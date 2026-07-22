Kỳ lạ đô thị Trung Quốc: Đường cao tốc chạy rầm rộ ngay trên mái hàng chục tòa nhà chung cư

Tận dụng khoảng không gầm cầu vượt để xây hàng loạt tòa nhà chung cư tái định cư, thành phố Quý Dương đã tạo nên một khung cảnh kiến trúc kỳ lạ. Hàng nghìn cư dân chấp nhận sống chung với tiếng ồn và độ rung lắc hằng ngày để đổi lấy chốn an cư giá rẻ ngay sát trung tâm.

Trong bối cảnh bùng nổ đô thị hóa tại các thành phố lớn của Trung Quốc, bài toán giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng triệu người dân luôn đặt các nhà quy hoạch vào những quyết định táo bạo. Tại thành phố Quý Dương - đô thị với hơn 4 triệu dân - một giải pháp kiến trúc có một không hai đã ra đời, tạo nên khung cảnh sinh hoạt kỳ lạ ngay dưới gầm cầu cao tốc.

Đó là dự án nhà ở dưới gầm cầu vượt Shuikousi, nơi hơn một tá tòa nhà chung cư mọc lên cao vút, chỉ cách mặt cầu cao tốc rầm rộ xe cộ chạy phía trên trong khoảng cách chăng tấc.

Cầu vượt Shuikousi tại thành phố Quý Dương (Trung Quốc) nổi tiếng với quy hoạch độc đáo: tuyến đường cao tốc chạy ngay trên đỉnh hơn một tá tòa nhà chung cư.

Quyết định táo bạo từ cơn khát quỹ đất trung tâm

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1997 sau khi cầu vượt Shuikousi chính thức hoàn thành. Thời điểm đó, chính quyền thành phố Quý Dương đối mặt với áp lực gay gắt về quỹ đất dành cho các dự án nhà ở giá rẻ và tái định cư. Thay vì đẩy người dân ra các vùng ven ngoại ô xa xôi thiếu thiếu tiện ích, các nhà quy hoạch đã đưa ra một quyết định chưa từng có: tận dụng toàn bộ khoảng không gian đất trống ngay dưới gầm cầu để xây dựng khu dân cư.

Chỉ hai năm sau khi cây cầu đi vào hoạt động, khoảng 10 tòa nhà chung cư đầu tiên đã hoàn thành. Theo thời gian, các khoảng trống còn lại dưới gầm cầu tiếp tục được lấp đầy bởi các khối nhà mới, tạo thành một cộng đồng dân cư đông đúc nằm trọn dưới lòng công trình giao thông trọng điểm.

Do thiếu quỹ đất phát triển nhà ở giá rẻ và nhà tái định cư gần trung tâm, chính quyền thành phố năm 1997-1999 đã tận dụng khoảng không gian trống dưới gầm cầu để xây dựng khu dân cư.

Lớp "mái nhà" bằng bê tông và cuộc sống chấp nhận đánh đổi

Sống ngay dưới một tuyến đường giao thông huyết mạch, hàng nghìn cư dân tại đây phải đối mặt với tiếng ồn động cơ rầm rộ, bụi đường và những đợt rung lắc liên tục mỗi khi có dòng xe chạy qua phía trên mái nhà.

Tuy nhiên, thay vì phản ứng hay rời đi, phần lớn người dân chọn cách thích nghi. Với họ, mức giá thuê nhà rẻ cùng vị trí đắc địa ngay sát trung tâm thành phố - giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian đi lại - là lợi thế quá lớn, vượt xa những bất tiện về mặt sinh hoạt. Tiếng còi xe hay độ rung nhẹ theo thời gian đã trở thành một phần nhịp sống quen thuộc của cộng đồng nơi đây.

Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống dân sinh, chính quyền Quý Dương sau đó đã ban hành lệnh cấm các dòng xe tải hạng nặng di chuyển qua cầu Shuikousi. Quy định này đã giảm đáng kể độ rung chấn và tiếng ồn gầm rú, giúp môi trường sống của người dân trở nên dễ chịu hơn.

Dù không phải là nơi an cư lý tưởng nhất về độ yên tĩnh, mô hình dân cư dưới cầu Shuikousi vẫn được đánh giá là một thử nghiệm sáng tạo và thực dụng trong việc tối ưu hóa không gian đô thị tại các thành phố có mật độ dân số cao của Trung Quốc.