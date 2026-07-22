"Búp bê châu Á" đi ăn cưới bạn đồng nghiệp: Mặc đẹp hút trọn spotlight, xinh sang nhưng không lấn át cô dâu tí nào

Style ăn cưới của mỹ nhân này nhận về cơn mưa lời khen, không cầu kỳ mà yêu kiều, thanh lịch hết nấc.

Mới đây, Lisa trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự đám cưới của "bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan" Yaya Urassaya. Không cần váy áo quá cầu kỳ, nữ idol vẫn chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp như búp bê cùng thần thái sang trọng, cuốn hút. Dự đám cưới của người chị thân thiết, Lisa lựa chọn thiết kế đầm lụa dáng dài màu vàng tươi rực rỡ, tôn trọn vóc dáng thanh mảnh và khí chất thanh lịch. Bộ váy ghi điểm nhờ vẻ yêu kiều, nổi bật mà không hề lấn át cô dâu. Tạo hình của Lisa nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng style ăn cưới của mỹ nhân 9x chính là gợi ý hoàn hảo để chị em "lưu công thức", vừa đẹp vừa sang lại còn tinh tế.

Chiếc đầm Lisa lựa chọn là thiết kế may đo riêng đến từ thương hiệu VVon Sugunnasil. Váy sử dụng chất liệu lụa mềm mại, nổi bật với phần trễ vai kết hợp cổ yếm ở phía trước, trong khi mặt sau gây ấn tượng bằng những dải dây đan tinh tế, khéo léo tôn lưng trần quyến rũ. Phom váy ôm nhẹ theo cơ thể càng giúp nữ idol khoe trọn vóc dáng thanh mảnh mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Gam màu vàng tươi rực rỡ cũng góp phần tôn làn da trắng sáng, mang đến cho Lisa diện mạo ngọt ngào, tươi tắn nhưng không kém phần sang trọng. Có thể thấy, không cần họa tiết cầu kỳ hay những chi tiết đính kết lộng lẫy, chỉ riêng chất liệu lụa cao cấp cùng đường cắt may tinh tế cũng đủ giúp tổng thể trở nên yêu kiều, cuốn hút.

Nếu yêu thích style ăn cưới của Lisa, chị em chắc chắn nên cân nhắc bổ sung vào tủ đồ những chiếc đầm lụa dáng dài. Kiểu váy này không chỉ mang đến vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng mà còn có khả năng tôn dáng cực kỳ hiệu quả. Bảng màu của đầm lụa cũng vô cùng đa dạng, từ những gam trung tính như trắng, đen, be cho đến các sắc màu nổi bật, ngọt ngào như pastel đều có đủ. Chỉ cần lựa chọn màu sắc phù hợp với phong cách cá nhân, chị em đã có ngay một outfit dự tiệc tinh tế, cuốn hút mà vẫn ghi điểm tuyệt đối.

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