Trái cây cắt sẵn giúp tiết kiệm thời gian và ngày càng phổ biến tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng như các nền tảng mua sắm online.

Những hộp trái cây cắt sẵn với đủ loại dứa, dưa hấu, táo, thanh long, xoài... đang xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ cần mở nắp là có thể ăn ngay nên đây là lựa chọn quen thuộc của dân văn phòng, gia đình bận rộn hay những người muốn bổ sung trái cây mỗi ngày mà không mất thời gian sơ chế. Thực tế, trái cây cắt sẵn không phải là thực phẩm nên tránh, miễn là được sơ chế, bảo quản và bày bán đúng cách. Điều quan trọng là người tiêu dùng biết cách chọn nơi bán uy tín và quan sát kỹ sản phẩm trước khi quyết định.

1. Ưu tiên nơi bán có quy trình bảo quản rõ ràng

Khi trái cây đã được gọt vỏ, cắt miếng, lớp bảo vệ tự nhiên không còn nên sản phẩm sẽ dễ bị tác động bởi nhiệt độ và vi sinh vật hơn so với trái cây nguyên quả. Vì vậy, bạn nên ưu tiên mua tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng trái cây hoặc đơn vị bán online có uy tín, nơi sản phẩm được bảo quản trong tủ mát và có thông tin rõ ràng về ngày đóng gói, hạn sử dụng hoặc thời gian nên sử dụng. Đối với các đơn hàng online, người tiêu dùng cũng nên chọn những cửa hàng có lượng đánh giá tốt, hình ảnh thực tế rõ ràng và quy trình giao hàng nhanh để hạn chế việc trái cây phải ở ngoài môi trường quá lâu.

2. Quan sát kỹ màu sắc và bề mặt trái cây

Một hộp trái cây ngon không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn cần giữ được độ tươi tự nhiên. Bạn nên chọn những miếng trái cây còn căng mọng, màu sắc đồng đều, không bị thâm đen, úng nước hay chảy nhiều dịch ở đáy hộp. Một vài loại quả như táo, lê có thể hơi ngả màu sau khi cắt do quá trình oxy hóa. Đây là hiện tượng tự nhiên và không đồng nghĩa với việc trái cây đã hỏng. Tuy nhiên, nếu nhiều miếng trái cây bị mềm nhũn, nhớt hoặc có mùi lên men thì không nên mua.

3. Bao bì cũng là một yếu tố đáng để ý

Nhiều người chỉ quan tâm đến phần trái cây bên trong mà bỏ qua bao bì đựng. Nếu có thể lựa chọn, bạn nên ưu tiên sản phẩm được đóng trong hộp cứng có nắp kín, chẳng hạn hộp giấy có lớp chống thấm đạt tiêu chuẩn thực phẩm, hộp làm từ bã mía hoặc hộp nhựa chuyên dụng dành cho thực phẩm. Những loại bao bì này giúp trái cây hạn chế bị dập nát trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Ngược lại, với trái cây được đóng sơ sài trong túi nilon mỏng, không kín hoặc dễ bị ép, chất lượng sản phẩm có thể bị ảnh hưởng nếu phải di chuyển quãng đường dài.

4. Chỉ mua lượng vừa đủ

Do đã được cắt sẵn, trái cây có thời gian bảo quản ngắn hơn so với nguyên quả. Vì vậy, người đi chợ hoặc đặt hàng online chỉ nên mua lượng vừa đủ dùng trong ngày hoặc theo đúng thời gian khuyến nghị của đơn vị bán. Sau khi mua về, nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và hạn chế để ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.