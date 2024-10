Tranh cãi số lượng khán giả 2 đêm concert Anh Trai Say Hi

Vừa qua, Anh Trai Say Hi đã thành công tổ chức 2 concert quy mô lớn với đêm đầu tiên tại Công viên bờ sông Sài Gòn (28/9) và đêm tiếp theo tại Khu đô thị Vạn Phúc (17/10). Concert Anh Trai Say Hi gây choáng với quy mô lớn chưa từng có, tổ chức liên tục 2 đêm thu hút hàng chục nghìn khán giả. Với sự “bành trướng" của 30 anh trai, văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ, thu hút tệp fan mới vốn chỉ hứng thú với idol quốc tế, hình thành nên thói quen “đu sao nội địa".

Anh Trai Say Hi mới thành công tổ chức 2 concert quy mô lớn với đêm đầu tiên tại Công viên bờ sông Sài Gòn (28/9)

... và đêm thứ hai tại Khu đô thị Vạn Phúc (17/10)

Đánh dấu chuỗi sự kiện đi vào lịch sử concert Việt, mới đây, NSX Anh Trai Say Hi đã gửi lời tri ân đến khán giả. Trên tài khoản Threads tick xanh của Vie Channel, NSX vừa cám ơn, vừa công bố luôn số lượng khán giả theo dõi trực tiếp 2 đêm concert Anh Trai Say Hi. Đáng chú ý, con số này lên đến 78 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp - đây là kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Lập tức, MXH bùng nổ tranh luận.

Trên tài khoản Threads tick xanh của Vie Channel, NSX vừa cám ơn, vừa công bố luôn số lượng khán giả theo dõi trực tiếp 2 đêm concert "Anh trai say hi" là 78 nghìn người

Không thể phủ nhận, concert Anh Trai Say Hi là sự kiện hot nhất thời gian qua, thu hút mọi tâm điểm truyền thông. Fan các anh trai cũng chứng minh được sức mua khủng khi vé concert 2 đêm bán đắt như tôm tươi. Biển lightstick khổng lồ của 1 concert quốc nội thậm chí còn khiến người nước ngoài sửng sốt. Nhưng, con số 78 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp 2 đêm concert thực sự không thuyết phục.

Con số 78 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp 2 đêm concert thực sự không thuyết phục

Trên các nền tảng, cư dân mạng liên tục đặt ra câu hỏi cho tính xác thực xoay quanh con số 78 nghìn khán giả. Nhiều phép tính, so sánh, đối chiếu được đưa ra. Cư dân mạng đang phản ứng mạnh mẽ trước con số 78 nghìn này, thậm chí con số 78 nghìn còn trở thành "meme" mới của các thánh chế.

Dân mạng chế giễu con số 78 nghìn người

Tại sao con số 78.000 khán giả bị nghi vấn?

Tại sao con số 78 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp 2 đêm concert Anh Trai Say Hi bị phản đối? Tất cả đến từ sự chênh lệch giữa thực tế và tuyên bố của NSX chương trình. Dựa trên quy mô sân khấu, diện tích sân, cách bố trí toàn bộ là khu vực standing ở đêm đầu tiên tổ chức tại Công viên bờ sông Sài Gòn, có thể ước tính concert 1 Anh Trai Say Hi thu hút khoảng 20 nghìn khán giả. Vốn điều này đã dấy lên tranh cãi khi con số không được thống nhất. Bởi, nhà tài trợ của chương trình công bố concert 1 Anh Trai Say Hi là 15 nghìn người, trong khi đó nghệ sĩ trình diễn thì tự hào thông báo con số 25 nghìn.

Đêm đầu tiên của Anh Trai Say Hi ước tính có 20 nghìn khán giả tham dự

Đêm thứ 2, concert Anh Trai Say Hi đổi địa điểm sang khu đô thị Vạn Phúc - địa điểm được đang được nhiều nhà làm show chọn tổ chức music festival những năm gần đây. Dù chưa từng công bố venue chính thức, nhưng nhìn vào quy mô các sự kiện từng tiến hành tại khu đô thị Vạn Phúc như Đại nhạc hội Ravolution Music Festival, WOW K-Music Festival,... có thể dự đoán sức chứa sân là 10 nghìn khán giả. Nếu bố trí toàn bộ khán đài đứng, thì vẫn rất khó để “nhồi nhét" hơn 15 nghìn người vào một khu vực.

