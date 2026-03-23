Anh trai Sulli gây tranh cãi với dòng trạng thái nhắc thẳng BTS

Vào ngày 21/3, Choi Dae Hee - anh trai của Sulli đã đăng tải trên mạng xã hội: “Nếu không thể mang lại hạnh phúc thì cũng đừng mang lại bất hạnh. Đâu phải là không có những địa điểm khác để tổ chức concert. Dù sao thì, chúc may mắn, BTS”. Bài đăng của anh dường như ám chỉ tình trạng tắc nghẽn và gián đoạn nghiêm trọng ở khu vực Gwanghwamun do sự kiện trở lại của BTS - BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG, thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Tuy nhiên, phản ứng từ ARMY diễn ra nhanh chóng và dữ dội. Trang mạng xã hội của Choi Dae Hee nhanh chóng tràn ngập những bình luận thể hiện sự phẫn nộ từ người hâm mộ BTS như "Chỉ đang ghen tị thôi", "BTS là niềm tự hào của đất nước", "Nếu không có gì tốt để nói thì đừng nói gì cả". .. Vụ việc nhanh chóng leo thang thành một cuộc tranh luận trực tuyến, với người hâm mộ bênh vực BTS trong khi những người khác thảo luận về vấn đề rộng hơn liên quan đến các sự kiện công cộng quy mô lớn ảnh hưởng đến người dân.

Choi Dae Hee - anh trai của Sulli...

Buổi concert của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun đánh dấu màn trình diễn trở lại đầy đủ các thành viên đầu tiên của nhóm sau gần 4 năm, kể từ khi họ nhập ngũ. Ban đầu, dự kiến có tới 260.000 người tham dự, tạo nên cú hích kinh tế khổng lồ. Chính quyền Seoul đã phải huy động đến 15.000 nhân viên, bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và các quan chức để điều tiết đám đông.

Tuy nhiên con số khán giả cuối cùng đã khiến tất cả ngỡ ngàng. Theo thông tin từ Chính quyền Thủ đô Seoul, khi concert bắt đầu lúc 20h tối, chỉ có 40.000-42.000 người tập trung gần Gwanghwamun và Cung điện Deoksugung. Tình trạng tắc nghẽn được xếp vào loại "đông đúc". Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo ban đầu.

Concert của BTS đông đúc nhưng vẫn thấp hơn 6 lần so với kỳ vọng. Ảnh: Chosun

Việc BTS cùng Chính quyền Seoul tổ chức concert hoành tráng nhưng số lượng khán giả khá "hẻo" đã làm thổi bùng lên sự phẫn nộ tại Hàn Quốc. Sự kiện này đã làm ảnh hưởng đến nhịp sống thường nhật của người dân trong khu vực khi các tuyến đường bị cấm, tòa nhà phải đóng cửa, nhân viên buộc phải sử dụng ngày nghỉ phép. Trên mạng xã hội, nhiều người than phiền chuyện bị ảnh hưởng đến việc đi làm, tổ chức đám cưới, bị khám xét nghiêm ngặt "còn hơn thời thiết quân luật". Từ hơn nửa tháng nay, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, bày tỏ sự phẫn nộ, gọi HYBE và BTS là " những kẻ gây phiền toái ".

Theo họ, BTS đang tiêu tốn quá nhiều tài nguyên công cộng và tiền thuế quốc gia, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhóm nên tổ chức concert ở 1 địa điểm hòa nhạc thay vì "làm ầm ĩ" như thể sự kiện quốc gia. Làn sóng phẫn nộ càng tăng cao khi con số khán giả thực sự tham dự concert BTS chỉ là 40.000 người, thấp hơn 6 lần so với dự đoán ban đầu.

Điều này khiến đến sáng ngày 22/3, HYBE Labels đã phải lên tiếng xin lỗi về những bất tiện mà người dân gặp phải trong quá trình kiểm soát hiện trường tại buổi concert của BTS. Ở phần cuối thông báo, HYBE cũng đề cập đến vụ cháy nhà máy xảy ra ngày 20/3 tại quận Daedeok, thành phố Daejeon. Vụ hoả hoạn đã khiến hơn 70 người thương vong, trong đó 14 người không qua khỏi: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả những người bị ảnh hưởng. Xin bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương sớm hồi phục" . Tuy nhiên, việc BTS vẫn trình diễn ca khúc Fire (Ngọn Lửa) bị đánh giá là "thiếu tinh tế" trong thời điểm hiện tại.

