Tăng Phúc, sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đã biết đến rộng rãi hơn. Vốn là nam ca sĩ chuyên trị dòng nhạc Pop Ballad trữ tình, sân chơi Anh Tài là thử thách lớn để Tăng Phúc vượt qua vùng an toàn của bản thân. Không chỉ gây ấn tượng với combo “trọn gói” hát - nhảy - trình diễn, anh chàng còn khiến fan “đổ gục” với tính cách nhẹ nhàng, hiền lành. Chemistry giữa Tăng Phúc và các nghệ sĩ khác cũng nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt là “chiến hạm” với Jun Phạm được fan “đu otp” kịch liệt. Anh chàng hiện là gương mặt vô cùng đắt show ở các phòng trà.

Tăng Phúc hiện là nam ca sĩ vô cùng được yêu thích tại các phòng trà

Mới đây, một dự án ý nghĩa dành cho cộng đồng được Pifam - FC của Tăng Phúc thực hiện vô tình vướng phải tranh cãi trên sóng mạng. Cụ thể, các fan đã hợp tác cùng 1 hãng hàng không có tiếng nhằm trích quỹ gửi tới 1 tổ chức cứu trợ chó mèo. Điều kiện được đưa ra là mỗi bức ảnh TVC phải được tag “Bay Cùng Tăng Phúc” và tag fanpage Pifam, đăng tải trên các nền tảng MXH. Khi đó, FC sẽ gửi 50 nghìn đồng mỗi lần check-in tới tổ chức cứu trợ chó mèo.



Sẽ không có gì đáng nói nếu như Tăng Phúc không nhận xét bức hình, FC chọn ra để gửi cho nhãn hàng, là không “chỉn chu, chuyên nghiệp”, không đẹp. Anh còn hỏi fan rằng vì sao lại chọn hình này. Phía Pifam giải thích vì là dự án phi thương mại nên hình ảnh không được liên quan đến bất kỳ thương hiệu nào hay dính bản quyền. Vườn (tên gọi thân thiết của Pifam) cho biết đã hỏi ý kiến phía ê-kíp về vấn đề này. Đồng thời, nhãn hàng cũng ưng ý với tấm hình này vì phù hợp với tiêu chí của mình.

Sau khi đọc được bình luận của Tăng Phúc, một netizen qua đường góp ý Tăng Phúc nên biết trân trọng nỗ lực và sự cố gắng của cả tập thể fan thay vì chăm chăm vào 1 tiểu tiết. “Cũng sắp 35 tuổi rồi, chắc anh cũng phải trưởng thành lên nhiều nhỉ. Bao lần fan làm project cho rồi, không biết có thấy có cảm ơn đủ chưa mà lần này lại vào tận nơi để chê hình,” người này bình luận.

Tăng Phúc ngay lập tức “bốp chát” lại: “Vậy em bao nhiêu tuổi rồi mà không biết lấy hình người ta làm mà không hỏi ý người ta? Anh lấy hình em xấu em không thích, anh in lên quảng cáo, em thích không?". Nam ca sĩ sinh năm 1990 còn đăng story với dòng caption: “Từ giờ không ý kiến ý cò gì nữa. Ai thích làm gì thì làm”.

Hành động và phát ngôn của Tăng Phúc khiến anh lại một lần nữa vướng vào tranh cãi. Bởi đây là thái độ không nên đối với chính fan của mình - những người yêu thương và làm hoạt động để cổ vũ idol - chính là Tăng Phúc. Các fan dù gì cũng chỉ muốn idol được yêu quý nhiều hơn, được đón nhận rộng rãi hơn và giúp idol xây dựng hình tượng đẹp hơn trong showbiz. Động thái này không chỉ khiến netizen bất bình mà còn khiến không ít Pifarm cảm thấy buồn.

FC sau đó phải lên tiếng chia sẻ quá trình làm việc với hãng hàng không vô cùng mất thời gian, phải qua nhiều thủ tục và bước kiểm duyệt để có thể phát động kịp chiến dịch vào tháng 3. Dưới đây là quy định nhãn hàng đưa ra trong việc xét duyệt ảnh:

1. Hình ảnh không trùng với bất kì hình ảnh được sử dụng trong các quảng cáo của nhãn hàng khác. 2. Hình ảnh không có tranh chấp về bản quyền. 3. Hình ảnh đáp ứng đủ độ phân giải, rõ nét, tỉ lệ cân đối, không sử dụng nhiều hiệu ứng đồ hoạ. Quá trình mã hoá dữ liệu đưa lên máy bay được hãng thực hiện ở nước ngoài mà mất tối thiểu 40 ngày thực hiện. Vì vậy, có bất kì thay đổi gì đều phải thực hiện trước ít nhất 2 tháng để có thể kịp kì phát sóng.

Bình tĩnh trở lại, Tăng Phúc gửi lời xin lỗi vào trong broadcast cá nhân trên Instagram, cho biết bản thân có nhiều việc không vui tại thời điểm đó nên vô tình quay ra khó chịu với các fan. Anh bày tỏ sự biết ơn tới những nỗ lực mà Pifam đã bỏ ra để triển khai dự án này, đặc biệt khi tường tỏ rõ quá trình thực hiện khó khăn thế nào. Chỉ là, Tăng Phúc lúc đó muốn bức ảnh được toàn vẹn nhất vì bà con trong nước và bạn bè quốc tế cũng có thể xem được, chứ không có ý chê bai.

Tăng Phúc gửi lời xin lỗi với FC, đồng thời bày tỏ sự trân trọng tới những gì các bạn đã và đang làm

Đây không phải lần đầu tiên Tăng Phúc vướng vào những lùm xùm trên MXH do chính phát ngôn của anh gây ra. Trước đó, Tăng Phúc từng vướng phải không ít ồn ào liên quan đến phát ngôn thiếu kiểm soát của mình trong quá khứ. Anh từng bày tỏ sự khó chịu vì không được công nhận trong lần chiêu mộ thành viên vào đội giữa Cường SEVEN và Đinh Tiến Đạt. Ban đầu, Cường SEVEN nhường Tăng Phúc cho Đinh Tiến Đạt nhưng sau khi mời chào các Anh Tài thất bại, Cường SEVEN ngỏ ý muốn Tăng Phúc về team mình. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã thẳng thừng từ chối. Sau khi được fan góp ý đừng làm tổn thương Cường SEVEN, Tăng Phúc đã đăng tải dòng trạng thái khá “động chạm”.



Cường SEVEN và Tăng Phúc từng "lời qua tiếng lại" khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang phát sóng

Ngoài ra, anh chàng còn xưng hô “mày-tao” với 1 admin fanpage chuyên chia sẻ tin tức về âm nhạc. Được biết, người này thường xuyên “dìm”, vùi dập Tăng Phúc trong quá trình phát sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nên anh chàng không thể giữ im lặng được mãi. Tăng Phúc cũng từng “lời qua tiếng lại” với anti khi bị chê hát giọng sến trên chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ gây ồn ào cõi mạng 1 thời gian. Nhờ show Chông Gai, tiếng xấu “mỏ hỗn” cũng được fan “tẩy trắng” đi nhiều.