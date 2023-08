Anh Thư đột ngột tuyên bố không còn liên quan đến dàn học trò The Face Vietnam 2023, chuyện gì đây?

Vừa giành chiến thắng khi có thí sinh trong đội lên ngôi Quán quân The Face Vietnam 2023, mới đây, Anh Thư gây bất ngờ khi tuyên bố không còn liên quan đến hoạt động của dàn học trò cũ trong chương trình. Chia sẻ mới nhất của nữ siêu mẫu sau 1 tuần kể từ đêm Chung kết The Face Vietnam 2023 hiện tại đang khiến netizen hoang mang.

Anh Thư và học trò - Tú Anh vừa mới giành chiến thắng The Face Vietnam 2023 vào 13/8

Theo đó, Anh Thư viết trên trang cá nhân: "Một hành trình dài đã khép lại với chiến thắng thuộc về team mentor Anh Thư. Như là định mệnh Thư đã nói khi chọn đội: "Chị đến đây để tìm ra Quán quân của The Face Vietnam 2023" và còn lời thêm 1 Á quân xuất sắc nữa. Các em từ những thí sinh 1 chọn hoặc không ai chọn hoặc được chọn lại từ top 20, đã vươn lên, lột xác từng ngày, trưởng thành và toả sáng đến nỗi sự dừng lại của ai cũng làm fan phải tiếc nuối. Đó là sự thành công của Anh Thư.

Nhưng một tuần sau Chung kết, Thư cảm thấy mình không còn đủ duyên với các em nữa nên Thư xin thông báo, kể từ ngày hôm nay mọi hoạt động của các bạn không còn liên quan đến Thư nữa. Thư không phải nhà quản lý, bầu show hay công ty đào tạo người mẫu của các bạn nên mọi công việc sau này của các bạn cũng như hình ảnh và định hướng tương lai của các bạn không còn liên quan đến Anh Thư. Một lần nữa Thư xin cảm ơn tất cả fan, nhà thiết kế, stylist, nhiếp ảnh gia, phóng viên, ekip team Anh Thư,... và tất cả mọi người đã đồng hành và chia sẻ tất cả những cảm xúc với Thư.

Sẽ chỉ còn là kỉ niệm! Tuỳ duyên là đến. Hết duyên mà đi. Thuận duyên mà sống".

Anh Thư bỗng chia sẻ không còn đủ duyên với các học trò

Sau Chung kết The Face Vietnam 2023, kết quả Quán quân chung cuộc gây ồn ào trên MXH. Sau nghi vấn kết quả Quán quân được dàn xếp, Anh Thư viết tâm thư gửi Vũ Thu Phương khi biết đàn em không phục, đồng thời drama căng thẳng giữa HLV Kỳ Duyên - Minh Triệu và bà Trang Lê - NSX The Face Vietnam lại nổ ra. Bộ đôi em út bức xúc khi bà Trang Lê chia sẻ: "Nếu được 2 Quán quân, chắc chắn tôi sẽ chọn cả Xuân Hạnh".



Trước đó, trong buổi phỏng vấn với chúng tôi, Anh Thư từng cho biết nữ siêu mẫu vẫn sẽ đào tạo cho học trò nhiều kỹ năng khác sau chương trình nhưng việc đưa Quán quân phát triển ở thị trường quốc tế hoàn toàn phụ thuộc vào nhà sản xuất The Face Vietnam: "Sức của tôi có giới hạn nên chỉ giúp Tú Anh ở việc đào tạo các kỹ năng cơ bản để Tú Anh phát triển. Để Tú Anh đi ra quốc tế, tôi không có nhiều mối quan hệ. Việc này thì phía chị Trang Lê - nhà sản xuất The Face Vietnam sẽ làm tốt hơn. Hiện tại, Tú Anh đang là Quán quân của The Face Vietnam 2023 của Multimedia JSC. Vì vậy, việc đưa Tú Anh phát triển ở Việt Nam cũng như quốc tế thì tôi nghĩ chị Trang sẽ làm rất tốt điều đó".