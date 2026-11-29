Khung hình chung của Trương Bá Chi và Chi Pu tại sự kiện Weibo gây sốt mạng xã hội.

Tối 28/11, Chi Pu trở thành tâm điểm chú ý tại Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo 2026 khi được vinh danh ở hạng mục Popular Singer of the Year (Ca sĩ được yêu thích của năm). Đặc biệt, khoảnh khắc nữ ca sĩ Việt Nam được minh tinh Hong Kong Trương Bá Chi đích thân trao giải đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Tại sự kiện, Chi Pu xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội đen cúp ngực, ôm sát phần thân trên và xòe rộng với nhiều tầng voan bồng bềnh ở phía dưới. Thiết kế giúp nữ ca sĩ khoe vóc dáng thanh mảnh, bờ vai trần cùng thần thái sang trọng. Cô kết hợp bộ trang phục với trang sức lấp lánh và kiểu tóc búi cao thanh lịch.

Trong khi đó, Trương Bá Chi lựa chọn chiếc đầm đỏ nổi bật với phần áo choàng mềm mại, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và khí chất của minh tinh đình đám. Đây là một thiết kế đến từ Việt Nam của NTK Lê Thanh Hoà. Hai mỹ nhân đứng cạnh nhau trên sân khấu nhanh chóng tạo nên khung hình thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, Trương Bá Chi còn là người trực tiếp trao giải thưởng cho đại diện Việt Nam.

Chi Pu phát biểu khi nhận giải tại Weibo Gala 2026

Trương Bà Chi là người trao giải ở hạng mục Ca sĩ được yêu thích nhất năm tại Weibo Gala

Khung hình chung của hai mỹ nhân được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ

Sau khi chương trình khép lại, Chi Pu tiếp tục chia sẻ loạt hình ảnh đáng nhớ tại sự kiện trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ viết: "Một đêm thật đáng nhớ tại Weibo Gala Hong Kong! Giải thưởng 'Ca sĩ được yêu thích của năm' lần này đặc biệt ý nghĩa với Chi khi Chi chuẩn bị bước sang năm thứ 10 trên hành trình ca hát của mình". Cô cũng gửi lời cảm ơn Weibo, các cộng sự cùng những người hâm mộ đã luôn đồng hành, ủng hộ mình trong suốt chặng đường vừa qua.

Trong số những khoảnh khắc được nữ ca sĩ đăng tải, loạt hình ảnh chung với Trương Bá Chi nhận được nhiều sự chú ý. Từ lúc hai người cúi người khi trao và nhận giải, cho đến khoảnh khắc đứng cạnh nhau trên sân khấu, cả hai đều thể hiện thái độ thân thiện, lịch thiệp. Đặc biệt, ánh mắt Trương Bá Chi hướng về phía Chi Pu khi nữ ca sĩ Việt Nam phát biểu gây thiện cảm. Minh tinh hạng S chăm chú nhìn Chi Pu với nụ cười nhẹ nhàng, tạo cảm giác gần gũi và tôn trọng.

Ảnh nét căng khoảnh khắc Chi Pu nhận giải từ Trương Bá Chi

Trước đó, màn trao giải của Trương Bá Chi vấp phải một số ý kiến trái chiều. Cụ thể, một bộ phận khán giả cho rằng Trương Bá Chi đã có vẻ lúng túng khi không nhớ tên Chi Pu sau khi trao giải cho Lý Hạo. Tình huống này khiến netizen nhận xét minh tinh Hong Kong chưa thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai trò người trao giải.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Trương Bá Chi. Khán giả cho rằng nữ diễn viên có thể chưa quen thuộc với Chi Pu do cả hai hoạt động ở những thị trường giải trí khác nhau. Một số người cũng nhận định không nên đánh giá thái độ của một nghệ sĩ chỉ qua vài giây ngắn ngủi trên sân khấu. Những hình ảnh mới được Chi Pu chia sẻ phần nào cho thấy sự tương tác thân thiện giữa hai người trong suốt khoảnh khắc trao nhận giải.

Ánh mắt tạo cảm giác gần gũi và tôn trọng của Trương Bá Chi khi Chi Pu phát biểu nhận giải

Không chỉ gây chú ý với khung hình bên Trương Bá Chi, Chi Pu còn có dịp chung sân khấu và xuất hiện tại sự kiện cùng nhiều mỹ nhân đình đám của làng giải trí châu Á như Bạch Lộc, Dương Tử, Mai Davika... Mỗi người mang một màu sắc riêng, tạo nên bữa tiệc nhan sắc đáng chú ý tại Đêm hội Weibo năm nay.

Với chiếc đầm đen quyến rũ, vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt ngọt ngào, Chi Pu tiếp tục ghi điểm trong mắt khán giả. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ tại sự kiện quốc tế, cùng việc liên tiếp được vinh danh tại các chương trình của Weibo trong năm 2026, cũng cho thấy những dấu ấn đáng chú ý của cô trên hành trình mở rộng hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

Bạch Lộc và Chi Pu tạo nên khung hình bùng nổ visual

Chi Pu không hề lép vế trước nhan sắc của Dương Tử

Nữ ca sĩ Việt Nam và Mai Davika không quá xa lạ khi cả hai liên tục gặp gỡ trong nhiều sự kiện trước đó

Khung hình chung của Chi Pu và Thái Trác Nghiên

Chi Pu và A Vân Ca

Ảnh: FBNV