Chiêm ngưỡng loạt ảnh "tuyệt tác" về các sân vận động đăng cai FIFA World Cup 2026

Đỉnh cao về mặt thị giác phải kể đến sân vận động BBVA tại Monterrey, nơi mang lại một trong những góc nhìn độc nhất vô nhị của thế giới bóng đá khi hướng thẳng tầm mắt ra ngọn núi Cerro de la Silla hùng vĩ bao quanh, tạo nên một sự tương phản tuyệt mỹ giữa công trình nhân tạo và tuyệt tác của thiên nhiên