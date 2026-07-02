Ánh Sáng AZA chuẩn Gen Z: Ra nhạc “manifest” điểm cao “in TOP, không bao giờ flop”

Mang màu sắc trẻ trung với giai điệu sôi động và phần điệp khúc bắt tai, "THANKS, SUN" mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Ngày 29/6, Ánh Sáng AZA chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên "THANKS, SUN". Với tinh thần tươi sáng, trẻ trung cùng giai điệu giàu năng lượng, ca khúc là lời cổ vũ dành cho các bạn trẻ đang tận hưởng những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò. Đặc biệt, trước thềm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng ngày 1/7, "THANKS, SUN" cũng như một lời chúc mà Ánh Sáng AZA muốn gửi đến các sĩ tử 2k8: tự tin bước vào ngày công bố kết quả và lựa chọn nguyện vọng đại học sắp tới với tinh thần lạc quan và hy vọng sẽ "in TOP" đúng như câu hát trong ca khúc.

Đặc biệt, tựa đề "THANKS, SUN" được xây dựng từ một cách chơi chữ thú vị khi đọc liền mạch sẽ gợi âm điệu gần giống với hai tiếng "Thanh Xuân". Không chỉ là lời cảm ơn gửi đến ánh nắng, tên ca khúc còn tượng trưng cho những ngày tháng học trò rực rỡ, nơi mỗi người được tự do trải nghiệm, kết nối cùng bạn bè và tự tin tỏa sáng. Qua đó, Ánh Sáng AZA mong muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực, khuyến khích các bạn trẻ tận hưởng từng khoảnh khắc của tuổi học trò và biến mỗi ngày thành một kỷ niệm thật đáng nhớ.

Mang màu sắc Pop trẻ trung với giai điệu sôi động và phần điệp khúc bắt tai, "THANKS, SUN" mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Lấy cảm hứng từ hình ảnh ánh nắng - biểu tượng của sức sống, hy vọng và những khởi đầu mới - ca khúc tái hiện bầu không khí rực rỡ của tuổi học trò qua lớp học, sân trường, những trang vở và những ước mơ đang chờ được chinh phục. Đặc biệt, những câu hát như "We are shining, shining!", "We are the tone-up youth!" hay "Thanh xuân này sẽ In Top, nhất định không bao giờ flop" vừa tạo điểm nhấn bắt tai, vừa lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khuyến khích các bạn trẻ tự tin tận hưởng hiện tại, dám thể hiện bản thân và tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Ngay sau khi ra mắt, "THANKS, SUN" nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Nhiều khán giả thích thú với cách chơi chữ độc đáo của tựa đề khi vừa đọc theo tiếng Anh, vừa đọc theo tiếng Việt đều mang ý nghĩa thú vị. Bên cạnh đó, không ít bình luận còn gọi đây là "bài nhạc phải có của mùa tốt nghiệp", "nghe là thấy đúng vibe mùa hè" hay "mở lên là chỉ muốn nhún nhảy cùng hội bạn". Đặc biệt, câu hát "Thanh xuân này sẽ In Top, nhất định không bao giờ flop" cũng nhanh chóng được nhiều bạn trẻ chia sẻ như một lời chúc vui dành cho mùa thi năm nay.

Song hành cùng phần âm nhạc là MV "THANKS, SUN" mang phong cách học đường hiện đại với bảng màu tươi sáng và ngập tràn ánh nắng. Những khung hình lớp học, hành lang, ô cửa sổ, sân trường cùng những khoảnh khắc vui đùa giữa nhóm bạn mang đến bầu không khí đúng chất tuổi học trò: hồn nhiên, rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Thay vì xây dựng câu chuyện kịch tính, MV lựa chọn ghi lại những khoảnh khắc đời thường gần gũi để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tận hưởng từng ngày đến trường và sống hết mình với hiện tại.

Điểm nhấn khác của MV là phần vũ đạo mang đậm tinh thần Gen Z với những động tác tươi sáng, năng động và giàu tính tương tác. Được thiết kế trên nền giai điệu sôi động cùng phần điệp khúc bắt tai, các động tác không quá phức tạp nhưng đủ tạo dấu ấn, giúp người xem dễ dàng ghi nhớ và muốn nhún nhảy theo ngay từ lần đầu thưởng thức. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những yếu tố giúp "THANKS, SUN" tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, tiếp thêm năng lượng tích cực và truyền cảm hứng để mọi người cùng hòa mình vào không khí sôi động của mùa hè.

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh.

Thuộc nhãn hàng Sunplay, tập đoàn Rohto Pharmaceutical Nhật Bản, Skin Aqua ra mắt từ năm 2009 và là một trong những dòng chống nắng nâng tông được nhiều bạn trẻ yêu thích. Với chỉ số chống nắng SPF 50+ PA++++, Skin Aqua Tone Up UV giúp bảo vệ da hiệu quả trước tia UV, đồng thời nâng tông tự nhiên, mang đến làn da rạng rỡ như một lớp makeup mỏng nhẹ mà vẫn thoáng da, không gây bí bách.

Đặc biệt, Skin Aqua Tone Up UV có 4 sắc màu nâng tông để bạn dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và tông da, giúp hiệu chỉnh khuyết điểm và tôn lên vẻ rạng rỡ theo cách riêng. Công thức không chứa cồn, paraben và dầu khoáng, đã được kiểm nghiệm dịu nhẹ trên da nhạy cảm, là người bạn đồng hành lý tưởng cho những ngày hè năng động và những khoảnh khắc thanh xuân dưới nắng.