Đi chợ nên mua "tôm cong" hay "tôm thẳng"

Nhiều người đi chợ phân vân không biết nên mua tôm cong hay tôm thẳng.

Ra chợ hay siêu thị, không ít người truyền tai nhau rằng tôm cong là tôm tươi, tôm thẳng là tôm đã chết lâu . Chính vì vậy, nhiều người đi chợ thường ưu tiên chọn những con tôm cong mình, bỏ qua những con còn khá thẳng với suy nghĩ chúng kém chất lượng hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một kinh nghiệm mang tính tham khảo, không phải lúc nào cũng đúng.

1. Tôm cong thường tươi hơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy

Sau khi chết, cơ thịt của tôm sẽ trải qua quá trình co cứng tự nhiên (rigor mortis), khiến thân tôm cong lại. Vì vậy, với tôm tươi vừa được đánh bắt hoặc mới chết trong thời gian ngắn, bạn thường sẽ thấy thân cong tự nhiên, thịt săn chắc và đàn hồi. Ngược lại, nếu tôm đã để quá lâu, các cơ bắt đầu phân hủy, thân có thể mềm nhũn hoặc duỗi thẳng hơn.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa cứ tôm cong là tôm ngon, còn tôm thẳng là tôm hỏng . Thực tế, nhiều loại tôm được cấp đông ngay sau khi đánh bắt vẫn giữ dáng khá thẳng do cách bảo quản và đóng gói. Một số con tôm vừa lột xác hoặc được xếp trong khay đông lạnh cũng không cong nhiều như tôm bán ở chợ truyền thống. Ngược lại, có những con tôm đã để lâu nhưng vẫn giữ dáng cong, khiến người mua dễ nhầm tưởng còn tươi. Nói cách khác, hình dáng chỉ là một dấu hiệu ban đầu , không nên dùng làm tiêu chí duy nhất khi chọn mua.

2. Muốn chọn được tôm ngon, hãy nhìn tổng thể thay vì chỉ nhìn dáng

Theo các chuyên gia về thủy sản và hướng dẫn lựa chọn thực phẩm của nhiều cơ quan an toàn thực phẩm, người tiêu dùng nên kết hợp nhiều dấu hiệu để đánh giá độ tươi của tôm.

Trước hết, vỏ tôm nên còn bóng, trong, ôm sát thân , không bị nhớt hay xuất hiện các mảng đen bất thường. Tiếp theo, đầu và thân phải dính chắc với nhau . Nếu phần đầu lỏng lẻo, dễ tách khỏi thân hoặc chảy dịch, đó có thể là dấu hiệu tôm đã để lâu. Bạn cũng nên quan sát đuôi tôm . Những con tôm tươi thường có đuôi xòe tự nhiên, các đốt thân gắn khít, không bị mềm nhũn. Ngoài ra, mắt tôm cần còn trong, hơi lồi và đen bóng . Nếu mắt chuyển đục, teo hoặc đổi màu, chất lượng tôm có thể đã giảm.

Một mẹo đơn giản khác là dùng tay ấn nhẹ vào thân tôm. Tôm tươi sẽ có độ đàn hồi tốt, thịt săn chắc, không bị bở.

3. Đừng chỉ nhìn "tôm cong hay tôm thẳng "

Khi đi chợ, nhiều người có thói quen hỏi ngay: "Tôm này cong hay thẳng?". Thực tế, câu hỏi nên đặt ra là "Con tôm này còn tươi hay không?" . Độ tươi phụ thuộc vào quá trình bảo quản, thời gian sau khi đánh bắt và điều kiện vận chuyển, chứ không chỉ nằm ở hình dáng bên ngoài. Với tôm sống hoặc tôm vừa được đánh bắt, thân cong tự nhiên thường là một dấu hiệu tích cực. Nhưng với tôm đông lạnh, tôm nhập khẩu hoặc tôm được bảo quản theo những phương pháp khác nhau, việc thân thẳng hay cong không phản ánh đầy đủ chất lượng.

Vì vậy, người đi chợ nên quan sát tổng thể thay vì chỉ nhìn một đặc điểm . Kết hợp kiểm tra màu sắc, độ bóng của vỏ, mắt, đầu, thân và mùi của tôm sẽ giúp bạn chọn được những con tôm tươi ngon và an toàn hơn cho bữa cơm gia đình.