Mới đây, Cường Seven đã “đánh úp” netizen với bức ảnh chụp cùng Soobin, Trọng Hiếu và Producer APJ. Chú thích cho bức ảnh “đáng ngờ” này, Cường Seven cho biết họ đang: “Jam nhạc cho dự án mới của SS Label”. Tuy nhiên, Cường Seven cứ ra sức giải thích đây chỉ là dự án đang làm cùng SpaceSpeakers Group, khán giả lại càng khẳng định đây đích thị là màn spoil đội hình cho vòng Công diễn thứ 3!

Cường Seven "vô tình" làm lộ đội hình Công 3?

Ở dưới phần bình luận, rất nhiều các comment có nội dung như: “Ôi, anh Cường spoil đội hình Công 3”, “Công 3 đây rồi anh đừng giấu nữa”,... ngập tràn. Cường Seven vất vả trả lời rất nhiều tin nhắn, cho biết ai đoán đây là đội hình Công 3 thì đã “sai 200%”. Không ít các "anh tài" thi cùng chương trình như Tự Long, Phạm Khánh Hưng, Thanh Duy,... đều để lại bình luận “chúc mừng” bên dưới, như càng khẳng định sự nghi ngờ của khán giả.

Nhiều “Gai con” (tên fandom của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai) còn hài hước cho rằng sau khi bức ảnh này đăng lên, Cường Seven sẽ nhận 99 cuộc gọi nhỡ từ chương trình vì lỡ tiết lộ đội hình cho tập kế, nhiều người còn hài hước ví von màn spam này là Cường Seven “học hỏi” từ đàn anh Tự Long mà ra!

Tất nhiên, nếu đội hình này thực sự dành cho Công diễn 3 thì Cường Seven - Soobin lại “chúng mình có nhau” giống Công diễn 1. Cả hai có vẻ như là một cặp bài trùng cực kì ăn ý kể từ vòng Concert nên việc họ chọn đi tiếp cùng nhau không khó hiểu. Việc Soobin và Cường Seven “cặp kè” liên tiếp qua các vòng Công diễn phải chăng cũng gợi nhắc nhẹ đến… Lệ Quyên và MLee ở phiên bản Chị đẹp đạp gió rẽ sóng với kỉ lục 5/5 vòng Công diễn đều chung đội! Bên cạnh đó, Trọng Hiếu cũng là một nhân tố đáng gờm khi có thể hát - nhảy ấn tượng, mang đậm vibe quốc tế. Đội hình này nếu thành hiện thực ở Công diễn 3 thì các đội khác cũng đến lúc dè chừng rồi đấy!

Soobin - Cường Seven cứ giông giống Lệ Quyên - MLee như nào ấy?

Tại vòng Công diễn 1 chuẩn bị lên sóng vào thứ Bảy tuần này (27/7), Cường Seven lập đội với Soobin cùng một nhân tố đặc biệt: NSND Tự Long. Cả ba sẽ mang đến tiết mục "Trống cơm" mang âm hưởng dân gian, là màu sắc mà cả Soobin lẫn Cường Seven đều chưa hề kinh qua trong khi đó NSND Tự Long là người giàu kinh nghiệm.

Màn thuyết phục của Soobin và Cường Seven để mời được Tự Long về đội của họ cũng được đánh giá cao, là một chi tiết càng khiến khán giả chắc rằng cả hai thực sự “all-in” cho sân khấu Công diễn 1. Tạo hình của 3 anh tài trong áo ngũ thân tay chẽn truyền thống cũng là tạo hình nhận được nhiều về tương tác nhất trên fanpage của chương trình, càng chứng tỏ sự chờ đợi của khán giả cho màn này.