Người phụ nữ khiến "độc tài" Mbappé đắm đuối: Thiên thần Tây Ban Nha xinh vô cực, được vote mặc đẹp nhất nhì châu Âu

Bạn gái Mbappé sở hữu gu ăn mặc tinh tế khiến giới mộ điệu ngắm mãi không rời.

Những tuần gần đây, cái tên Ester Expósito liên tục phủ sóng truyền thông quốc tế khi xuất hiện cùng Kylian Mbappé trong nhiều chuyến đi và những buổi hẹn hò kín đáo. Từ loạt khoảnh khắc tình tứ bị cánh săn ảnh ghi lại đến việc cùng xuất hiện tại các địa điểm nghỉ dưỡng, nhà hàng hay sự kiện, cả hai gần như không còn né tránh những tin đồn hẹn hò. Dù vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, chuyện tình giữa siêu sao bóng đá người Pháp và nữ diễn viên Tây Ban Nha đã nhanh chóng trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm.

Cặp đôi mới thường xuyên xuất hiện cùng nhau thời gian gần đây.

Không ít người ví Ester Expósito là người phụ nữ hiếm hoi đủ sức khiến Mbappé - vốn nổi tiếng kín tiếng trong chuyện tình cảm và được người hâm mộ đùa là "độc tài" trên sân cỏ vì cá tính mạnh - trở nên mềm mỏng, thường xuyên xuất hiện với nụ cười rạng rỡ mỗi khi ở bên cô.

Nhan sắc xinh đẹp của Ester. Nguồn: TikTok.

Thế nhưng, trước khi được biết đến với danh xưng "bạn gái Mbappé", Ester vốn đã là một trong những biểu tượng sắc đẹp và thời trang đình đám của Tây Ban Nha. Sinh năm 2000 tại Madrid, cô vụt sáng nhờ vai Carla Rosón trong series Elite của Netflix, từ đó nhanh chóng trở thành fashion icon Gen Z với vẻ đẹp sắc sảo và thần thái cuốn hút.

Ester trong vai diễn đã đưa tên tuổi cô vụt sáng.

Sở hữu hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram, Ester là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ như Dolce & Gabbana, YSL Beauty, Marine Serre lựa chọn, đồng thời giữ vai trò Đại sứ Toàn cầu của Desigual và thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang danh giá.

Ester cũng từng hợp tác với hàng loạt thương hiệu tên tuổi.

Điều giúp Ester giữ sức hút không chỉ là nhan sắc mà còn là gu ăn mặc tinh tế. Theo đuổi phong cách tối giản, gợi cảm vừa đủ nhưng vẫn sang trọng, nữ diễn viên nhiều lần được các chuyên trang thời trang châu Âu đánh giá là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất hiện nay. Dù trên thảm đỏ hay ngoài đời thường, mỗi lần xuất hiện, Ester đều khiến giới mộ điệu có thêm một outfit đáng để học hỏi.

Trong lần xuất hiện tại Cannes, Ester chọn chiếc váy trắng dáng midi với phần corset ôm sát và chi tiết cut-out nhỏ ở eo. Thiết kế không hề cầu kỳ nhưng lại tôn trọn bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ cơ thể cân đối của nữ diễn viên. Điểm hay trong outfit nằm ở cách cô tiết chế phụ kiện. Kính đen dáng nhỏ, đôi pump màu nude và chiếc túi Louis Vuitton mini đồng điệu khiến tổng thể vừa thanh lịch vừa mang hơi hướng "quiet luxury".

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Một trong những outfit đáng chú ý nhất của Ester là sự kết hợp giữa bomber da oversized cùng quần capri đen - xu hướng đang trở lại mạnh mẽ trong năm nay. Thông thường, quần lửng ngang bắp chân khá "kén" dáng vì dễ khiến tỷ lệ cơ thể bị chia khúc. Tuy nhiên, Ester khéo léo kết hợp cùng giày mũi nhọn và túi vai da để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Mái tóc buộc thấp, layout makeup gần như trong suốt càng làm nổi bật tinh thần cool girl pha chút Y2K đầy cuốn hút.

Nếu phải chọn một item đại diện cho Ester, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những chiếc đầm đen ôm dáng. Thiết kế hai dây với phần chân váy phồng nhẹ giúp người đẹp khoe vóc dáng quyến rũ mà vẫn giữ được sự tinh tế. Không sử dụng quá nhiều phụ kiện, cô chỉ kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu trắng và khuyên tai nhỏ. Chính sự tiết chế này khiến chiếc váy trở thành tâm điểm thay vì bị "quá tải" bởi trang sức.

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Không phải lúc nào Ester cũng diện đồ sexy. Ở outfit đời thường này, cô phối cardigan len vàng bơ với chân váy trắng dáng dài, hoàn thiện bằng kính mắt nhỏ và túi xách đen. Sự kết hợp giữa gam vàng pastel và trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại. Kiểu tóc tết lệch cũng giúp tổng thể trẻ trung hơn.

Ở outfit cuối cùng, Ester diện nguyên cây màu xám than với crop top tay phồng và chân váy midi đồng chất liệu. Cách phối monochrome giúp tổng thể trở nên liền mạch, trong khi phần hở eo vừa đủ tạo điểm nhấn mà không gây cảm giác phản cảm. Điểm thú vị là dù chỉ sử dụng một gam màu duy nhất, set đồ vẫn có chiều sâu nhờ sự khác biệt về phom dáng và tỷ lệ. Đây cũng là một trong những bí quyết phối đồ được giới thời trang đánh giá cao: thay vì lạm dụng màu sắc, hãy tạo điểm nhấn bằng cấu trúc trang phục.



