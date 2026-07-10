Chiêm ngưỡng loạt ảnh "tuyệt tác" về các sân vận động đăng cai FIFA World Cup 2026

Loạt khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của các SVĐ tại World Cup 2026.
FIFA mới đây đã khiến cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới phải trầm trồ khi chia sẻ loạt tác phẩm không khí lễ hội rực rỡ tại các sân vận động sẽ diễn ra các trận tranh tài của vòng chung kết World Cup 2026
Với sự đồng hành của ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada, loạt ảnh mở ra một góc nhìn mãn nhãn, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc thể thao hiện đại, văn hóa cổ động đặc trưng và cảnh quan đô thị hùng vĩ
Đỉnh cao về mặt thị giác phải kể đến sân vận động BBVA tại Monterrey, nơi mang lại một trong những góc nhìn độc nhất vô nhị của thế giới bóng đá khi hướng thẳng tầm mắt ra ngọn núi Cerro de la Silla hùng vĩ bao quanh, tạo nên một sự tương phản tuyệt mỹ giữa công trình nhân tạo và tuyệt tác của thiên nhiên
Sân vận động tại Los Angeles đón những tia nắng hoàng hôn lấp lánh xuyên qua hệ thống mái che hiện đại
Người hâm mộ không khỏi choáng ngợp trước sân Lumen Field tại Seattle (Mỹ), nơi thảm cỏ xanh mướt được đặt ngay giữa bộ khung là những tòa nhà chọc trời đặc trưng của thành phố cảng xinh đẹp
Dấu ấn của Canada cũng được khắc họa rõ nét qua hình ảnh sân vận động tại Toronto. Giữa bầu trời xanh ngắt điểm xuyết những làn mây trắng, các cổ động viên xứ sở lá phong reo hò cổ vũ với biểu tượng lá phong đỏ trên tay, phía xa xa là ngọn tháp CN Tower biểu tượng sừng sững giữa trung tâm thành phố
Bên trong một sân vận động mái vòm hiện đại khổng lồ tại Dallas (Mỹ) với sắc cam rực lửa của các cổ động viên Hà Lan
Sân vận động New York New Jersey), tọa lạc tại East Rutherford, bang New Jersey, ngay sát vách thành phố New York rực rỡ sắc vàng của Brazil
Góc nhìn từ máy bay xuống một thành phố đăng cai với sân vận động nằm nổi bật giữa lòng đô thị
Sân vận động Atlanta sở hữu hai kỳ quan kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới là mái che mở thu hẹp kiểu "mắt camera" và chiếc màn hình LED 360 độ chạy dọc theo chu vi của vòm sân
Ảnh: FIFA