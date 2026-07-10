Anh Tây khiến 1,4 triệu người xem "nuốt nước bọt" khi ăn món đặc sản Việt: Có người nhìn e dè, ai thử rồi lại mê

Chỉ với vài chục giây quay nhanh thưởng thức lẩu gà lá é, mắt cá ngừ đại dương và nộm sứa, một video của TikToker đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem. Trong đó, món mắt cá ngừ - đặc sản nổi tiếng của Phú Yên trở thành tâm điểm khiến nhiều người vừa tò mò vừa thích thú.

Không phải những món ăn cầu kỳ hay đắt đỏ, một video mukbang của Vietjoe TV lại khiến hàng triệu người xem dừng lại chỉ vì những món ăn rất quen thuộc với người Việt.

Joe là du khách nước ngoài thường xuyên khám phá ẩm thực Việt Nam. Kênh TikTok của anh hiện có khoảng 129.000 người theo dõi cùng hơn 2,5 triệu lượt thích. Điều khiến các video của Joe được yêu thích không nằm ở những lời nhận xét hoa mỹ mà ở biểu cảm chân thật. Có những video gần như không cần nói gì, chỉ nhìn cách anh thưởng thức món ăn cũng đủ khiến nhiều người Việt xa quê thừa nhận "xem xong chỉ muốn đặt vé về nước ngay".

Một trong những video nổi bật nhất của Joe hiện đạt khoảng 1,4 triệu lượt xem, ghi lại bữa ăn gồm lẩu gà lá é, mắt cá ngừ đại dương và nộm sứa. Trong đó, món mắt cá ngừ trở thành nhân vật chính bởi đây là đặc sản mà ngay cả nhiều người Việt cũng chưa từng thử.

Món ăn khiến nhiều du khách nước ngoài vừa tò mò vừa e dè

Khác với những phần phi lê cá quen thuộc, mắt cá ngừ đại dương được chế biến nguyên vẹn trong một chiếc thố nhỏ.

Lần đầu nhìn thấy, không ít thực khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ vì kích thước của mắt cá khá lớn, gần bằng nắm tay. Phần mắt được hầm cùng các loại thuốc bắc, táo tàu, kỷ tử, gừng, hành và nhiều loại gia vị trong nhiều giờ để khử mùi tanh và tạo vị ngọt tự nhiên.

Trong video, Joe khá bình tĩnh khi múc từng miếng mắt cá. Biểu cảm thích thú của anh sau khi nếm thử khiến nhiều người tò mò hơn về món ăn vốn được xem là "khó ăn vì nhìn hơi đáng sợ". Phía dưới video, nhiều tài khoản Việt Nam cũng để lại bình luận rằng họ bất ngờ khi một vị khách nước ngoài lại ăn món này ngon lành đến vậy.

Đặc sản làm nên tên tuổi của Phú Yên

Nếu nhắc đến cá ngừ đại dương, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Phú Yên - nơi được xem là "thủ phủ cá ngừ" của Việt Nam. Nhờ lợi thế ngư trường miền Trung, nghề câu cá ngừ đại dương tại Phú Yên phát triển từ nhiều thập kỷ trước. Từ nguồn nguyên liệu tươi ngon, người dân địa phương đã sáng tạo nên nhiều món ăn nổi tiếng như gỏi cá ngừ, cá ngừ nướng, lẩu cá ngừ và đặc biệt là mắt cá ngừ đại dương.

Ban đầu, mắt cá từng là phần ít được chú ý. Tuy nhiên, nhờ hương vị béo bùi đặc trưng cùng cách chế biến công phu, món ăn này dần trở thành đặc sản mà hầu như du khách nào đến Tuy Hòa cũng muốn thử một lần. Hiện nay, nhiều nhà hàng ở Phú Yên còn đưa món mắt cá ngừ vào thực đơn như món "phải gọi" dành cho khách phương xa.

Điều gì khiến món ăn này gây nghiện?

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ mắt cá có kết cấu dai hoặc khó ăn.

Thực tế lại hoàn toàn khác.

Sau nhiều giờ hầm, lớp thịt và phần gân quanh mắt trở nên mềm, béo và gần như tan trong miệng. Phần dịch nhầy tự nhiên tạo cảm giác sánh nhẹ, khá giống collagen, trong khi lớp thịt quanh hốc mắt lại có vị ngọt đậm của cá biển. Điểm quan trọng nhất nằm ở phần nước hầm. Gừng, tiêu, hành, táo tàu và các vị thuốc bắc giúp khử gần như hoàn toàn mùi tanh, đồng thời tạo mùi thơm đặc trưng.

Nhiều thực khách nhận xét món ăn không hề khó như tưởng tượng. Rào cản lớn nhất thường nằm ở yếu tố thị giác. Chỉ cần vượt qua cảm giác ban đầu, không ít người sẵn sàng gọi thêm phần thứ hai.

Bên cạnh mắt cá ngừ, Joe còn thưởng thức lẩu gà lá é - món ăn nổi tiếng có nguồn gốc từ Phú Yên, sau đó lan rộng khắp nhiều tỉnh thành.

Điểm đặc biệt của món lẩu nằm ở phần nước dùng thanh ngọt từ gà, kết hợp vị cay nhẹ của ớt xiêm xanh và mùi thơm đặc trưng của lá é. Khi nhúng vào nồi lẩu đang sôi, lá é vừa dậy mùi vừa tạo vị the nhẹ rất riêng.

Món thứ ba là nộm sứa, món khai vị quen thuộc ở nhiều tỉnh ven biển Việt Nam. Sứa giòn, kết hợp cùng xoài xanh, rau thơm, lạc rang và nước mắm chua ngọt tạo nên hương vị cân bằng, đặc biệt thích hợp trong những ngày hè.

Món ăn càng "khó" càng khiến du khách muốn thử

Trên mạng xã hội, những món ăn như trứng vịt lộn, tiết canh (chỉ ở góc độ tò mò văn hóa), sầu riêng hay mắt cá ngừ thường tạo ra lượng tương tác rất lớn. Lý do là chúng khác biệt hoàn toàn so với ẩm thực phương Tây.

Với nhiều du khách, đây không chỉ là trải nghiệm ăn uống mà còn là cách khám phá văn hóa địa phương. Chính vì vậy, những video ghi lại phản ứng chân thật khi lần đầu thưởng thức các món ăn "lạ mắt" thường dễ thu hút hàng triệu lượt xem.

Video của Vietjoe TV cũng đi theo hướng đó. Không có hiệu ứng cầu kỳ, không lời bình dài dòng, chỉ là khoảnh khắc một vị khách nước ngoài chậm rãi thưởng thức từng món ăn Việt.

Có lẽ chính sự tự nhiên ấy đã khiến hơn 1,4 triệu người dừng lại theo dõi và thêm một lần khẳng định sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam. Bởi đôi khi, chỉ cần nhìn ai đó ăn ngon miệng cũng đủ khiến người xem muốn xách vali lên đường, hoặc đơn giản là tìm ngay một quán bán mắt cá ngừ đại dương để tự mình khám phá hương vị đặc sản nổi tiếng của miền Trung.