiều.

Tuy nhiên khi sử dụng lại thấy khá hài lòng. Dầu gội có hương thơm dịu nhẹ của hoa bưởi , không quá nồng, khi gội lên tóc mang lại cảm giác mát và dễ chịu. Một điểm mình khá thích là sau khi gội khoảng 3 ngày tóc vẫn chưa bị bết.

Theo mình tìm hiểu thì Thorakao còn có khá nhiều dòng dầu gội và dầu xả dành cho từng tình trạng tóc khác nhau, nên mọi người có thể cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ như: dầu gội bồ kết, dầu gội chanh sả bạc hà, dầu gội củ sả mần trầu...

Riêng chai dầu gội hoa bưởi mình đang dùng có mức giá khoảng hơn 100k/chai, khá dễ tiếp cận. Với trải nghiệm sau 2 tuần, mình thấy đây là một sản phẩm đáng thử, đặc biệt nếu bạn cũng đang có mái tóc khô xơ, dễ gãy rụng như mình.

Nơi mua: Mall Thorakao Giá: 136k/400ml

Ngoài việc đổi sang dầu gội hoa bưởi Thorakao, mình cũng thay đổi cách chăm sóc tóc. Vì biết tóc mình vốn khô xơ, dễ gãy rụng nên vài tháng nay mình học thêm một mẹo ủ tóc từ mạng xã hội là ủ tóc với đậu bắp .

* Cách thực hiện:

- Tối hôm trước mình cắt 1-2 quả đậu bắp ngâm vào một bát nước.

- Hôm sau, trước khi gội đầu mình vớt phần cái ra và lấy phần nước nhớt để ủ tóc trong khoảng 15 - 20 phút .

- Trước khi ủ mình luôn chải tóc thật mượt để tránh tóc rối vào nhau, hạn chế gãy rụng trong quá trình gội đầu.

Sau khi ủ xong, mình gội sạch với dầu gội hoa bưởi Thorakao . Sản phẩm dầu gội và xả hỗ trợ làm mềm tóc nên không cần dùng thêm dầu xả nữa. Mình gội 2 lần để làm sạch dầu, bụi bẩn và phần nhớt còn bám trên tóc sau khi ủ. Cuối cùng chỉ cần dùng khăn mềm thấm bớt nước, sấy khô rồi thoa thêm một chút dầu dưỡng là hoàn thành.

Sau khi duy trì cách chăm sóc này, mình cảm thấy tóc mềm hơn hẳn , không còn khô cứng như trước. Khi chải tóc cũng đỡ bị rít và đỡ xơ hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy cơ địa và cách chăm sóc tóc của mỗi người, nhưng đến thời điểm hiện tại mình khá hài lòng và sẽ tiếp tục sử dụng để theo dõi những thay đổi trong thời gian tới.