Toàn cảnh đêm thứ 2 của "Anh trai say hi"

WOW K-Music Festival từng được tổ chức tại Vạn Phúc City, sức chứa dự tính 10 nghìn người

Cộng gộp cả 2 đêm của Anh Trai Say Hi, với tổng quy mô như trên, lượng khán giả trực tiếp dự show không thể lên đến 78 nghìn người. Nếu thực sự quy mô 2 show Anh Trai Say Hi lên đến 78 nghìn người, thì còn vượt qua cả 2 đêm Born Pink Hà Nội của BLACKPINK. Tính đến nay, SVĐ Mỹ Đình vẫn giữ kỷ lục SVĐ có venue tổ chức sự kiện lớn nhất Việt Nam. BLACKPINK sold out vé 2 đêm diễn tại đây, khán đài lấp kín không chỗ hở. Tổng vé 2 đêm Born Pink Hà Nội bán ra là 67 nghìn - theo thống kê từ Touring Data.

Hai đêm phủ kín Mỹ Đình của BLACKPINK với tổng 67 nghìn người tham dự

Quy mô của 1 concert thu hút 30 nghìn người - Ảnh: Show Tri Âm Mỹ Đình của Mỹ Tâm

Giả sử, concert 1 của Anh Trai Say Hi thu hút 20 nghìn khán giả tham dự, thì concert 2 phải đáp ứng con số 58 nghìn khán giả. Quy mô concert thế này, những nghệ sĩ lớn của thế giới hay nhóm nhạc có fanbase mạnh cũng khó có thể đáp ứng. Và để tổ chức concert quy mô này, phải là những SVĐ khổng lồ tầm cỡ Tokyo Dome hay Nissan Nhật Bản.

Quy mô thực sự của 1 concert 70 nghìn khán giả - Ảnh: Concert Follow Again của SEVENTEEN tại SVĐ Nissan Nhật Bản. Có thể thấy, hoàn toàn áp đảo 2 đêm Anh Trai Say Hi.

Sau tuyên bố của NSX Anh Trai Say Hi, MXH xuất hiện hàng loạt câu đùa châm biếm. Fandom các nghệ sĩ lớn như Taylor Swift, BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN.. đùa rằng hoàn toàn có thể mời thần tượng đến tổ chức concert tại Vạn Phúc City mà không cần lăn tăn về quy mô, sức chứa sân.

Nếu thực sự sức chứa tại Vạn Phúc City đạt đến ngưỡng 58 nghìn khán giả, fan Taylor Swift cũng muốn "rắn chúa" về đây

Nhiều người cho rằng, tuyên bố của NSX Anh Trai Say Hi dễ gây hiểu lầm. Cụm từ “78 nghìn người trực tiếp theo dõi" có thể giải thích theo hướng khán giả trực tiếp + khán giả thụ hưởng qua các nền tảng, bao gồm cả livestream. Song, dù giải thích theo hướng nào cũng không hoàn toàn thuyết phục. Bởi nếu tính cả khán giả thụ hưởng qua các nền tảng, thì thông báo kể trên là một cách “đánh lận con đen", người đọc sẽ kết luận ngay 78 nghìn người theo dõi trực tiếp 2 đêm concert là 78 nghìn khán giả mua vé dự show.

Dân tình nóng lòng yêu cầu NSX Anh Trai Say Hi tung bằng chứng xác thực chứng minh cho con số 78 nghìn người theo dõi 2 đêm concert

Vì sự xa rời thực tế này, cư dân mạng cảm thấy NSX Anh Trai Say Hi tự “phông bạt” số liệu, mà không có bất kỳ căn cứ nào kèm theo. Dân tình nóng lòng yêu cầu NSX show tung bằng chứng xác thực chứng minh cho con số 78 nghìn người theo dõi trực tiếp 2 đêm concert.