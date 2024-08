Jung So Min và Jung Hae In hiện đang là 2 cái tên được mọt phim Hàn toàn cầu dõi theo gắt gao nhất sau màn ra mắt ấn tượng của bộ phim mới Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ). Tác phẩm này ghi nhận loạt thành tích tốt trên nền tảng Netflix, leo thẳng vị trí top 4 trên BXH Netflix toàn cầu trong hạng mục phim truyền hình và vượt qua Emily in Paris leo top 1 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong ngày tại Việt Nam. Điều khiến khán giả mê mẩn hơn cả ở bộ phim này chính là những khung hình hẹn hò đầy chất thơ, mang màu sắc thanh xuân của Jung So Min và Jung Hae In.

Từ đây, đông đảo fan bất ngờ "đào" lại bộ hình hẹn hò ngoài đời thật của Jung So Min. Bộ hình này được Dispatch cho ra lò vào ngày 1/1/2018 và đến tận bây giờ vẫn được xếp vào 1 trong những bộ ảnh hẹn hò đi vào lịch sử của trang săn tin hàng đầu xứ củ sâm. Nhìn vào khoảnh khắc Jung So Min được bạn trai tài tử Lee Joon chăm sóc, khán giả đều phải "nhũn tim" cảm thán vì đây không khác gì still-cut của 1 bộ phim tình cảm. Thú vị thay, ảnh bộ đôi diễn viên này hẹn hò này được ưa chuộng đến mức liên tục thành công cụ để các netizen, trang tin châu Á tung hoả mù về các tin đồn tình cảm của các ngôi sao khác.

Jung So Min có được những khung hình hẹn hò đẹp như mơ với Jung Hae In trong phim

Ngoài đời, cô cũng có riêng 1 bộ hình hẹn hò được ví như cảnh phim nhờ bàn tay của Dispatch

Theo truyền thống mỗi năm Dispatch sẽ "khui" ra chuyện hẹn hò của một đôi đình đám nhất để đón chào ngày đầu tiên của năm mới. Tuy nhiên sau cặp G-Dragon và Lee Joo Yeon, Dispatch tiếp tục chơi lớn bằng cách tung ra loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi thứ 2 trong cùng ngày 1/1/2018.

Cặp đôi thứ 2 Dispatch tung ảnh hẹn hò chính là Lee Joon (cựu thành viên MBLAQ) và nữ diễn viên Jung So Min. Cặp đôi "phim giả tình thật" nên duyên sau bộ phim truyền hình Father Is Strange. Dispatch bắt gặp Lee Joon đưa Jung So Min về nhà sau buổi hẹn hò tại Cheongdam-dong, Seoul. Cả hai có những cử chỉ tình tứ như xoa đầu, nắm tay, quàng khăn cho nhau tựa tình tiết trong 1 bộ phim tình cảm có nam chính "simp" nữ chính. So với cặp G-Dragon và Joo Yeon, Lee Joon - Jung So Min được netizen ủng hộ hơn cả cũng nhờ bộ hình này.

Lee Joon ân cần lái xe chở bạn gái về nhà. Anh còn mở cửa cho Jung So Min, tạo nên khung hình trong mơ

Bức ảnh ghi lại hành động chăm sóc bạn gái ngọt xỉu của nam ca sĩ làm netizen "tan chảy"

Anh chàng lại còn xoa đầu Jung So Min...

... và cả hai trò chuyện, đùa nghịch vui vẻ sau buổi hẹn hò

Cả hai còn không nỡ rời nhau nữa chứ! Ôi trời ơi!

Trong phim Jung So Min có những khoảnh khắc bùng nổ phản ứng hoá học với Jung Hae In bao nhiêu, ngoài đời cô cũng có riêng cho mình khoảnh khắc lãng mạn như vậy với Lee Joon

Tháng 6/2020, cặp đôi được yêu thích nhất của Dispatch chính thức chia tay. Bất ngờ thay, bộ ảnh hẹn hò "trong truyền thuyết" 2 năm trước đó bỗng hot lại. Được biết, 2 người có được 3 năm mặn nồng, nhưng lại chia tay vì lý do lịch trình bận rộn. "Chúng tôi quyết định giữ mối quan hệ hậu bối tiền bối và ủng hộ lẫn nhau. Cả hai đi đến ý kiến chung là tập trung vào công việc riêng", 2 nghệ sĩ chia sẻ với Dispatch.

Trong sự nghiệp, Jung So Min ít khi công khai tình cảm với ai. Chính vì tình sử phim giả tình thật năm xưa với Lee Joon và "chemistry" đỉnh cao với Jung Hae In, nữ diễn viên này càng được fan gán ghép nhiệt tình với người tình màn ảnh trong Love Next Door. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến không ủng hộ Jung So Min và Jung Hae In đến với nhau ngoài đời vì nam thần sinh năm 1988 vốn có fanbase ghép đôi hùng hậu với Jisoo (BLACKPINK).

Jung So Min từng hẹn hò bạn diễn Lee Joon...

... nên fan của Love Next Door càng mong cô nên duyên ngoài đời với Jung Hae In

Nguồn: Dispatch